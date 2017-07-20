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Blizzard Oyunları Artık Windows XP ve Vista'da Çalışmayacak

Blizzard Oyunları Artık Windows XP ve Vista'da Çalışmayacak

Eğer halen Windows XP ve Windows Vista gibi eski işletim sistemlerini kullanıyorsanız ve Blizzard oyunlarını oynamayı seviyorsanız size üzücü bir haberimiz var. World of Warcraft, Starcraft 2, Diablo 3, Hearthstone ve Heroes of the Storm oyunları kısa bir süre sonra bu eski işletim sistemlerinde çalışmayacak.

Microsoft uzun bir süre önce Windows XP'den desteğini çekmiş, bu işletim sistemi için yeni güvenlik güncelleştirmeleri yayınlamayacağını, teknik destek sunmayacağını duyurmuştu. Son çıkan Wannacry tehdidi karşısında Windows XP yamalanmış olsa da bundan sonra herhangi bir güncelleştirme görmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Windows Vista da Windows XP ile aynı kaderi paylaşmıştı. Blizzard, önemli bir oyuncu kitlesi bu işletim sistemlerini kullanmaya devam ettiği için kendi oyunlarının bu platformlar üzerinde desteklemişti. Fakat oyuncular eski işletim sistemlerinden yenilerine geçmeye başladı ve geriye Vista ve XP kullanan çok az oyuncu kaldı. Buna bağlı olarak da Blizzard oyunlarının XP ve Vista uyumluluğu sonlandırılıyor.

Blizzard, Windows XP ve Vista desteğini önümüzdeki Ekim ayında sonlandıracak. Yani yeni bir işletim sistemine geçmeyi düşünüyorsanız Ekim'den önce bu işi yapmanız sağlıklı olacaktır. Bu tarihten sonra sözü geçen Blizzard oyunları bu işletim sistemlerinde çalışmayacak.

İndir30.9 MB
World of Warcraft
World of Warcraft World of Warcraft Full Oyun İstemcisi

İndir7 MB
Diablo 3
Diablo 3 Diablo 3 Kurulum Programı

İndir
Starcraft 2
Starcraft 2 Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu

İndir
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm Blizzard'ın MOBA Oyunu

İndir5.69 MB
Hearthstone
Hearthstone Blizzard'ın Dijital Kart Oyunu

Diablo 3 Rise of the Necromancer İndirilebilir İçeriği Çıktı!

Starcraft: Remastered Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı

Orijinal StarCraft ve Brood War Genişleme Paketi Tamamen Ücretsiz!

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Yazar: - 20.07.2017

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