Blocky Castle, görsel çizgileriyle Crossy Road oyununu hatırlatan aksiyon – platform oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan oyunda sevimli hayvanların yüksek kalelere tırmanmalarına yardımcı oluyoruz. Yollarına çıkan tuzakları aşmalarını sağlayıp kalenin tepe noktasına ulaştırmamız gerekiyor.

Penguen, papağan, panda, tavşan, köpek, kartal ve daha nice hayvanın yer aldığı minimalist platform oyununda refleklerimizi öne çıkarmamız isteniyor. Önümüzdeki engeli hızlıca görüp tereddüt etmeden, harika zamanlamayla hareket etmeliyiz. Her engel bizi kalenin tepesine daha da yaklaştırdığından hata yapma lüksümüz yok. Yuvarlanan variller, ağır kayalar, düşen platformlar, ateş tuzakları, zıplayan bombalar, çiviler gibi etkili, tek dokunuşumuzda canımızdan olduğumuz birçok engel çıkıyor kalede.

Bu noktada oyunun kontrollerinden bahsetmem gerekirse; Sonraki platforma zıplamak için sola veya sağa kaydırıyoruz. Kapılara girmek, merdiven çıkmak veya yükseğe zıplamak içinse yukarı kaydırma yapıyoruz. Tırmanmak veya merdivenden atlamak için de aşağı kaydırıyoruz. Kaydırma üzerine kurulu kontrol sistemi tüm cihazlarda keyifli oynanış sunuyor.