Blocky Castle(iOS)
Dünyanın en tehlikeli kalelerini sevimli hayvanlarla keşfe çıkın.
Blocky Castle, reflekslerine güvenen her yaştan kişinin oynayabileceği eğlence dozu yüksek aksiyon – platform oyunu. Grafikleriyle Crossy Road’u akıllara getiren yapım, iOS platformunda da ücretsiz. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen hızlı tempolu, engellere aşmaya dayalı bir oyun arıyorsanız tavsiye ederim.
Oyunda oldukça yüksek, dünyanın en tehlikeli kalelerine tırmanmak isteyen sevimli hayvanlar kontrolünüze veriliyor. Can güvenliğinden sorumlu olduğunuz hayvanları kalelerin tepesine çıkartmak için uğraş veriyorsunuz. Çiviler, variller, kayalar, ateş topları, bombalar… Saymakla bitmeyecek tuzak kalenin dört bir yanına döşenmiş. Tuzaklara takılmamak için hem seri hem de dikkatli olmalısınız.
Blocky Castle Özellikleri:
- Capcanlı görseller
- Çok sayıda eğlenceli karakter
- Basit ve yenilikçi kontroller
- Bağımlılık yapan oynanış
- Tam retina ekran desteği
- iCloud desteği
- Game Center desteği
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- isTom Games
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Blocky Castle Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı