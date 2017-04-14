?     Geri Bildirim
Blocky Castle
TamindirMobilOyunlarAksiyonBlocky Castle - IPhone Ve IPad İçin Kaleye Çıkma Oyunu

Blocky Castle

(iOS)
Blocky Castle İndir Hemen İndir

221 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Blocky Castle
Blocky Castle
Blocky Castle
Blocky Castle
Blocky Castle

Dünyanın en tehlikeli kalelerini sevimli hayvanlarla keşfe çıkın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Blocky Castle, reflekslerine güvenen her yaştan kişinin oynayabileceği eğlence dozu yüksek aksiyon – platform oyunu. Grafikleriyle Crossy Road’u akıllara getiren yapım, iOS platformunda da ücretsiz. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen hızlı tempolu, engellere aşmaya dayalı bir oyun arıyorsanız tavsiye ederim.

Oyunda oldukça yüksek, dünyanın en tehlikeli kalelerine tırmanmak isteyen sevimli hayvanlar kontrolünüze veriliyor. Can güvenliğinden sorumlu olduğunuz hayvanları kalelerin tepesine çıkartmak için uğraş veriyorsunuz. Çiviler, variller, kayalar, ateş topları, bombalar… Saymakla bitmeyecek tuzak kalenin dört bir yanına döşenmiş. Tuzaklara takılmamak için hem seri hem de dikkatli olmalısınız.

Blocky Castle Özellikleri:

  • Capcanlı görseller
  • Çok sayıda eğlenceli karakter
  • Basit ve yenilikçi kontroller
  • Bağımlılık yapan oynanış
  • Tam retina ekran desteği
  • iCloud desteği
  • Game Center desteği

Blocky Castle için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
isTom Games
Blocky Castle QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Gangstar New Orleans
    Gangstar New OrleansiPhone ve iPad İçin GTA Benzeri Açık Dünya Oyunu
  2. Pokemon GO
    Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
  3. Grand Theft Auto 3
    Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
  4. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
  5. Grand Theft Auto Vice City
    Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City

Blocky Castle Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster