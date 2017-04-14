Blocky Castle, reflekslerine güvenen her yaştan kişinin oynayabileceği eğlence dozu yüksek aksiyon – platform oyunu. Grafikleriyle Crossy Road’u akıllara getiren yapım, iOS platformunda da ücretsiz. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen hızlı tempolu, engellere aşmaya dayalı bir oyun arıyorsanız tavsiye ederim.

Oyunda oldukça yüksek, dünyanın en tehlikeli kalelerine tırmanmak isteyen sevimli hayvanlar kontrolünüze veriliyor. Can güvenliğinden sorumlu olduğunuz hayvanları kalelerin tepesine çıkartmak için uğraş veriyorsunuz. Çiviler, variller, kayalar, ateş topları, bombalar… Saymakla bitmeyecek tuzak kalenin dört bir yanına döşenmiş. Tuzaklara takılmamak için hem seri hem de dikkatli olmalısınız.

Blocky Castle Özellikleri: