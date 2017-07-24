Polisleri atlatın, arabalara çarpıp kaçın, şehirde özgürce gezinin.

Blocky Moto Racing, Android platformunda piksel stili görsellere sahip motosiklet yarışı oyunu. Görsellikten ziyade oynanışa önem mobil oyuncular arasındaysanız telefonda oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Süper grafiklere sahip olmadığından tüm Android telefon ve tabletlerde akıcı oynanış sunan Blocky Moto Racing oyununda ücretsiz oynayabildiğimiz üç mod var. Verilen süre içerisinde ezebildiğimiz kadar araba ezmeye çalıştığımız, çılgın sürücü moduna geçtiğimiz Yıkım Modu ile sınırları zorlamamızı isteyen Yarış Modunu öncelikli olarak oynamanızı isterim. Şehirde özgürce gezinebildiğimiz Şehir Modu da güzel ancak diğer modlarda aksiyonun dibine vuruyoruz.

Önü kaldırarak sürme, arabaların yanlarına çarpma, polislerden kaçma, demiryolundan atlama ve daha pek çok aksiyona girdiğimiz motosiklet yarışı oyununun kontrolleri alışma gerektirmeyecek basitlikte. Ekranın farklı noktalarındaki görünür butonları kullanarak motosikletin kontrolünü sağlıyoruz.