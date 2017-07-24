Şehir turu atın, polislerden kaçın, trafiği alt üst edin.

Blocky Moto Racing, eski oyunları anımsatan görse çizgileriyle nostalji yaşatan motosiklet yarışı oyunu. Hepsi birbirinden eğlenceli üç farklı oyun modu sunan yarış oyununu oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Yolda giderken, seyahat halinde, boş vaktinizde veyahut arkadaşınızı beklerken iPhone’unuzda açıp oynayabileceğiniz eğlence yüklü bir motosiklet yarış oyunu Blocky Moto Racing. İndirmesi de oynaması da ücretsiz. İnternete bağlı olmanız da gerekmiyor.

Piksel stili görsellerine rağmen kendisine çeken motosiklet oyununda yıkım modu, şehir modu ve yarış modu seçenekleri var. Yıkım modunda 2 dakika süre boyunca olabildiğince fazla sayıda arabaya çarpmaya çalışıyorsunuz. Şehir moduna geçtiğinizde sokaklarda özgürce turlamanın keyfini sürüyorsunuz. Yarış modunda da motosikletinizi son sürat kullanırken engellere takılmamaya çalışıyorsunuz. Oyun modlarının hepsi ücretsiz ancak oyunda zaman harcayarak kilitlerini kaldırmanız gerekiyor.