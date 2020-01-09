10 Aralık 2020 Ay Tutulması Öncesi Bilmeniz Gereken 5 Şey

Chandra Grahan olarak da bilinen yılın ilk Ay tutulması, 10 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek. Kurt Ayı olarak tabir edilen tutulma sırasında Dünya, Ay ve Güneş arasına girecek ve gökyüzüne baktığımızda Ay'ın bir kısmının karanlıkta olacağını göreceğiz. Türkiye'den de gözlemlenebilecek olan tutulma öncesinde bilmeniz gereken 5 durumu ise yazımıda bir araya getirdik.

Parçalı Ay tutulması çoğu zaman gözlemlenmesi güç doğa olayları arasında yer alıyor. Parçalı tutulmalarda Dünya'nın gölgesi kısa süreli olarak Ay'ın üzerine düşüyor ve ortaya seyredilesi bir görüntü ortaya çıkıyor. Tam tutulmanın aksine parçalı ay tutulmasında Ay'ın tamamı yerine, sadece bir kısmı gölgeyle kaplanıyor; buna rağmen tutulma gözle görülebilecek seviyede olabiliyor.

1- Ay tutulması ne demek?

Ay tutulması, Dünya'nın Ay ve Güneş arasına girmesi sonrasında Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesine deniyor. Ay kendi ışığını yaymadığından, sadece Güneş'ten gelen ışınları yansıtıyor. Dünya, Ay ve Güneş arasına girdiğinde Ay, yansıtacak ışınları alamıyor ve ortaya tutulma olarak tabir ettiğimiz, gölgelenme olayı meydana geliyor. Ay'ın üzerine Dünya'nın gölgesinin düşmesine ise Ay tutulması deniyor.

2- Ay tutulmasının sebebi ne?

Ay tutulması olayı, sadece dolunay sırasında yaşanıyor. Ay dolunay konumundayken, Güneş'ten gelen ışınları tam anlamıyla yansıtıyor ve en parlak formunu alıyor. Bu sırada Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşünce, ortaya tutulma olayı çıkıyor.

3- Çıplak gözle Ay tutulması izlenir mi?

Güneş tutulmasının aksine Ay tutulması çıplak gözle izlenebiliyor. Ay'ın Dünya'ya daha yakın olması sebebiyle herhangi bir alet kullanmadan tutulma güzelce izlenebilirken, uydumuzun Güneş kadar yoğun ışın göndermemesi sebebiyle gözlerimize zarar gelmeden tutulma takip edilebiliyor.

4- Güneş tutulması ve Ay tutulması arasındaki farklar nedir?

Güneş tutulması hadisesinde Dünya ile Güneş arasına Ay giriyor ve tam o sırada Güneş'in bir kısmı görünmüyor, ışınları Dünya'ya ulaşmıyor. Ay tutulması esnasında ise Dünya, Güneş ve Ay arasına girerek, Ay'a ışın ulaşmasının önüne geçiyor.

5- Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

10 Aralık 2020 tarihinde yaşanacak Ay tutulması, Türkiye'den de izlenebilecek. Bulunduğunuz konumda bulut olmaması durumunda gözle izlenebilecek olan tutulma, yakınlarınızda gözlemevi varsa, çok kolay şekilde görülebilecek.