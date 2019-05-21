10 Dakikada Öğrenebileceğiniz En Basit HTML Etiketleri

Modern web siteleri günümüzde kullanıcı dostu arayüzler ile oluşturulsa da bazı temel HTML etiketlerini bilmeniz faydanıza olacaktır. Sizler için bir araya getirdiğimiz 17 basit HTML etiketini biliyorsanız, temel bir web sitesi oluşturabilir ya da daha önceden hazırlanan kodlar üzerinde biraz fikir sahibi olabilirsiniz.

1. <!DOCTYPE html>

Bu etikete her HTML belgesinin başında ihtiyaç duyacaksınız. Bu etiket, bir tarayıcının görüntülediği sayfanın HTML olduğunu ve en son sürüm olan HTML5’i bilmesini sağlar.

2. <html>

Bu, tarayıcıya sayfanın HTML içerdiğini söyleyen bir başka etikettir. <html> etiketi DOCTYPE etiketinden hemen sonra gelir. Dosyanızın sonunda bir </html> etiketi kullanarak önceden açtığınız <html> etiketini kapatmak zorundasınız.

3. <head>

<head> etiketi, dosyanın başlık bölümünü başlatmaya yarar. Bu etiket içine girilenler, sayfayı ziyaret eden kişiler tarafından görüntülenemez. Bu etikete girilen kodlar genellikle arama motorları için meta veriler ile sınırlıdır.

4. <title>

Bu etiket sayfanızın başlığını belirler. Sayfanın başlığını ayarlamanız için yapmanız gereken tek şey, koymak istediğiniz başlığı etiketin içine yazmak ve etiketi sonlandırmak. Örneğin: <title>Tamindir.com</title>

5. <meta>

Title etiketi gibi, meta veriler de sayfanızın başlık alanına yerleştirilir. Meta veriler çoğunlukla arama motorları tarafından kullanılır ve sayfanızda neler olduğunu hakkında arama motorlarını bilgilendirmeyi amaçlar.

Meta etiketini kullanabileceğiniz çok fazla alan var, fakat bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

description: Sayfanın temel açıklaması.

Sayfanın temel açıklaması. keywords: Sayfada yer alanlarla ilgili anahtar kelimeler.

Sayfada yer alanlarla ilgili anahtar kelimeler. author: Sayfanın yazarı.

Sayfanın yazarı. viewport: Sayfanın tüm cihazlarda iyi görünmesini sağlar.

<meta name="description" content="Basit HTML Dersleri">

<meta name="keywords" content="HTML, kod, etiket">

<meta name="author" content="Anıl Özünaldım">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

“Viewport”, sayfanın mobil ve masaüstü cihazlarda iyi görüntülendiğinden emin olmak için her zaman “width = device-width, initial scale = 1.0” değerlerine sahip olmalıdır.

6. <body>

Başlık bölümünün sonuna geldikten sonra gövdeye geçmeniz gerekir. <body> etiketini açtıktan sonra sayfanın gövdesinde yer alacakları ekleyin ve eklenecek bir şey kalmadığında </body> etiketi ile açtığınız etiketi kapatın. </body> etiketi, sayfanızın en sonunda yer alan </html> etiketinden hemen önce gelir.

<body> etiketinin içinde yer alanlar, <head> etiketinin aksine, sayfayı ziyaret eden kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.

<body>Tamindir.com</body>

Yukarıdaki kod kullanıldığında sayfada “Tamindir.com” yazısı yer alacaktır.

7. <h1>

<h1> etiketi, h1-h6 etiketleri arasında en büyük öneme sahip olan etikettir ve genellikle sayfanın başlığını belirtmek için kullanılır. İdeal kullanımı ise her sayfada sadece bir adet h1 etiketine yer verilmesidir.

<h2> etiketi ile sayfada yer alan yazıları bölüm bölüm ayırabilirsiniz. Herhangi konuyu daha fazla detaylandırmak için de <h3> <h4> <h5> ve <h6> etiketlerini kullanabilirsiniz.

8. <p>

<p> etiketi yeni bir paragrafa başlamak için kullanılır. Örnek kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

<p>İlk paragraf burasıdır.</p>

<p>İkinci paragraf da burası.</p>

9. <br>

<br> etiketi ise bir alt satıra geçmenize yarar. Üç cümlenin sonunda bu etiketi kullanarak alt satıra geçebilir ve yeni bir cümle ya da bir fotoğraf ile yazmaya devam edebilirsiniz. Örnek kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

Yazıyorum.<br>

Sadece yazıyorum.

10. <strong>

Bu etiket, önemli şeyleri vurgulamada kullanılır. Strong etiketini kullandığınız metinler kalın olarak görünür ve sayfayı ziyarete gelen kullanıcılara yahut arama motorlarına kalınlaştırılan bu metinlerin önemli olduğunu açıklar.

<strong>Tamindir.com</strong>

11. <em>

<b> ve <strong> etiketleri gibi, <em> ve <i> etiketleri de benzer özellikler taşır. <em> etiketi vurgulanan metni tanımlamaya yarar ve metnin italik görünmesini sağlar.

<em>Vurgulanan bir satır.</em>

12. <a>

<a> etiketi, bağlantılar oluşturmanıza olanak sağlar. Basit bir bağlantı alttaki gibi oluşturabilir.

<a href=”https://www.tamindir.com/>Tamindir.com adresine git!</a>

Sonuç: Tamindir.com adresine git!

13. <img>

Sayfaya bir görsel eklemek istiyorsanız, <img> etiketini kullanmanız gerekmektedir. Örnek kullanım şekli ise aşağıdaki gibidir.

<img src=”wp-content/uploads/2019/07/kuslar-ucuyor.jpg”>

14. <ol>

Bu etiket, sıralı bir liste oluşturmanızı sağlar. Listeye bir öğe eklemek için ise <li> etiketini kullanmanız gerekmektedir. Örnek kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

<ol>

<li>Tamindir 1. öğe</li>

<li>Tamindir.com 2. öğe</li>

</ol>

Tamindir 1. öğe Tamindir.com 2. öğe

15. <ul>

<ul> etiketi, <ol> etiketinin aksine, sıralı bir liste oluşturmaktan çok uzaktır. Listede yer alan öğeleri numaralandırma olmadan listelemek için kullanılır. Örnek kullanımı aşağıdadır.

<ul>

<li>Deneme.</li>

<li>Deneme 2.</li>

</ul>

Deneme.

Deneme 2.

16. <blockquote>

Bu etiket, herhangi bir yerden alıntı yaparken kullanılır. Bu alıntı örneğin çok ünlü bir şairin sözü olabilir.

17. <table>

Bu etiketi ise tablo oluşturmanıza yarar. Tabloyu şekillendirmek için ise birkaç etikete daha ihtiyacınız vardır.

<table>

<tbody>

<tr>

<th>1. sütün</th>

<th>2. sütun</th>

</tr>

<tr>

<td>1. sütunun 1. satırı</td>

<td>1. sütunun 2. satırı</td>

</tr>

<td>2. sütunun 1. satırı </td>

<td>2. sütunun 2. satırı </td>

</tbody>

</table>

<tr> etiketi, bir satırı tanımlamak için kullanılır. <td> etiketi satır eklemek için kullanılırken, <th> etiketi ise sütun eklemek için kullanılır.