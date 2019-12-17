100 Bin Sosyal Konut Projesine Nasıl Başvurulur?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dar gelirli ailelere konut sağlamak adına TOKİ tarafından geliştirilen 100 Bin Konut Projesi hakkında beklenen açıklamaları yaptı. 100 Bin Konut Projesine nasıl başvurulur? gibi soruların cevaplarını bulduğu açıklamada, önemli detaylara yer verildi.

TOKİ kurulduğu günden bu yana dar gelirli ailelere makul fiyatlarda konut sağlamak için projeler geliştirmeye devam ediyordu. Yakın zaman önce 100 bin konut projesi ile büyük bir yapılaşma çabasına başlamak üzere olan kurum, birçok kullanıcının dikkatini çekmişti. Bugün o projeye dair detaylar verildi.

100 Bin Konut Projesi'ne nasıl başvurulur?

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek 100 Bin Konut Projesi kapsamında ev sahibi olmak için ilk yapmanız gereken şey; projeye başvuru yapmak. Bunun için 15 Ocak tarihine kadar e-Devlet üzerinden projeye başvurmak.

15 Ocak tarihine kadar başvuruları alacak olan TOKİ, bu tarihten sonra katılımcıları incelemeye başlayacak. Yeterli şartları sağlayan başvuranlar arasından en uygun olanları seçmeye çalışacak olan kurum, seçimini tamamladıktan sonra ilk ödemeyi alacak.

TOKİ ayrıca başvuran herkesin 500 liralık bir ödeme yapmasını istiyor. Başvuran kişinin Ziraat Bankası hesabından 500 lira çekecek olan TOKİ, başvuru sürecinin sonlanmasına kadar bu parayı muhafaza edecek. TOKİ, başvuran kişinin olumsuz cevap alması durumunda yani ev sahibi olarak seçilmemesi halinde ise alınan 500 liranın hesaba iade edileceğini de söyledi.

100 Bin Konut Projesi katılım şartları nedir?

100 Bin Konut Projesi kapsamında ev sahibi olmak için başvuru yapacaklarda aranacak koşullar ise yine aynı açıklama ile ortaya çıktı. TOKİ’nin internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, başvuru yapacakların T.C. vatandaşı olup, proje il/ilçe sınırları içerisinde yaşıyor olması, kendisinin eşinin ve velayetleri altındaki çocukların üzerinde herhangi bir tapu kaydının olmaması ve en fazla hane halkı aylık gelirinin 5 bin 500 lira olması gerekiyor.

Söz konusu açıklamada, ayrıca şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine ödeme kolaylığı sağlandığı ve başvurular için son tarihin 15 Ocak 2020 olduğu belirtildi. 2+1 ve 3+1 konut imkanı sunan projede asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. Başvuru yapmak için hemen e-Devlet uygulamasını aşağıda yer alan indir tuşuna basarak indirebilirsiniz.