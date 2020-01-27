1000-2000 TL Arası En İyi Akıllı Telefonlar (Şubat 2020)

Geçtiğimiz dönemlerde pek çok segmentte pek çok akıllı telefon satışa sunuldu. Eğer tercih yapmak konusunda bazı sorunlar yaşıyorsanız sizler için Şubat 2020 tarihinde 1000 - 2000 TL arası en iyi akıllı telefonları derledik. İşte o liste!

1000 - 2000 TL Arası En İyi Akıllı Telefonlar Hangileri? (Şubat 2020)

Samsung, Huawei, Xiaomi, General Mobile, Oppo ve dahası. Şu sıralar 1000 - 2000 TL bandında oldukça geniş bir liste ile karşı karşıyayız. Peki bu fiyat seviyesinde tercih edebileceğiniz en iyi akıllı telefonlar hangileri? Sizler için 1000 - 2000 TL arası en iyi akıllı telefonları (Şubat 2020) derledik. İşte bu fiyat seviyesinde tercih edebileceğiniz en iyi seçenekler!

Öncelikle vurgulamamız gerekiyor ki aşağıda vereceğimiz listede hem mağaza hem de internet kanalında bulunan güncel fiyatları göz önüne aldık. Fiyatlar yazıya baktığınız dönemlerde değişiklik gösterebileceği gibi sınırın altında ya da üstünde bir yerde de bulunabilir. Bu anlamda ortalama fiyatlardan yola çıktığımızı vurgulayalım.

Samsung Galaxy M30s (64 GB)

Samsung Galaxy M30s, bu fiyat aralığında tercih edilebilecek cihazlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıttığı model giriş - orta segment içerisindeki önemli oyunculardan birisi. Özellikle bataryası ile dikkatleri çeken modelin kamera tarafında da iddialı olduğu söylenebilir.

Ekran: 6.4 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte Super AMOLED ekran.

Temel Donanım: Exynos 7 Series 9611 işlemci. 4 GB RAM ve 64 GB depolama.

Kamera: (Arka) 48 MP + 8 MP + 5 MP (Ön) 16 MP

Batarya: 6.000 mAh - 15W

Diğer teknik detaylar için buraya, video incelemesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Ortalama Fiyatı: 1.900,00 TL

Xiaomi Redmi Note 8 (64 GB)

Redmi Note 8 ile oldukça iddialı satış başarılarına imza atan Xiaomi'nin bu modeli, bu fiyat seviyesindeki belki de en iddialı akıllı telefon. Bu segmentte dörtlü kamera kurulumunu en başarılı şekilde sunan model, performans tarafında da fiyat açısından en iddialı ürünlerden birisi.

Ekran: 6.3 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD ekran. Bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Temel Donanım: Qualcomm Snapdragon 665 işlemci. 4 GB RAM ve 64 GB depolama.

Kamera: (Arka) 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP (Ön) 13 MP

Batarya: 4,000 mAh - 18W

Diğer teknik detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Ortalama Fiyatı: 1.600,00 TL

Oppo A5 2020 (64 GB)

Ülkemizde önemli bir kitleye erişmeyi başaran Oppo, A5 2020 ile birlikte bu fiyat aralığındaki önemli modellerden birisini bizlere sunuyor. Malzeme kalitesi ve tasarımı ile dikkatleri çeken modelin yine tercih listenizde yer alabileceğini söyleyebiliriz.

Ekran: 6.5 inç boyutunda HD+ çözünürlükte IPS LCD ekran. Ekran, Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Temel Donanım: Qualcomm Snapdragon 665 işlemci. 3 GB RAM ve 64 GB depolama.

Kamera: (Arka) 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP (Ön) 8 MP

Batarya: 5,000 mAh - 15W

Diğer teknik detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Ortalama Fiyatı: 1.600,00 TL

General Mobile GM9 Pro (64 GB)

Çıkış tarihinden bu yana fiyatı neredeyse yarı yarıya düşen GM9 Pro, şu sıralar 1.350,00 TL fiyat bandında dolaşıyor ve bu fiyat seviyesinde teknik anlamda pek çok rakibinden üstün bir konumda bulunuyor.

Ekran: 6.01 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte AMOLED ekran. Gorilla Glass 5

Temel Donanım: Qualcomm Snapdragon 660 işlemci. 4 GB RAM ve 64 GB depolama.

Kamera: (Arka) 12 MP + 8 MP (Ön) 8 MP

Batarya: 3,800 mAh - 18W

Diğer teknik detaylar için buraya, video incelemesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Ortalama Fiyatı: 1.350,00 TL

Huawei Y6 2019 (32 GB)

Listede verdiğimiz diğer modellere göre bu fiyat aralığındaki en alt seviyede bulunan Huawei Y6 2019 ise bütçenize bağlı olarak tercih etmeyi düşünebileceğiniz modellerden birisi.

Ekran: 6.09 inç boyutunda HD+ çözünürlükte IPS LCD ekran.

Temel Donanım: MediaTek MT6761 (Helio A22) işlemci. 2 GB RAM 32 GB depolama.

Kamera: (Arka) 13 MP (Ön) 8 MP

Batarya: 3.020 mAh

Diğer teknik detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Ortalama Fiyatı: 1.000,00 TL