1500-2000 TL Arasında Alınabilecek Akıllı Telefonlar! (Aralık 2020)

1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi akıllı telefonları sizler için bir araya getirdik. 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlar neler? Hemen yukarıda yer alan videodan 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlara göz atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

1500-2000 TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar (Aralık 2020)

1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlar videomuzda bahsi geçen akıllı telefonlar şu şekilde:

General Mobile GM 20

6.09 inç ekrana sahip olan GM 20, HD+ ekran çözünürlüğünü desteklemekte. Akıllı telefonun ön kısmında bir adet damla çentik bulunmakta. Gücünü Helio A25 yonga setinden alan cihazda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunmakta.

General Mobile GM 20'nin arka tarafında 3 adet kamera sensörü yer almakta. Ana kamera sensörünün 52MP çözünürlüğe sahip olduğu açıklandı. Diğer iki kamera sensörünün çözünürlükleri açıklanmadı. Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri 8MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

4.000 mAh bataryadan beslenen GM 20, type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta. Cihazda yüz tanıma ve parmak izi okuma sensörü mevcut.

Elephone A7H 64 GB

6.41 inç ekrana sahip olan Elephone A7H, MediaTek MT6763 (Helio P23) yonga setinden güç almakta. 4 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihaz 3.900 mAh bataryadan besleniyor Elephone A7H 64 GB, 1.619 TL'den satın alınabilmekte.

Realme C2

Realme C2, 6.4 inçlik 750 x 1560 çözünürlük sunan damla çentikli ekrana sahip. MediaTek Helio P22 yonga setinden güç alan Realme C2'de 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın depolama alanı Micro SD kart yardımı ile artırılabilmekte. Akıllı telefonun ön tarafında 5 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Arka tarafta ise toplamda iki adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 13MP + 2MP.

4.000 mAh bataryadan beslenen Realme C2, Micro-USB portundan şarj olmakta. Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkan Realme C2, siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.

Huawei Y7 2019

6.2 inç ekrana sahip olan Y7 2019, Snapdragon 450 yonga setinden güç almakta. Cihazda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Akıllı telefon 4.000 mAh bataryadan güç almakta.

Huawei Y6 2019

Huawei Y6 2019 bütçenize bağlı olarak tercih etmeyi düşünebileceğiniz modellerden birisi. 6.09 inç boyutunda HD+ çözünürlükte IPS LCD ekran cihazda bulunuyor. MediaTek MT6761 (Helio A22) işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB depolama da özellikler arasında.

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A01, 5.7 inçlik Infinity-V ekrana sahip. 8 çekirdekli ismi açıklanmayan bir yonga setinden güç alan Galaxy A01, 2 GB RAM'e ve 16 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 512 GB'a kadar artırılabiliyor.

Realme C11 Özellikleri

6.5 inç ekrana sahip olan Realme C11, gücünü Helio G35 yonga setinden almakta. Cihazda 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunmakta. MicroSD kart yardımı sayesinde depolama alanı artırılabilmekte.

5.000 mAh bataryadan beslenen akıllı telefonda 10W hızlı şarj desteği bulunmakta. Realme C11'in ön tarafında 5MP çözünürlüğünde kamera sensörü yer almakta.

Casper Via P3

5.86'' HD+ Çentikli IPS Incell 19:9 Extreme Vision ekrana sahip olan Casper VIA P3, MediaTek Helio P60 yonga setinden güç almakta. 3 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 32 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M11 3 GB RAM’e ve 32 GB Dahili depolama alanına sahip. Cihaz 6.4” HD+ Sonsuz-O ekran sayesinde kullanıcılarına uçtan uca görüntü sağlıyor. Akıllı telefonda 1,8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli SDM450 işlemci bulunuyor.