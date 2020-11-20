1500-2000 TL Arasında Alınabilecek Akıllı Telefonlar! (Kasım 2020)

1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi akıllı telefonları sizler için bir araya getirdik. 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlar neler? Hemen yukarıda yer alan videodan 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlara göz atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

1500-2000 TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar (Kasım 2020)

1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlar videomuzda bahsi geçen akıllı telefonlar şu şekilde:

General Mobile GM 20

6.09 inç ekrana sahip olan GM 20, HD+ ekran çözünürlüğünü desteklemekte. Akıllı telefonun ön kısmında bir adet damla çentik bulunmakta. Gücünü Helio A25 yonga setinden alan cihazda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunmakta.

General Mobile GM 20'nin arka tarafında 3 adet kamera sensörü yer almakta. Ana kamera sensörünün 52MP çözünürlüğe sahip olduğu açıklandı. Diğer iki kamera sensörünün çözünürlükleri açıklanmadı. Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri 8MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

4.000 mAh bataryadan beslenen GM 20, type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta. Cihazda yüz tanıma ve parmak izi okuma sensörü mevcut.

Realme C2

Realme C2, 6.4 inçlik 750 x 1560 çözünürlük sunan damla çentikli ekrana sahip. MediaTek Helio P22 yonga setinden güç alan Realme C2'de 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın depolama alanı Micro SD kart yardımı ile artırılabilmekte. Akıllı telefonun ön tarafında 5 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Arka tarafta ise toplamda iki adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 13MP + 2MP.

4.000 mAh bataryadan beslenen Realme C2, Micro-USB portundan şarj olmakta. Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkan Realme C2, siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.

Meizu Note 8 64GB

Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 3.600 mAh bataryadan beslenen Meizu Note 8, Snapdragon 632 yonga setinden güç alıyor.

Realme C3

Realme C3, şirketin en yeni giriş seviyesi akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor. 6.5 inçlik HD+ ekrana sahip olan cihazda damla şeklinde çentik yer alıyor. Mediatek Helio G70 yonga setinden güç alan Realme C3'de iki farklı RAM ve dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler şu şekilde: 3 GB RAM / 32 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı.

Akıllı telefonun ön tarafında bir adet 5 MP'lik kamera sensörü yer almakta. Arka tarafta ise toplamda iki sensör yer almakta. Bu sensörler sırası ile şu şekilde: 12 MP ana, 2 MP derinlik. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihazda ColorOS 7 arayüzü bulunuyor. 5.000 mAh bataryaya sahip Realme C3, microUSB portu üzerinden şarj olmakta.

Realme 5i

Realme 5i, 6.5 inçlik HD+ ekrana sahip. Cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Realme 5i'de damla çentik bulunuyor. Şirket, çentiğin Realme 5'te bulunandan %39 daha küçük olduğunu söylemekte. Sekiz çekirdekli Snapdragon 665 yonga setinden güç alan Realme 5i'de 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Realme 5i'nin arka tarafında dört adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 12MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP portre kamera ve 2MP makro lens. Cihazın ön kısmında ise bir adet 8MP'lik kamera sensörü yer almakta. 5.000 mAh bataryaya sahip olan cihazın 30 güne kadar bekleme süresinin olduğu söyleniyor.