2000-3000 TL Arası En İyi Akıllı Telefonlar (Şubat 2020)

Akıllı telefon seçiminde en çok zorlandığınız segmentin orta segment olduğunu söylememiz mümkün. Eğer siz de tercih yapmak konusunda bazı sorunlar yaşıyorsanız sizler için Şubat 2020 tarihinde 2000 - 3000 TL arası en iyi akıllı telefonları derledik. İşte o liste!

2000 - 3000 TL Arası En İyi Akıllı Telefonlar Listesi (Şubat 2020)

Orta segmentte pek çok markanın iddialı ürünleri ile karşılaşıyoruz. Peki bu fiyat seviyesinde tercih edebileceğiniz en iyi akıllı telefonlar hangileri? Sizler için 2000 - 3000 TL arası en iyi akıllı telefonları (Şubat 2020) derledik. İşte bu fiyat seviyesinde tercih edebileceğiniz en iyi seçenekler!

Bu listenin 1000 - 2000 TL arasında geçerli olan haline ulaşmak isterseniz buraya tıklayabilir ve yazıya göz atabilirsiniz.

Öncelikle vurgulamamız gerekiyor ki aşağıda vereceğimiz listede hem mağaza hem de internet kanalında bulunan güncel fiyatları göz önüne aldık. Fiyatlar yazıya baktığınız dönemlerde değişiklik gösterebileceği gibi sınırın altında ya da üstünde bir yerde de bulunabilir. Bu anlamda ortalama fiyatlardan yola çıktığımızı vurgulayalım.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128 GB)

Xiaomi'nin orta segmentteki en iddialı modellerinden birisi konumunda olan Redmi Note 8 Pro, güncel fiyatı ile kesinlikle tercih listenizde yer alması gereken modellerden birisi olarak öne çıkıyor.

Ekran: 6.53 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran. Gorilla Glass 5

Temel Donanım: MediaTek Helio G90T işlemci. 6 GB RAM ve 128 GB depolama

Kamera: (Arka) 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP (Ön) 20 MP

Batarya: 4,500 mAh - 18W

Diğer teknik detaylar için buraya, video incelemesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Ortalama Fiyatı: 2.250,00 TL

Samsung Galaxy A70 2019 (128 GB)

Galaxy A serisini sıfırdan yapılandıran Samsung, geçtiğimiz sene Galaxy A70 2019 ile birlikte önemli satış başarılarına imza attı. Kamera, tasarım ve performans anlamında istediklerinizi sunan model, bu fiyat aralığında öne çıkan akıllı telefonlardan birisi.

Ekran: 6.7 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte Super AMOLED ekran. Gorilla Glass 3

Temel Donanım: Qualcomm Snapdragon 675 işlemci. 6 GB RAM ve 128 GB depolama.

Kamera: (Arka) 32 MP + 8 MP + 5 MP (Ön) 5 MP

Batarya: 4,500 mAh - 25W

Diğer teknik detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Ortalama Fiyatı: 2.650,00 TL

Oppo Reno2 Z (128 GB)

Oppo'nun bu fiyat aralığında hem teknik özellikleri hem de tasarımı ile öne çıkan modeli Reno2 Z modeline kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederiz.

Ekran: 6.5 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte AMOLED ekran. Gorilla Glass 5

Temel Donanım: MediaTek Helio P90 işlemci. 8 GB RAM ve 128 GB depolama

Kamera: (Arka) 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP (Ön) 16 MP

Batarya: 4,000 mAh - 20W

Diğer teknik detaylar için buraya, video incelemesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Ortalama Fiyatı: 2.900,00 TL

Xiaomi Mi 9T (64 GB)

Redmi K20 olarak da bilinen Xiaomi Mi 9T küresel ölçekte önemli satış başarılarına imza attı. Model, yenilikçi tasarımı ve güçlü yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Ekran: 6.39 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte AMOLED ekran. Gorilla Glass 5

Temel Donanım: Qualcomm Snapdragon 730 işlemci. 6 GB RAM ve 64 GB depolama

Kamera: (Arka) 48 MP + 13 MP + 8 MP (Ön) 20 MP

Batarya: 4,000 mAh - 18W

Ortalama Fiyatı: 2.550,00 TL

Honor 9X (128 GB)

Honor tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan 9X temel olarak Redmi Note 8 Pro ile oldukça benzer bir yapıya sahip. Bu model de bu fiyat aralığında tercih edilebilecek modellerden birisi.

Ekran: 6.59 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte IPS LCD ekran.

Temel Donanım: Kirin 710F işlemci. 4 GB RAM ve 128 GB depolama

Kamera: (Arka) 48 MP + 8 MP + 2 MP (Ön) 16 MP

Batarya: 4,000 mAh - 10W

Diğer teknik detaylar için buraya, video incelemesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Ortalama Fiyatı: 2.500,00 TL

Samsung Galaxy A51 2020 (128 GB)

Galaxy A serisinin yeni üyelerinden olan Galaxy A51 2020, hem güncel olması hem de sunduğu özellikler ile iyi bir tercih olabilir.

Ekran: 6.5 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte Super AMOLED ekran. Gorilla Glass 3

Temel Donanım: Samsung Exynos 7 Series 9611 işlemci. 6 GB RAM ve 128 GB depolama.

Kamera: (Arka) 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP (Ön) 32 MP

Batarya: 4,000 mAh - 15W

Diğer teknik detaylar için buraya, video incelemesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Ortalama Fiyatı: 2.500,00 TL

Huawei P30 Lite (128 GB)

Listedeki son önerimiz ise Huawei P30 Lite olacak. P30 serisinin en küçük kardeşi olan bu model, bu fiyat aralığında tercih edilebilecek bir diğer akıllı telefon.

Ekran: 6.15 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte IPS LCD ekran.

Temel Donanım: Huawei Kirin 710 işlemci. 4 GB RAM ve 128 GB depolama.

Kamera: (Arka) 48 MP + 8 MP + 2 MP (Ön) 24 MP

Batarya: 3.340 mAh - 18W

Diğer teknik detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Ortalama Fiyatı: 2.400,00 TL