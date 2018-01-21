2018'in En İyi Ücretsiz VPN Programları

Eğer internet üzerinde anonim bir şekilde gezinti yapmak, kişisel bilgilerinizin ve şifrelerinizin çalınmasını engellemek istiyorsanız maalesef ki ek güvenlik önlemleri almanız gerekiyor. Bilgisayarlarımızda ya da mobil cihazlarımızda kullandığımız internet bağlantısı herhangi bir önlem almadığımızda coğrafi konumumuzu ve verilerimizi ele verebilmekte. Bu açıklar nedeniyle istenmeyen reklamlara maruz kalabilmeniz de mümkün. Bunun yanında ülkemizde sıkça uygulanan internet sansürü bizi YouTube ve Twitter gibi engelli sitelere giriş için alternatif yollar aramaya itiyor. İşte bu yazımızda internet güvenliğiniz ve yasaklı sitelere giriş için kullanabileceğiniz başarılı VPN çözümlerine yer vereceğiz.

VPN servisleri temel olarak internet bağlantımızı farklı coğrafi konumdaki sunuculara yönlendiriyorlar. Bu sayede internet siteleri ve kullandığımız internet servisleri bizim IP adresimiz yerine vekil olarak atadığımız sunucuların bilgilerine erişebiliyorlar. Bu sayede gerçek kimliğimiz gizlenebiliyor. Bu yöntem bölge kısıtlaması olan Netflix gibi servisleri kullanmanızı, ülkemizde kullanıma kapalı uygulama ve programlardan yararlanmanızı mümkün kılıyor. Ayrıca herkese açık şifresiz kablosuz ağlara bağlanıyorsanız bu ağlar bir veri çalma tuzağına dönüşebilmekte. VPN'ler bu soruna da çözüm oluyor.

Peki hangi ücretsiz VPN servislerini kullanmanızı tavsiye ediyoruz? Dilerseniz seçeneklerimize kısaca göz atalım:

AVG güvenlik firması tarafından 2017 senesinde satın alınan HideMyass şu anda 200'e yakın ülkede 750'den fazla sunucu ile bizlere hizmet vermekte. Windows, MAC, Linux; iOS ve Android gibi mobil ortamlarda sorunsuz bir şekilde çalışan bu VPN programı şu anda en yüksek hız performansını yakalayabileceğiniz nadir hizmetlerden biri.

Firma AVG'ye geçtikten sonra v3 güncellemesi aldı ve eski, kullanımı zor olan arayüzden kurtuldu. Şu anda tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek olan bu uygulamayı aynı anda beş farklı cihazda kullanma şansına sahipsiniz.

Eğer ki programın çalışmadığı bir durum söz konusu olursa, firmadan para iade talebinde bulunabilirsiniz. 30 gün içerisinde talep gerçekleştirmeniz durumunda, tüm paranızı geri alabileceksiniz.

Türkiye'de birçok kez engellemelerle karşı karşıya kalan ancak firmanın alternatif alan adı açması sonrasında engellemelerden zarar almadan kurtulan ExpressVPN şu anda bizlere Türkçe olarak hizmet vermekte.

ExpressVPN kullanımı çok kolay bir arayüz ile karşımıza çıkıyor. Yine programı aynı anda 5 farklı cihazda kullanma şansına sahibiz ve ExpressVPN piyasadaki en stabil çalışan VPN programları arasında yer almakta.

Eğer ki hizmetin çalışmadığı bir durum olursa, koşulsuz 30 gün içerisinde para iade talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca kayıt tutmayan bu VPN sayesinde, dilediğiniz engelli sitelere giriş yapabilirsiniz. İçiniz rahat olsun, hiçbir online aktivite kayıt altına alınmıyor.

Cyberghost VPN

Kullanıcı güvenliğine büyük önem veren bir firma olan Cyberghost VPN hem herhangi bir veri trafiği limiti içermiyor hem de 23 farklı sunucu üzerinden internete engelsiz erişmenizi mümkün kılıyor. Cyberghost VPN'i bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz gibi Android ve iOS mobil cihazlarınızda da kullanabiliyorsunuz. Cyberghost VPN'in kullandığı 256 bit AES şifreleme yöntemi sayesinde verileriniz şifreleniyor ve bu verilerin çalınması imkansız hale geliyor. Cyberghost VPN, bankacılık işlemlerinizde ve ödemelerinizde güvenle kullanabileceğiniz bir servis.

Spotflux

Spotflux reklam destekli olarak kullanabileceğiniz bir VPN servisi olsa da reklamlarının rahatsız edici boyutta olmadığını söylemekte fayda var. Ayrıca Spotflux'un herhangi bir veri trafiği limiti koymaması da servisin artı yönleri arasında.

Spotflux'un ücretsiz versiyonu sadece Amerika'da yer alan sunuculara bağlanmanızı mümkün kılıyor. Google Chrome üzerinden çalışan bir tarayıcı eklentisi şeklinde de kullanabileceğiniz Spotflux'un mobil versiyonları da bulunuyor.

Spotflux'un tarayıcı ve bilgisayar versiyonlarını bu bağlantı üzerinden indirebilir, mobil versiyonları için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

Zenmate

En pratik VPN çözümlerinden biri olan Zenmate ilk olarak sadece bir Google Chrome eklentisi olarak karşımıza çıkmıştı. Sonrasında Zenmate'in Firefox ve Opera versiyonları yayınlandı, bu tarayıcı versiyonlarına Zenmate'in mobil versiyonu da eklendi.

Zenmate veri trafiği limiti koymaması ve kullanıcı dostu olması nedeniyle önerdiğimiz bir VPN servisi. Servisin az sayıda sunucu seçeneğine sahip olması da çok büyük bir eksi puan değil; Zenmate genel olarak problemsiz bağlantı kurabiliyor.

Zenmate'in tarayıcı versiyonlarını bu bağlantı üzerinden, mobil versiyonlarını aşağıdaki bağlantılar üzerinden indirebilirsiniz:

TunnelBear

TunnelBear ücretsiz versiyonunda belli bir veri trafiği limitine sahip olsa da kullanıcı güvenliğine verdiği önem ile özellikle sosyal medya servislerinde kullanmanız için tavsiye edebileceğimiz bir VPN servisi. Eğer çok sık VPN servislerine ihtiyaç duymuyorsanız; fakat güvenlik sizin için ön plandaysa TunnelBear ideal bir seçenek olacaktır.

TunnelBear programını bilgisayarınızda kullanabileceğiniz gibi tarayıcı eklentisini Google Chrome üzerinde, Android ve iOS versiyonlarını mobil cihazlarınızda kullanabilirsiniz:

VPN Gate

Akademik bir proje olarak ortaya çıkan VPN Gate kullanıcılara 10.000'in üzerinde farklı sunucuya bağlanma imkanı veriyor. VPN Gate'in sahip olduğu sistemde bütün kullanıcılar tarafından ortak olarak oluşturulan bir VPN ağına dahil oluyorsunuz. VPN Gate diğer VPN servisleri gibi kolay bir kullanıma sahip değil; fakat bu servisten nasıl faydalanacağınızı bu rehberimizden öğrenebilirsiniz:

Ücretsiz VPN Servisi VPN Gate ile Engelli Sitelere Giriş

VPN Gate'i bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz:

Tüm bu VPN yazılımlarına ek olarak Türkiye'de sorunsuz şekilde çalışan tüm VPN programlarını görüntülemek için buraya göz atabilirsiniz!