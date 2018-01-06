2017'nin En İyi Android Uygulamaları

2018'in ilk günlerini yaşadığımız şu günlerde, 1 Ocak 2017'den bu yana onlarca farklı uygulamayı denediğinizi ve bir çoğunu beğenip, bir çoğunu da hemen sildiğinizi hatırlar gibisiniz. 2017'nin en iyi Android uygulamaları listemizdeyse bizim gözümüze çarpan, birçok kişinin belki de hiç görmediği bazı uygulamaları listelemek istedik.

Seçtiğimiz dokuz uygulamanın yanı sıra bu yıl içerisinde çıkan milyonlarca başka uygulamanın da kimi zaman çok efektif çalıştığını ve Android kullanıcılarının çoğu tarafından çok sevildiği aşikar; yine de hepsini bir listede toplamak mümkün olmayacağından, birkaç tanesini yan yana getirelim istedik. Kısa açıklamalarını da belirttiğimiz uygulamaları beğenip edinmek isterseniz de hemen altlarında yer alan "indir" tuşuna basmanızın yeterli olduğunu da söyleyelim.

1- 1Weather

Android ekosisteminin en çok tercih edilen hava durumu uygulamalarından bir tanesi olan 1Weather, 2017'den önce çıkmış olsa bile bu sene içerisinde yapılan güncellemelerle kendisini bir hayli geliştirmeyi başardı. Gerçek zamanlı hava durumu bilgilerini sunmasının yanı sıra saatlik bilgiler de veren ve bunu bulunduğunuz konuma göre aktaran 1Weather, Android kullanıcılarının en azından bir kere göz atması gereken uygulamaların başında geliyor.

2- AppLock

Kendisini bulunduğumuz yıl içerisinde en çok geliştiren uygulamalardan bir tanesi de AppLock denebilir. Telefonunuzda bulunan uygulamalara şifreler koymanıza yarayan uygulama, şifre şekillerini değiştirmesi ve daha kolay kullanabilir hale gelmesiyle 2017'nin en çok tercih edilenlerinden bir tanesi oldu. Ara yüzünde yapılan değişiklikler ve şifrelerin kırılma ihtimallerinin düşürülmesi App Lock'u bir anda ön plana çıkarırken, rakipleri karşısında da avantaj kazanmasını sağladı.

3- BlackBerry Privacy Shade

Her ne kadar telefon üretme konusunda sıkıntılar yaşasa da BlackBerry, 2017 içerisinde Android için çıkan en iyi uygulamalardan bir tanesini üretmeyi başardı. Privacy Shade, toplu taşıma araçlarında ya da çok fazla insanın bulunduğu yerlerde telefon ekranınızda okunmamasını istediğiniz şeyleri gizlemek için kullanabildiğiniz bir uygulama. Uygulamayı çalıştırmanızla birlikte ekranınız bir anda gece moduna geçerken, sadece sizin seçtiğiniz küçük bir alan tam anlamıyla görünebiliyor ve siz de kimsenin sizi rahatsız etmediğinden emin olarak işlerinizi yapabiliyorsunuz.

4- Datally

Yine Google tarafından Android kullanıcılarının rahatını düşünerek ortaya çıkarılan uygulamalardan bir tanesi olan Datally, mobil veri kullanımınızı daha rahat kontrol edebilmenizi sağlıyor. Uygulamayı açmanızla birlikte, mobil verinizi hangi uygulamalarda daha çok kullandığınızı görebildiğiniz gibi kimi uygulamalara çeşitli sınırlar koyarak, sizin izniniz dışında mobil veri paketinizi bitirmelerini engelleyebiliyorsunuz.

5- One-Handed Mode

Gelişen teknolojiyle birlikte telefon ekranlarının da büyümesi, telefonlarımızı tek parmakla kontrol edilemez hale getirdi. Özellikle metroda ya da otobüste bir yere tutunmak durumunda kaldığınız durumlarda çok ihtiyacınız olan küçük ekranlar, artık harici uygulamalarla önünüze geliyor. One-Handed Mode ismi verilen bu uygulama da açılması durumunda ekranının istenilen kadar küçülmesini sağlıyor ve bütün uygulamaları parmağınızın yettiği yere kadar küçültüyor.

6- Path Guide

Microsoft tarafından yayınlanan Path Guide, görme engeli olanlar için geliştirilmiş ve 2017 yılı içerisinde piyasaya sürülen en başarılı uygulamalardan bir tanesi. Sokaklarda giderken, görme engellilerin kullanabileceği birçok başka uygulama olmasına rağmen, binaların içi için aynı titizlikte hazırlanmış uygulamalar olmadığını gören Microsoft, geliştirdiği Path Guide isimli uygulama ile bina içlerinde yol gösteriyor. Şimdilik ülkemizde sınırlı yerlerde hizmet verse de gelecekte geliştirilmesini umut ettiğimiz yapımlardan bir tanesi.

7- YouTube GO

Veri kullanımlarını azaltmak ve kullanıcılarının yüksek faturalarla karşılaşmasını engellemek için 2017'de oldukça çok çalışan Google, en çok kullanılan hizmetlerinden bir tanesi YouTube için YouTube GO adını verdiği yeni bir uygulama çıkarmıştı. Bildiğimiz YouTube tasarımına sahip olan; ancak YouTube'un daha az veri kullanan hali olan GO, kesinlikle 2017 içerisinde çıkıp telefonlarda yer eden geliştirmelerden bir tanesi.

8- Dark Stories

Arkadaşlarınızla ya da ailenizle sıkıldığınız anlarda bir anda yardımınıza koşan uygulamalardan bir tanesi olan Dark Stories, adında yer alan kötücül imajdan öte, kısa süreli eğlenceler sunuyor. Uygulamayı açtığınızda karşınıza oldukça farklı bir üslupla yazılmış kısa metinler çıkıyor. Bu metinler, kimi zaman bir hayvanı kimi zaman da bir mekanı anlatıyor ve sizin anlatılan yeri tahmin etmenizi istiyor. Uzun yolculuklarda ya da başka durumlarda kısa yoldan eğlence sunan Dark Stories kesinlikle denenebilir.

9- Duolingo

Aslında listemizin başındaki uygulamalarda olduğu gibi Duolingo da uzun süredir mobil uygulama evreninde yer alıyor; ancak bu dil öğrenme uygulamasında 2017 yılında yapılan değişiklikler, kendisini listemize almamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi oldu. Çok öğrenilmek istenilen dillerin yanı sıra Klingon'dan High Valyrian'a kadar olmadık seçenekler sunan uygulama, özellikle bu yıl içerisinde yaptığı atılımla birlikte Çince ve Japonca gibi Uzak Doğu dillerini sistemine eklemesiyle ön plana çıktı.