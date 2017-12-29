2017'nin En İyi iOS Oyunları - Dev Liste

2018 yılbaşı tatilinde iOS cihazınızda keyifle oynayacağınız birbirinden güzel oyunları bu listede bulacaksınız. 2017’nin en iyi iPhone ve iPad oyunları listemizde spor, aksiyon, bulmaca, rpg, arcade, yarış, strateji, savaş kısacası her tarzda oyun mevcut. Listeyi hazırlarken ücretsiz ve ücretli en çok indirilen, oynanan popüler iOS oyunları bir araya getirdik.

Apple, haftalar öncesinde 2017’nin en çok oynanan, beğenilen, indirilen iPhone ve iPad oyunlarını liste olarak paylaşmıştı. Sizler için hazırladığımız özel listede bu yıl dikkatimizi çeken, oynadığımız ve haftanın en iyi mobil oyunları listemize aldığımız oyunların yanı sıra ücretli ve popüler oyunları da bulacaksınız. Lafı fazla uzatmadan 2017’nin en iyi (en beğendiğimiz) iOS oyunları listesini paylaşıyorum:

2017'nin En İyi "Ücretsiz" iOS (iPhone/iPad) Oyunları

MOBA türünü seviyorsanız, 5x5 arenalarda savaşma keyfi yaşatan Arena Of Valor, iPhone ve iPad’de oynanabilmesi, ücretsiz olması ve Türkçe dil desteğiyle gelmesiyle milyonlarca oyuncu gibi bizim de beğenimizi kazandı. DC Comics karakterlerinin yer aldığı oyunda farklı birçok mod yer alıyor. Çok oyunculu fantastik savaş oyunlarını seviyorsanız kaçırmayın deriz.

Gangstar New Orleans

iPhone / iPad cihazınızda oynayabileceğiniz GTA benzeri bir oyun arıyorsanız, Gameloft’un Gangstar New Orleans adını verdiği açık dünya aksiyon - macera oyununu öneririz. GTA’da olduğu gibi çılgın, tehlikeli görevleri tamamlayarak ilerliyorsunuz. İsterseniz görevleri takmadan şehri birbirine katarak zaman geçirin.

Modern Combat Versus

Mobilde ücretsiz en iyi FPS oyunu hangisi? diye soracak olursanız hiç düşünmeden Modern Combat derim. Serinin yeni oyununda geleceğin silahlarına sahip, üstün yetenekli ajanların yerine geçiyorsunuz. KORP ve OCTO adında iki taraf/grup arasından seçiminizi yapıp verilen zorlu görevleri tamamlayarak ilerliyorsunuz. Türkçe dil desteği mevcut. Unutmadan, oyunun geliştiricisi Gameloft.

CATS: Crash Arena Turbo Stars

Adından da tahmin edeceğiniz robotların dövüştüğü, savaştığı bir mobil oyun. Sadece online oynanan robot dövüşü oyununda savaş makinenizi kendiniz tasarlayabiliyorsunuz. Robotunuzun tüm parçalarını ayrı ayrı siz belirliyor, savaştıkça geliştiriyorsunuz.

Art of War: Red Tides

Dünyanın dört bir yanından oyuncularla dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden gerçek zamanlı olarak savaşabileceğiniz para odaklı değil strateji ve takım çalışmasına dayanan bir strateji oyunu arıyorsanız Art of War: Red Tides’ı oynamanızı isterim. Grafikler, sesler, karakter çizimleri, oynanış dinamikleri kısacası tüm detaylar olağanüstü kalitede! Mobil tarafta ilk olarak iOS platformuna çıkış yapan online strateji oyununu ücretsizken kaçırmayın derim.

FIFA Mobile 18

EA’in dünya genelinde satış rekorları kıran futbol oyunu FIFA, bu sene de mobilde lider. Dream League Soccer, PES gibi sağlam rakipleri olsa da mobilde 2017’de de en çok oynanan futbol oyunu. Her açıdan iyileştirilen futbol oyununda bu sene Cristiano Ronaldo’yu görüyoruz.

Guns of Boom

Görev odaklı, hikayeye dayalı FPS oyunlarını sevmiyorsanız tam size göre bir oyun Guns of Boom. Çizgi roman stili grafiklerine bakıp aldanmayın; FPS türünü seviyorsanız mutlaka indirin. Oyunda birçok farklı silah mevcut. Takım halinde savaşıyorsunuz. Grubunuzdakileri takmayıp tek başınıza Rambo misali sıkarak ilerleme şansına da sahipsiniz. Ne stilde savaşacağınız size kalmış.

The Elder Scrolls Legends

Elder Scrolls serisini oynamış olun olmayın, kart savaş oyunlarını oynamaktan keyif alıyorsanız derin senaryo modu sunan bu yapımı kesinlikle değerlendirmelisiniz. Elder Scrolls evreninde yer alan kahraman ve yaratıkları kart formunda karşımıza çıkaran oyun, hem iPhone hem de iPad’i destekliyor.

Race Kings

Görsel açıdan Need For Speed’i yakalayan yapım, drift yarışı severlerin gözdesi. Sadece drift yarışlarına katıldığınız oyunda rakipleriniz sizin kadar güzel yarışan gerçek oyunculardan oluşuyor. Oyundaki arabaların tümü lisanslı ve modelleme harikası.

Rules Of Survival

Hayatta kalmaya dayalı savaş oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds’ın mobil platforma birebir aktaran NetEase Games’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülkemizde popüler YouTuber’ların da listesine giren oyunda 100’ün üzerinde oyuncu bir araya geliyor. Herkes hayatta kalma mücadelesi veriyor. Oyunun grafikleri de dikkat çekici.

Lineage 2: Revolution

Sosyal ağlarda dolanıyorsanız kesin reklamına denk gelmişsinizdir. Fantastik RPG türünü seviyorsanız hiç düşünmeden indirip oynamaya geçin.

Injustice 2

Batman, Joker, Superman, Cat Woman ve diğer bilinen DC Comics karakterlerini buluşturan enfes bir dövüş oyunu. Warner Bros’un konsol kalitesinde grafiklere sahip oyunu derin hikayesiyle sizi uzun süre ekran başına kilitleyecek.

Shadow Fight 3

İlk başta Facebook’ta oynanan, sonrasında seriye dönüşen popüler mobil dövüş oyunu Shadow Fight’ın yenisinde grafikler ve oynanış elden geçirilmiş, yeni dövüş teknikleri eklenmiş, silahların sayısı artırılmış ve birkaç yeni online mod eklenmiş. RPG öğelerini de içeren iki boyutlu mükemmel bir dövüş oyunu.

TRANSFORMERS: Forged to Fight

Bu sene TV kanallarında üst üste yayınlanan Transformers filminde gördüğümüz tüm robotları karşı karşıya getiren harika bir savaş oyunu. Autobot’larla Decepticon’lar arasındaki savaşı konu alan yapımda robotlar teke tek arenalarda kapışıyor. Kabam tarafından geliştirilen yapım, mobil platformdaki en iyi robot savaş oyunu.

Geostorm

Türkçe adıyla Uzaydan Gelen Fırtına, sinema filminden uyarlanan aksiyon dolu sürükleyici bir bulmaca oyunu. Hikaye odaklı bulmaca oyunlarını seviyorsanız Geostorm’u oynamanızı isterim.

Playdead's INSIDE

Siyah beyaz görsellere sahip bulmaca oyunu Limbo’nun yapımcılarının yeni oyunu INSIDE, konsolların ardından mobil platformda ilk olarak iOS’a çıkış yapıyor. iPhone, iPad hatta Apple TV’de oynayabileceğiniz iki boyutlu bulmacalı platform oyununda sanatsal grafikler ve animasyonlar kadar bulmacaların kalitesi de etkileyici.

Sniper Strike: Special Ops

2017’de en çok indirilen, oynanan keskin nişancı oyunu Sniper Strike: Special Ops, hem tek hem de çok oyunculu mod sunuyor. Dünyanın dört bir yanından en iyi oyuncularla arenalarda mücadele etmekten karşılıklı düellolara girmeye, düşman üssüne sızarak rehine kurtarmaktan klan arkadaşlarınızla zorlu görevlere katılmaya birçok aksiyona giriyorsunuz.

Game of Thrones: Conquest

2017’nin en çok izlenen yabancı dizilerinden Game of Thrones’un mobil oyununu geliştiren isim Warner Bros. HBO’nun ödüllü serisi Taht Oyunları dizisinin mobil platforma uyarlanan oyununda Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Jon Snow dahil dizinin öne çıkan tüm oyuncuları yer alıyor. Strateji türünde hazırlanan oyunu dizinin hayranlarına tavsiye ederim.

Into the Dead 2

Mobilde en çok oynanan zombi oyunlarından Into the Dead’in yenisinde ailemizi kurtarmak için zombilerin içine dalıyoruz. Etkileyici bir sinematik ile başlayan oyun, aksiyon dolu 7 bölüm, 60 aşama dışında challenge’lar, günlük ve özel etkinlik modları sunuyor.

Salt Chef

Bu sene içimiz dışımız Nusret oldu. Sosyal mecralarda yerli yabancı herkes ondan söz etti, meşhur tuz serpme hareketini de içeren yüzlerce video izledik. Oyununu koymazsak olmazdı. Nusret’in mobil oyunu olarak arattığımızda karşımıza çıkan Salt Cheft’de Nusret’in kendisini görmüyorsunuz ancak onun pişirme tekniklerini kullanarak birbirinden leziz etler hazırlıyorsunuz.

Stranger Things

Netflix’in en çok izlenen dizilerinden Stranger Things’in mobil platforma uyarlanan oyununda karakterler, mekanlar, öğeler diziden olduğu gibi alınmış. Diziyi takip ediyorsanız aksiyon macera türüne giren resmi oyununa hayır diyeceğinizi sanmıyorum.