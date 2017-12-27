2017'nin En İyi Teknolojik Aletleri

2017'nin bitmesine sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de birbirinden ilginç teknolojik aletler tanıtıldı ve beğenimize sunuldu. Peki bu teknolojik aletler ve donanımlar arasında hangileri en iyileriydi? İşte 2017'nin en iyi teknolojik aletleri listemizde bu sene içinde çıkış yapmış ve teknoloji dünyasına yön vermiş 10 farklı teknolojik aleti paylaşacağız.

Listemizde bilgisayar donanımlarının yanısıra mobil cihazlar, elektronik eşyalar ve hatta araçlar da yer alıyor. Dilerseniz en iyi teknolojilerimize teker teker yakından göz atalım:

Nvidia GTX 1080 Ti

Nvidia, geçtiğimiz sene GTX 1000 serisi ekran kartlarıyla AMD'yi zora düşürmüştü ve AMD, RX 400 serisi ile Nvidia karşısında zayıf kalmıştı. Uzun süredir performans konusunda lider olan Nvidia, AMD, yeni Vega mimarisini tanıttıktan sonra bile tekelliğini devam ettirmeyi başardı. Bu duruma en çok katkıda bulunan kart ise GTX 1080 Ti oldu.

GTX 1080'in elden geçirilmiş hali olan Nvidia GTX 1080 Ti şu an piyasada oyun için tercih edebileceğiniz en yüksek performanslı ekran kartı.. 1080p çözünürlükte üstün performansa sahip Nvidia GTX 1080 Ti, aslında 4K oyun deneyimi için tasarlanmıştı. GTX 1080, 4K çözünürlükte oyunları oynatabilse de biraz tökezliyordu. Nvidia GTX 1080 Ti'de ise bu durum ortadan kaldırıldı, 4K'da 60 FPS oyun tecrübesi sunuldu. AMD'nin yeni Vega ekran kartları ise maalesef GTX 1080 Ti'yi performans anlamında yakalayamadılar.

Tesla Semi Truck

Tesla uzun süredir elektrikli araçlarıyla ses getiriyordu; fakat firmanın ürün yelpazesini kamyonlara genişletmesi daha da büyük ses getirmesini sağladı. Tesla'nın ilk elektrikli kamyonu olan Tesla Semi Truck, uzun menzili, çabuk şarj olması ve yüksek gücü ile bizi hayretler içerisinde bırakmayı başardı.

Tesla Semi Truck, yüksüz olarak 0'dan 100 km hıza 5 saniyede, yüklü iken 20 saniyede erişebiliyor. 800 km menzile sahip olan aracı 40 dakika şarj ederek 600 km yol alabiliyorsunuz. Aracın %5 eğimli yoldaki hızı ise 105 km civarında, günümüz fosil yakıt kullanan kamyonlarının aynı şartlardaki hızı ise çok daha düşük.

Samsung Galaxy S8

Geçtiğimiz sene Note 7 ile büyük bir skandala imza atan Samsung, Galaxy S8 ailesi ile bu skandalın altından kalkmayı başardı. Bu sene Android telefonların standartlarını belirleyen Samsung Galaxy S8, kaliteli kamerayı yüksek donanım gücü ve şık çerçevesiz tasarım ile birleştirdi.

Benim Samsung Galaxy S8 ile ilgili olarak en sevdiğim şey ise Samsung Dex. Bu kullanışlı araç telefonunuzu bir bilgisayara dönüştürmenize yardımcı oluyor. Galaxy S8'inizi Samsung Dex üzerine oturtuyor, cihazı monitörünüze bağlıyor ve klavye/fare ile kullanmaya başlıyorsunuz. Bu sayede Samsung Galaxy S8 size büyük bir esneklik sunuyor.

AMD Ryzen İşlemciler

AMD, uzun süredir işlemci piyasasında Intel'in bir adım gerisindeydi. Bir dönemler fiyat/performans oranıyla Intel'i terleten AMD, son birkaç nesillik işlemci ailelerinde performans olarak Intel'in bir hayli gerisindeydi. Fakat bu durum AMD Ryzen işlemcilerle değişti.

İşlemci mimarisini tamamen değiştirerek baştan yapılandıran AMD, Intel'in karşısında performansı ile tatmin edici sonuçlar sergileyen, fiyat olarak da Intel'in aşağısında kalmayı başaran Ryzen işlemcileri beğenimize sundu. Intel, bu hamle karşısında fiyatlarını aşağı çekmek ve yeni işlemci modelleri piyasaya sürmek zorunda kaldı. Sonuçta kazanan yine biz, tüketiciler olduk. Ryzen işlemciler, tüketiciler için büyük bir hediyeydi ve 2017'de bilgisayar donanım pazarının dinamiklerini köklü olarak değiştirdi.

Nintendo Switch

Bana aranızdan biri "Yılbaşında ne hediye istersin?" diye soracak olsaydı (umarım öyle biri çıkar), cevabım Nintendo Switch olurdu.

Oyun dünyasının en köklü isimlerinden olan Nintendo, PlayStation ve Xbox çıktıktan sonra değişen teknolojiye ayak uyduramamış, biraz sönük kalmıştı. Fakat Nintendo Switch, Japon firmayı adeta küllerinden yeniden doğurdu. Çok akıllıca tasarlanmış bu konsolu hem yanınızda taşıyabiliyor, hem televizyon ya da monitörünüze bağlayarak klasik bir oyun konsolu olarak kullanabiliyordunuz. Ayrıca Nintendo Switch, hem eski nesil oyunları hem de yeni nesil oyunları bir araya toplayarak parlak bir çıkış yapmıştı. Tek bir Nintendo Switch ile 2 kişi oyun oynayabiliyor oluşunuz ise büyük bir artı puandı.

Nintendo, Switch çıktıktan sonra bu sevimli konsolunu geliştirmeye de devam etti. Güncellemelerle konsola video kayıt, ekran görüntüsü alma ve kayıt dosyalarını hafıza kartına taşıyabilme özellikleri eklendi. Şu an tadından yenmeyecek kalitede olan Nintendo Switch maalesef halen ülkemizde satılmıyor.

iPhone X

Apple'ın, iPhone X ile kendi sınırlarını aştığını söyleyebiliriz. Kendi işlemcisini tasarlayan firma bu işlemci sayesinde kamera kalitesini de yükseltmeyi başardı. Ayrıca Face ID teknolojisi de bir hayli ileri seviye bir teknolojiydi.

Android telefonlarda bir süredir kullanılan çerçevesiz ekran tasarımı ve OLED teknolojisi iPhone X'te de karşımıza çıktı, Apple'ın bu konuda çok yenilikçi olduğunu söyleyemeyiz; fakat iOS cihazlar söz konusu olduğunda Apple kalıplarının dışına çıktı.

Xbox One X

Sony, PlayStation 4 Pro'yu satışa sunduktan sonra sessiz kalan Microsoft, bombayı Xbox One X ile patlattı. PlayStation 4 Pro, yazılımsal bir hile ile oyunları 4K çözünürlükte oynatabiliyordu; fakat gerçek 4K deneyimi için yeterli donanım gücüne sahip değildi. Xbox One X ise bu iş için ihtiyaç duyulan donanım gücünü karşılıyor, 4K'da tatmin edici bir oyun performansı sunuyordu.

Günümüze kadar geliştirilmiş en yüksek donanım gücüne sahip olan Xbox One X, birçoğumuzun bilgisayarından bile güçlü bir teknolojik alet. Eğer 4K çözünürlüğe sahip bir televizyon sahibiyseniz Xbox One X paranızın hakkını verecek bir oyun konsolu olacaktır.

iPad Pro 2017

Apple'ın gerçekten iyi yaptığı bir iş varsa o da tablet üretmekti. iPhone telefonlar, kuvvetli ve daha makul fiyatlı Android alternatifleri olduğu için size hitap etmeyebilir; fakat kaliteli bir tablet arıyorsanız kendinizi Apple mağazalarında bulmanız muhtemel.

2017 model iPad Pro, şu ana kadar Apple'ın geliştirmiş olduğu en güçlü tablet olarak karşımıza çıkıyor. 10.5" boyutundaki ekrana sahip tabletin 120 Hz yenileme hızına sahip ekranı ve önceki nesilere göre artırılmış işlemci gücü onu hem oyun, hem de video izleme gibi aktiviteler için ideal bir seçenek yapıyor.

PlayStation VR

Sanal gerçeklik halen beklenilen ilgiyi görmese de Sony, PlayStation VR ile sabal gerçekliği oturma odalarımıza sokmayı başardı.

2016 sonunda yurt dışında satışa sunulan PlayStation VR, 2017 ile birlikte ülkemizde de çıkış yaptı. Daha derin, daha gerçekçi oyun tecrübesi sunan bu sistem, bilgisayardaki sanal gerçeklik sistemleri gibi yüksek donanım gücü de gerektirmiyordu, standart bir PlayStation 4 üzerinde PlayStation VR ile oyun oynayabiliyorduk.

PlayStation VR, PlayStation 4'ün Xbox One karşısında önemli bir avantaja sahip olmasını da sağlıyor.

LG C7 Serisi OLED Televizyonlar

2017'nin en iyi televizyonu olarak nitelendirebileceğimiz LG C7 OLED TV serisi 55" ve 65" modelleriyle çıkış yaptı. Yüksek kontrast değerine ve 4K çözünürlüğe sahip televizyon, HDR10, Dolby Vision gibi güncel standartları da destekliyor. Yani, OLED teknolojisinin getirdiği daha derin siyahlar, daha canlı renkler, daha iyi hareketli görüntüler gibi avantajlar yüksek standartlarla bir araya gelmekte.

2017'de bize göre en iyi teknolojik aletler bunlardı, umarız önümüzdeki yıl daha da iyilerini görürüz. Şimdiden mutlu yıllar!