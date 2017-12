2018'de Çıkmasını Heyecanla Beklediğimiz 20 Oyun

2017'yi birbirinden güzel oyunları oynayıp bitirmiş olmanın gururuyla geride bırakıyoruz. Önümüzdeki sene ise hiç de kaliteli oyun sıkıntısı çekmeyeceğiz.

2018'de yüzlerce yeni oyun çıkacak, peki biz bu oyunların hangilerini oynamak için can atıyoruz? İşte bu listemizde 2018'de çıkacak oyunlar arasından bizi en çok heyecanlandıran 20 tanesini listeleyeceğiz.

2018'de çıkacak en heyecan verici oyunları listelemeden önce 2017'nin en iyi oyunlarını seçtiğimiz, 2017'de keyifle izlediğimiz dizileri listelediğimiz ve 2017'nin en iyi teknolojik aletlerini sıraladığımız yazılarımıza da göz atmak isteyebilirsiniz:

Dilerseniz lafı uzatmadan 2018'de çıkmasını beklediğimiz heyecan verici oyunlara yakından göz atalım:

1 - Days Gone

2016 yılında duyurulan Days Gone, hem duyurulduğu zaman, hem de bu seneki E3'te dikkatleri üzerine toplamıştı. Zombi kıyametinin yaşandığı post-apokaliptik bir dünyada geçen bu hayatta kalma - korku oyununda hem gizlilik, hem bol aksiyon, hem de sinematik anlatıma sahip bir hikaye bir araya getiriliyor. Oyunun sadece PlayStation 4'e özel bir oyun olacak olması biraz üzücü; fakat bu Days Gone'un başarılı bir açık dünya aksiyon oyunu olacağı gerçeğini değiştirmiyor.

Days Gone Çıkış Tarihi - 2018 (Kesin çıkış tarihi belli değil)

2 - Death Stranding

Death Stranding, ilk duyurulduğunda kafalarımızda büyük soru işaretleri bırakmıştı. İlk Death Stranding videosunu izlediğimizde "Ulan ne oluyor?" diye hayatı sorgulamıştık. Son Death Stranding videosunu izlediğimizde de çok şey değişmedi. İşte bu duyguları bize yaşatabilen tek yapımcı Hideo Kojima.

Death Stranding'in iyi bir oyun olacağını kestirmek hiç güç değil. Hideo Kojima'nın önceki yapımlarına baktığımızda hepsinin ayrı bir başarı hikayesi olduğunu görüyoruz. Sinematik hikaye anlatımını bir hayli seven ve oyunlarını oldukça uzun sinematiklerle donatan Hideo Kojima, Death Stranding'de de aynı formulü uygulayacak, üstelik bu sefer kadroya Norman Reedus, Guillermo del Toro ve Mads Mikkelsen gibi ünlü isimler de katılıyor.

Death Stranding Çıkış Tarihi - Henüz belli değil, 2018 içinde oynayabilmemiz muhtemel

3 - Mount & Blade II: Bannerlord

Bir Türk geliştirici olan TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilen Mount & Blade II: Bannerlord, ülkemizde olduğu kadar uluslararası oyun pazarında da heyecanla beklenen bir oyun.

Tarihi savaşlara yer verecek oyun, taktiksel bir oynanışı bol aksiyon ile birleştirecek. Oyuncular savaş alanında farklı kahramanları yönetebilecekler, ayrıca emirlerindeki askerlere komut verebilecekler. Düşman okçularının ok yağmuru karşısında askerlerinize kalkan duvarı ördürebilecek, açık alanlarda marş komutu vererek hücuma geçebileceksiniz. Kale kuşatmaları da oyuna heyecan kazandıracak.

TaleWorlds Entertainment, oyunun mekaniklerine büyük özen gösteriyor, bunun için oyunun geliştirilme süreci bir hayli uzadı. Büyük ihtimal 2018 içinde Mount & Blade II: Bannerlord'u oynayabileceğiz.

Mount & Blade II: Bannerlord Çıkış Tarihi - 2018 (Kesin çıkış tarihi belli değil)

4 - Far Cry 5

Far Cry 5 ile tekrar modern dünyaya geri döneceğiz ve günümüz silahlarını kullanma imkanı vereceğiz. Far Cry oyunları, açık dünya anlamında en başarılı oyunlar arasındaydı. Far Cry 3'ten beri kalitesini koruyan seri bu sefer bizi Amerika'ya konuk ediyor. Yeni Far Cry'da fanatik bir tarikata karşı direnişi örgütleyecek ve özgürlüğümüzü kazanmaya çalışacağız.

Far Cry 5'te uçak kullanmamız ve havada savaşmamız da mümkün olacak. Kamyonlar, traktörler ve jipler kullanabileceğimiz diğer araçlar. Oyunun açık dünya yönünü kuvvetlendirmek için oyuna balıkçılık gibi faaliyetler de eklenmiş. FPS oyunlarını seviyorsanız Far Cry 5 sizi de bizim gibi heyecanlandıracaktır.

Far Cry 5 Çıkış Tarihi - 27 Mart 2018

5 - Metro Exodus

E3 2017'de görkemli bir oynanış videosu ile duyurulan Metro Exodus, bu videosuyla bizi büyülemişti. Oyundaki mekanlar oyunun atmosferini çok iyi bir şekilde yansıtıyordu. Savaştığımız mutantlar ise oldukça ürperticiydi. Oyunun grafikleri ise tam anlamıyla şaheser.

Metro Exodus'ta açık alanlarda daha çok zaman geçireceğimizi söyleyebiliriz; fakat bu durumun oyunun atmosferini zayıflatmayacak gibi görünüyor. Mekanlar tasarlanırken "ıssızlık" ve "tekinsizlik" hislerinin iyi yanıtılmasına özen gösterilmiş. Metro Exodus'u oynamak için sabırsızlanıyoruz.

Metro Exodus Çıkış Tarihi - 2018 (Kesin çıkış tarihi belli değil)

6 - Overkill's The Walking Dead

The Walking Dead dünyasında geçen bir PayDay oynamaya ne derdiniz? İşte Overkill's The Walking Dead bize bu hissi yaşatmak üzere tasarlanıyor. Co-op temelli FPS oyununda farklı yeteneklere sahip kahramanlardan birini seçiyoruz ve diğer oyuncularla birlikte takım kurarak birlikte belli görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. The Walking Dead dizisinde olduğu gibi terk edilmiş mekanlarda yiyecek ve silah ararken zombi sürülerinin dikkatini çekmeden ilerlemeye çalışabilir ya da silahlarınızı çıkararak etrafı mermi gölüne döndürebilirsiniz.

Overkill's The Walking Dead, özen gösterilirse çok iyi bir online FPS oyunu olabilme potansiyeline sahip.

Overkill's The Walking Dead Çıkış Tarihi - Sonbahar 2018

7 - Jurassic World Evolution

Eğer siz de benim gibi 90'lı yıllarda çocukluğunuzu yaşarken Jurassic Park filmleriyle büyüdüyseniz Jurassic World Evolution adlı yeni oyunu duyduğunuzda muhtemelen benim kadar siz de sevinmişsinizdir.

Jurassic World Evolution, temel olarak bize kendi dinozor parkımızı inşa etme imkanı verecek bir simülasyon oyunu olacak. Oyuncular emirlerindeki ekipleri fosil araştırmalarıyla görevlendirebilecek, bu sayede DNA toplayarak dinozor üretebileceğiz. Sonrasında ise özel bir adanın üzerinde parkımızı inşa edecek, dinozor sayısını artıracak ve diğer adalara genişleyeceğiz. Tabi bütün bu süreçte doğal afetler, beklenmedik olaylar ve kazalar karşımıza çıkabilecek.

Jurassic World Evolution'da eğlence, güvenlik ve araştırma-geliştirme arasında hassas bir denge kurmamız gerekecek. Yani bizi derin ve detaylı bir oynanış bekleyecek gibi görünüyor.

Jurassic World Evolution Çıkış Tarihi - Yaz 2018

8 - The Last of Us Part 2

PlayStation tarihinin en başarılı oyunlarından olan The Last of Us'ın devam oyunu 2018'de bizi selamlayacak. The Last of Us Part 2'de bizi daha karanlık ve acımasız bir dünyanın bekleyeceğini söyleyebiliriz. İlk oyundaki derin, dramatik hikayeye kaldığı yerden devam etmek bile heyecan verici bir durum.

The Last of Us Part 2 de tıpkı serinin ilk oyununda olduğu gibi PlayStation'a özel bir oyun. Microsoft'un, Sony'nin bu stratejisini acilen örnek alması lazım, Xbox One platformuna özel kaliteli oyun sayısı çok az. PlayStation ise bu konuda çok iyi ve bu sayede milyonlarca oyuncu kazanıyor.

The Last of Us Part 2 Çıkış Tarihi - 2018 (Kesin çıkış tarihi belli değil)

9 - Hunt: Showdown

Crytek tarafından geliştirilen Hunt: Showdown, çoktan Steam üzerinde yerini aldı, yani oyunun çıkışına çok az bir süre kaldı. Bir başka co-op tabanlı FPS oyunu olan Hunt: Showdown, içerisinde PvP barındırmasıyla rekabetçi bir oynanış da sunacak. Oyuncuların canavar avcılarının yerine geçeceği oyunda takımlar halinde canavarların peşine düşecek, canavarı avlamayı başardıktan sonra ödülü diğer takımdan korumaya çalışacağız. Yani oyunda hem canavarlar, hem de insanlarla savaşmak ve sürekli arkamızı korumak zorundayız.

Güzel grafiklere sahip Hunt: Showdown'da kullanılan sesler sadece atmosfere katkıda bulunmayacak, size avınızın veya rakiplerinizin yerini gösterecek. Bu nedenle taktiksel bir oynanış da söz konusu.

Hunt: Showdown'ın 2018'in ilk aylarında yayınlanmasını bekliyoruz.

Hunt: Showdown Çıkış Tarihi - 2018'in İlk Yarısı

10 - World of Warcraft: Battle for Azeroth

Dünyanın en başarılı MMORPG oyunu olan World of Warcraft, yıllardır kalitesini koruyarak oyuncu kitlesini elinde tuttu. Blizzard, yayınladığı genişleme paketleri sayesinde dönem dönem kaybettiği oyuncularını geri kazandı. World of Warcraft: Battle for Azeroth genişleme paketinde de durum aynı olacak. World of Warcraft'ın son genişleme paketi Legion bir hayli iyiydi, yeni demon hunter sınıfı eğlenceli bir oynanış sunuyordu. World of Warcraft: Battle for Azeroth'ta ise Horde ve Alliance arasındaki ezeli savaşa geri döneceğiz ve Warcraft'ı Warcraft yapan değerleri tekrar hatırlayacağız. Eğer World of Warcraft oynamaya benim gibi ara verdiyseniz World of Warcraft: Battle for Azeroth, sizi de oyuna tekrar döndürecektir.

World of Warcraft: Battle for Azeroth Çıkış Tarihi - 2018'in İkinci Yarısı

11 - State of Decay 2

İlk State of Decay oyunu ilginç yapısıyla dikkat çekmişti. Oyun, optimizasyon gibi konularda sıkıntılı olsa da içerik anlamında aslında baya zengindi. State of Decay'ı oynadıktan sonra "bu oyunun devam oyunu gerçekten kaliteli olur" diye düşünüyordunuz; çünkü oyun mekanikleri eğlenceliydi. Sadece dış çekirdeğe özen gösterilmesi gerekiyordu. İşte State of Decay 2 hayallerimizi gerçeğe dönüştürecek gibi görünüyor.

Açık dünya tabanlı zombi oyununda hayatta kalmaya çalışan insanları yönetecek, araçlarla yolculuk ederek zombilerin üzerinden geçebilecek, sığınaklarda saklanarak yiyecek ve su gibi kaynaklar peşinde koşacak, zombi sürülerinin yanında güçlü zombilerle savaşabileceğiz.

State of Decay 2 Çıkış Tarihi - 2018 (Kesin çıkış tarihi belli değil)

12 - God of War

PlayStation denilince akla gelen birkaç oyundan biri olan God of War, 2018'de geri dönüyor. Kaslı kahramanımız Kratos'un orta yaş dönemini anlatacak God of War'da oğluyla birlikte savaşan Kratos ile karşılaşacak, yine dev canavarlara karşı silahlarımızı ve yeteneklerimizi konuşturacağız. Yeni oyunda İskandinav Mitolojisi teması göze çarpıyor, kuzeyin soğuk topraklarında maceraya atılmak için sabırsızlanıyoruz.

PlayStation 4'ün tüm kaynaklarını kullanacak yeni God of War görsel şölen yaşatan bir oyun olacak gibi görünüyor.

God of War Çıkış Tarihi - 2018'in İlk Yarısı

13 - Anthem

Mass Effect Andromeda ile hayal kırıklığı yaratan BioWare, neyse ki E3 2017'de Anthem'i tanıtmış ve umutlarımızı yeniden yeşillendirmişti. Mass Effect Andromeda'da bizi üzen ne kadar şey varsa Anthem'de ortadan kaybolmuş, devasa bir açık dünya yaratılmış ve bu açık dünya üstün teknolojiyle birleştirilmişti.

Rol yapma oyunlarını seviyorsanız ve size uzun oyun süresi sunacak bir oyun arıyorsanız Anthem 2018'de bulabileceğiniz en iyi seçeneklerden biri olacak.

Anthem Çıkış Tarihi - 2018'in Son Çeyreği

14 - Cyberpunk 2077

Aslında Cyberpunk 2077 için heyecanlanmamızı gerektirecek herhangi bir materyal henüz yayınlanmadı. Oyunun CGI duyuru videosunun haricinde ne bir oynanış videosu, ne de oyun içi ekran görüntülerini gördük. Fakat Cyberpunk 2077'in Witcher 3'ün geliştiricisi CD Projekt tarafından hazırlandığını biliyoruz, bu da heyecanlanmamız için yeterli bir sebep.

2015 yılında çıkış yapan Witcher 3, tartışmasız son 10 yıl içinde oynadığım en iyi RPG oyunuydu. CD Projekt, Witcher 3'te kullandığı formulü Cyberpunk 2077'de de uygular ve oyuna aynı özeni gösterirse ortaya yine benzersiz bir oyun çıkacaktır.

Cyberpunk 2077 Çıkış Tarihi - 2018 (Kesin çıkış tarihi belli değil)

15 - Age of Empires 4

Son Age of Empires oyununu 2005'te oynamıştık. Yeni Age of Empires oyunu için bir hayli geç kalınmıştı. Neyse ki geçtiğimiz sene Bill Gates'in reddit üzerinde düzenlediği soru-cevap etkinliğinde Age of Empires 4'ün lafı geçmiş ve Bill Gates, Microsoft'takilere Age of Empires 4'ün ne olacağını soracağını söylemişti. Sonuçta Gamescom 2017'de Age of Empires 4 tanıtıldı ve hayallerimiz gerçek oldu.

12 yılın ardından gelsin Age of Empires geceleri, yine arkadaşlarımızla karşılaşacak ve saatler boyunca Age of Empires oynayacağız.

Age of Empires 4 Çıkış Tarihi - 2018 (Kesin çıkış tarihi belli değil)

16 - Spider-Man

Listemizdeki bir başka PlayStation 4'e özel oyun da yeni Spider-Man oyunu. E3 2016'da duyurulan Spider-Man, bize süper kahraman oyunlarının ne kadar eğlenceli olabileceğini gösteriyordu. Günümüze kadar birçok farklı Spider-Man oyunu geliştirildi, bu oyunların bazıları gerçekten düşük kaliteliydi. Fakat yeni Spider-Man oyunu, şu ana kadar geliştirilmiş en kaliteli Spider-Man oyunu olacak gibi görünüyor.

Yayınlanan Spider-Man oynanış videolarında oyunun açık dünyasında kovalamacalara katılıyor, süper kötülerle savaşıyor, etrafın yıkılıp döküldüğüne tanık olabiliyorduk. Yani bir Spider-Man oyunundan ne istersek o bize sunuluyordu. Görsel açıdan başarılı oyun PlayStation 4'ün limitlerini zorlayacak gibi görünüyor.

Spider-Man Çıkış Tarihi - 2018 (Kesin çıkış tarihi belli değil)

17 - Beyond Good and Evil 2

E3 2017'de duyurulan Beyond Good and Evil 2 büyük bir sürpriz olmuştu. Yıllar önce oynadığımız ilk Beyond Good and Evil oyunu güzel bir hikayeye ve eğlenceli bir oynanışa sahipti. Daha sonradan Beyond Good and Evil 2'nin geliştirildiğine dair iddialar ortaya atılmış; fakat uzun bir süre oyun duyurulmamıştı. Nihayet E3 2017'de Beyond Good and Evil 2 su yüzüne çıktı.

Beyond Good and Evil 2'in oynanış görüntüleri beklentilerimizi aşan bir oyunla karşılaşacağımızı gösteriyor. Devasa bir açık dünya yaratılıyor, üstelik farklı gezegenlere yolculuk yaparak her gezegenin kend açık dünyasını ziyaret edebiliyoruz. Bu yapı güzel bir hikayeyle birleştiğinde ortaya tadından yenmeyecek bir oyun çıkacak.

Beyond Good and Evil 2 Çıkış Tarihi - 2018 (Kesin çıkış tarihi belli değil)

18 - GTFO

PayDay geliştiricilerinin elinden çıkan bir başka co-op temelli FPS oyunu olan GTFO, yüksek tansiyona sahip olacak gibi görünüyor. Yerin altındaki karanlık mekanlarda ganimet peşinde koşan karakterlerin yerine geçeceğimiz oyunda sürüler halinde hareket eden yaratıklarla çarpışırken silahlarımızın yanında tuzaklarımızı ve herşeyden önemli olarak zekamızı kullanmak zorunda kalacağız. Güzel grafiklerle donatılmış oyun, korku temalı bir PayDay oynamak isterseniz hoşunuza gidecektir.

GTFO Çıkış Tarihi - 2018 (Kesin çıkış tarihi belli değil)

19 - Shadow of the Tomb Raider

Square Enix, kısa bir süre önce yeni Tomb Raider oyununu çok yakında duyuracağı bilgisini paylaşmıştı; fakat yeni oyunun adını vermemişti. Square Enix'in paylaştığı mesaj incelendiğinde her cümlenin başındaki harfler bir araya getirildiğinde SHADOW kelimesinin ortaya çıktığı görülüyordu. İşte bu da bize yeni oyunun adının uzun bir süredir söylentileri ortada dolaşan Shadow of the Tomb Raider olabileceğinin ipucunu veriyordu.

Shadow of the Tomb Raider hakkında henüz herhangi bir resmi bilgi veya görüntü paylaşılmadı. Fakat serinin bir önceki oyunu Rise of the Tomb Raider çok kaliteli bir oyundu. Shadow of the Tomb Raider'ın da kaliteli olacağını düşünüyoruz, Lara Croft ile tekrar maceraya atılmak heyecan verici.

Shadow of the Tomb Raider Çıkış Tarihi - 2018 (Kesin çıkış tarihi belli değil)

20 - Red Dead Redemption 2

Buraya ne yazsak boş, videoyu ortaya koyuyor ve kenara çekiliyoruz. Rockstar'ın yine benzersiz bir oyun yaratacağına eminiz.

Red Dead Redemption 2 Çıkış Tarihi - İlkbahar 2018

Yeni yılınızı şimdiden kutluyoruz, şimdiden mutlu ve eğlenceli yıllar!