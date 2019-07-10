2019 Yılında Aşkı Arıyoruz! Tinder mı? Happn mı?

Happn mı? Tinder mı? En iyi arkadaşlık uygulaması hangisi? Bu yazımızda arkadaş aramak, sevgili bulmak için kullanılan iki popüler arkadaşlık uygulaması Happn ve Tinder’ı karşılaştırıyoruz.

En İyi Arkadaşlık Uygulaması Hangisi?

Sevgili bulmak için arkadaşlık uygulaması kullanmanın doğru olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak hayatının aşkını bu platformlarda arayanların sayısı bir hayli fazla. Türkiye’de 18 yaş üzeri her 10 kişiden 6’sı tanışma uygulaması kullanıyor. Daha da şaşırtıcı olanı; bu platformları erkekler kadar kadınlar da kullanıyor. 25 - 34 yaş aralığındaki erkek ve kadınların tercih ettiği arkadaşlık uygulamaları günümüzün modası olsa da platform seçimini iyi yapmak gerekiyor.

Peki, hangi arkadaşlık uygulamalarını kullanmak gerek? Bu blog yazımızda, öne çıkan iki arkadaş arama - bulma uygulaması olan Happn ve Tinder’ı karşılaştıracağız. Arkadaşlık uygulaması denildiğinde akla ilk Tinder gelse de aslında Happn’ı Tinder’a tercih etmek için birçok sebep var.

Happn'ın Öne Çıkan Özellikleri

Kafede, okulda, işte veya başka bir mekanda gördüğü kişiden hoşlanmasına rağmen yanına gidemeyen, “Acaba sevgilisi var mıdır?”, “Konuşsam beni reddeder mi?" diye aklından binbir soru geçiren utangaç insanların sorununa çözüm getiren Happn uygulamasını farklı kılan özelliklere bir göz atalım.

Beğenmenin Sınırı Yok

Karşınıza çıkan kişileri beğendiğinizi göstermek için yaptığınız kaydırma hareketi Tinder’da sınırlıdır. Belli kaydırmadan sonra profilleri beğenmek için 12 saat gibi uzun bir süre beklemeniz gerekir. Ancak Happn’da böyle bir sınırlama yok. Beğeni sınırlaması olmadığından, sadece ilk görüşte etkilenip çok tanışmak istediğiniz kişileri değil, olabilir dediğiniz kişileri de beğeni listenize ekleyebilirsiniz.

Gerçek Hayatta Yolunuzun Kesiştiği İnsanlar Karşınıza Çıkar

Tinder’da bulunduğunuz konuma oldukça uzak biriyle tanışma ihtimaliniz çok yüksek. Tinder, 50 km uzaklıktaki birini de karşınıza çıkarabilir. Happn, öyle değil. Happn’da yolda yürürken göz göze geldiğiniz biri veya her gün yanından geçtiğiniz biri bile karşınıza çıkabilir. Yürüdüğünüz sokaktaki hatta evinizin birkaç metre ötesinde yaşayan birinin karşınıza çıkma ihtimali çok yüksek. Tabii ki; mesafenin yakın olması tanışma kolaylığını da beraberinde getiriyor. Kolayca kahve içme teklifi edebilirsiniz.

Gittiğiniz Mekandaki Biri Karşınıza Çıkabilir

Happn’da gittiğiniz mekanlarda karşılaştığınız ancak yanına gitmediğiniz birinin çıkma olasılığı çok daha yüksek. Aynı kafe, restoran, parti, okul veya yakınınızdaki herhangi bir yerden aday karşınıza çıkabilir. Aynı yere gitmenize rağmen çekindiğiniz veya karşılıklı çekindiğiniz kişilerle eşleşmeniz olasıdır.

O Kişiyi Tekrar Görebilirsiniz

Göz göze gelip bir süre bakıştığınız ama sonra ortadan kaybolup aklınızda kalan kişiler olmuştur. İçinizden "Acaba orada bir daha görür müyüm, tekrar karşıma çıkar mı?" diye geçirmişsinizdir. Happn, size ikinci bir şans sunuyor. Kimle nerede karşılaştığınızı harita üzerinden detaylı olarak görebiliyorsunuz.

Popülerlik Önemli Değil

Tinder’da beğenilme sayısı önemlidir. Bulunduğunuz ya da belirttiğiniz konuma göre kişiler listelenirken ilk sıralarda diğer Tinder kullanıcılarının beğendiği kişileri görürsünüz. Tinder, beğeni sayısı çok alan popüler kişilere öncelik verir. Ama Happn’da durum farklı. Happn, görünüm değil konum odaklı çalışır. Popüler olan kişilerle değil, sizinle aynı yerde takılan, aynı aktiviteleri yapan kişilerle tanışırsınız.

Tinder, Happn’a göre daha popüler gibi gözükebilir ancak bu, Tinder’da daha kaliteli insanlarla karşılaşacağınız anlamına gelmiyor. Amacınız öylece takılıp eğlenceli zaman geçirmekse Tinder’ı kullanmaya devam edin. Ancak gerçekten bir aşk bulmak istiyorsanız, belli bir çizgisi olan daha ciddi insanların takıldığı Happn’da aramalısınız.

Şimdi karar sizin. Bir yanda eğlenmek için gelenlerin ağırlıkta olduğu, bulunduğunuz yere uzak kişileri öneren çok popüler bir platform. Diğer yanda her gün yanından geçtiğiniz veya bir mekanda yolunuzun kesiştiği insanları size öneren, araya uzun mesafeler koymayan, gerçekten arkadaş bulmak isteyenlerin katıldığı bir sosyal platform. Tinder mı? Happn mı?