2019 Yılının En İyi Akıllı Telefonları!

2019 yılının sona ermesine sayılı saatler kalmışken bu yıl tanıtılan en iyi akıllı telefonları sizler için derledik. İşte 2019 yılının en iyi akıllı telefonları!

İşte 2019 Yılının En İyileri!

Bu yılın akıllı telefon sektörü açısından oldukça sert bir rekabete ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. Sene içerisinde pek çok yeni teknoloji hayatımıza girdi ve mevcut teknolojilerde önemli iyileşmeler şahit olduk. Sizler için bu yıl satışa sunulan üç farklı segmentteki en iyi akıllı telefonları listeledik.

Bu listeyi hazırlarken teknik özellikler, yenilikçilik, fiyat ve kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldığımızı belirtelim.

En İyi Amiral Gemisi

Samsung Galaxy Note 10+ bu yılın en sevilen amiral gemisi modeli oldu. Şirket yeni modelde hem kendi içinde hem de kendi dışında pek çok kuralı bozdu. Örneğin 45W hızlı şarj desteği Samsung için bir ilk olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte modelin kamera tarafında da oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Nitekim DxOMark puanları da bunu doğrular nitelikte.

Öte taraftan OnePlus 7T Pro da hem rekabetçi özellikleri hem de rakiplerine kıyasla uygun fiyatı ile öne çıkan modellerden birisi oldu. Sonuç olarak amiral gemisi modellerdeki uçan fiyatları göz önüne alınca kullanıcılar için en önemli kriterlerden birisi de fiyat haline geliyor. OnePlus 7T Pro daha uygun bir fiyatla amiral gemisi deneyimi sunarak listede yer alıyor.

En İyi Orta Segment

Daha önceki pek çok listede de yer verdiğim gibi bu senenin en iyi orta segment telefonlarından birisinin Xiaomi Redmi Note 8 Pro olduğunu düşünüyorum. İlk çıkış fiyatına karşın şu anki güncel fiyatı ile birlikte fiyat anlamında rakipsiz denilebilir. Bu model rakiplerine göre daha üstün kamera ve oyun deneyimi sunuyor. Bununla birlikte güncel trendlerden de payını almış durumda.

Bununla birlikte bir diğer modelin ise Samsung Galaxy A50 olduğu düşünülebilir. Nitekim şirketin neredeyse yok satması da bunu işaret ediyor. Galaxy A serisini orta segmentte güçlü ve iddialı bir hale sokan Samsung, A serisi ile yeni rekorlara imza atıyor. Galaxy A50 de küresel çapta en çok satılan modellerin arasında bulunuyor.

En İyi Giriş Segmenti

Galaxy J serisinin yerini alması için Galaxy M serisini başlatan Samsung, giriş segmentinde de önemli bir yer edindi. Samsung Galaxy M20 giriş segmentinde önemli bir model olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte Huawei Y9 Prime (2019) da giriş segmentinin önemli oyuncularından birisi. Yenilikçi tasarımı, giriş segmenti için güçlü özellikleri ve güncel trendleri yakalamış olması ile birlikte bu listede yerini alıyor.