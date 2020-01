2020'de Bırakmanız Gereken 5 Kötü Teknoloji Alışkanlığı

İnternet kullanıcıları arasında çok yaygın olan bazı kötü teknoloji alışkanlıkları vardır. Kötü teknoloji alışkanlıkları verilerinizin çalınmasına ve sağlığınızın kötü yönde etkilenmesine neden olabilir. Bu nedenden dolayı 2020 yılında yeni bir başlangıç yaparak bu kötü teknoloji alışkanlıklarından kurtulmalısınız. Bu yazıda, 2020 yılında bırakmanız gereken 5 kötü teknoloji alışkanlığını derledik. İşte, internet kullanıcıları arasında çok yaygın olan 5 kötü teknoloji alışkanlığı!

1. Zayıf Şifre Kullanmak

2020 yılında hala çoğu kullanıcı, zayıf şifreler kullanmaya devam ediyor. Zayıf, kolay tahmin edilen bir şifreye sahip olmak oldukça kötü bir durumdur. Hesaplarınızdan birinin güvenliği ihlal edilirse aynı e-posta/şifre kombinasyonunu kullanan tüm hesaplarınız da risk altında olacaktır. Bu nedenden dolayı kesinlikle her hesap için aynı şifreyi kullanmayın. Kullandığınız her hesap için güçlü bir şifreye sahip olmak, göründüğü kadar zor değildir. Bir şifre yöneticisi kullanarak rastgele bir şifre oluşturabilir ve şifrelerinizi kaydedebilirsiniz. Şifre yöneticisi kullanmak istemezseniz şifrenizi unutmamak için bir yere not alabilirsiniz.

2. Akıllı Telefonda veya Bilgisayarda Uzun Süre Vakit Geçirmek

Akıllı telefonda veya bilgisayarda uzun süre vakit geçirmek, uykusuzluğa ve bazı sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu sebepten dolayı akıllı telefon veya bilgisayar kullanımını sınırlandırmanız gerekiyor. Cihazlarınızı gece kullanmanız gerekiyorsa uyku döngülerinizi korumaya yardımcı olması için en azından mavi ışık filtresi özelliğini kullanın.

3. Cihazlarınızın Kilidini Açık Bırakmak

Kullanıcılar, cihazlarında çeşitli kişisel veriler saklar ve hoş olmayan sonuçları önlemek için bu kişisel verileri korumak oldukça önemlidir. Kişisel verileri korumanın en kolay yolu, cihazınıza yetkisiz fiziksel erişimi önlemek için güçlü bir şifre oluşturmaktır. Cihazınız çalınsa bile en azından verilerinize kolayca erişilemez.

4. Korsan Yazılım Kullanmak

Korsan yazılım kullanmak kesinlikle yasa dışıdır. Korsan yazılımlar, verilerinizin çalınmasına, cihazınızın düzgün çalışmamasına neden olabilecek kötü amaçlı yazılımların bulaşmasına neden olur. Herhangi bir yazılım için ödeme yapmak istemiyorsanız, ücretsiz veya daha ucuz bir alternatif bulabilirsiniz.

5. Verilerinizi Yedeklememek

Önemli verilerinizi kaybetmek oldukça üzücü olabilir. Birçok bulut depolama hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bulut depolama hizmetlerini kullanmak oldukça kolaydır ve ayda belirli bir ücret karşılığında depolama alanını artırabilirsiniz. Bulut depolama hizmeti kullanmak istemiyorsanız en azından harici harddisk satın alabilir ve önemli verilerinizi aktarabilirsiniz ancak harici harddiski güvenli bir yerde saklamayı unutmayın.