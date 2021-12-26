2022 Yılbaşı Kampanyası Başlıyor!

2004 yılından bu yana kullanıcıların favori internet sitelerinden birisi olan Tamindir.com, 2022 Yılbaşı Kampanyası ile takipçilerine pek çok ürün hediye ediyor! Bu kapsamda şanslı takipçilerimiz; Xiaomi Mi 11 Lite, RedKey F10 Kablosuz Dikey Süpürge, Honor Kablosuz Kulaklık, Eset Internet Security ve Avast Premium hediyelerinden birini kazanma fırsatı elde edebilir!

2022 Yılbaşı Kampanyası Katılım Şartları

Kampanya başlangıç tarihi 26 Aralık 2021 olup, 01 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecektir.

Kampanyaya katılıp ödül kazanan takipçilerimiz, kampanyaya katılım sağlarken kullandıkları e-posta adresi üzerinden bilgilendirilecektir.

Kampanya sonuçları, kampanyanın sona erdiği tarihi takip eden 7 Gün içerisinde açıklanacaktır.

Kampanya ile ilgili koşullar CNT İnteraktif A.Ş. tarafından belirlenmiştir. Şartlar, kullanıcılara haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kampanya sonucunda 1 katılımcıya Xiaomi Mi 11 Lite, 1 katılımcıya RedKey F10 Kablosuz Dikey Süpürge, 1 katılımcıya Honor EarBuds 2 Lite Kablosuz Kulaklık, 14 katılımcıya Avast Premium Security (1 Yıl / 1 Cihaz), 14 katılımcıya Eset Internet Security (1 Yıl / 1 Cihaz) verilecektir.

Katılımcılar, birden fazla adımı yerine getirerek birden fazla katılım hakkı elde edebilir.

Kampanya, KingSumo aracılığı ile el değmeden tamamlanacaktır. Kazananlar sistem tarafından belirlenmekte olup, sisteme el ile müdahale mümkün değildir.

Kampanya Ödülleri

1 adet Xiaomi Mi 11 Lite Akıllı Telefon

1 adet RedKey F10 Kablosuz Bataryalı Dikey Süpürge

1 adet Honor EarBuds 2 Lite Kablosuz Kulaklık

15 adet Eset Internet Security (1 Yıl / 1 Cihaz)

15 adet Avast Premium Security (1 Yıl / 1 Cihaz)

Kampanyaya katılım sağlayan takipçiler; Xiaomi Mi 11 Lite, RedKey F10 Kablosuz Dikey Süpürge, Honor Kablosuz Kulaklık, Eset Internet Security ve Avast Premium hediyelerinden birini kazanma fırsatı elde edebilir! Katılım için yukarıda yer alan koşulları sağlamanız gerekmektedir.