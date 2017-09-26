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360 Derece Video Deneyimini En İyi Şekilde Yaşatan 5 Kısa YouTube Hikayesi

360 Derece Video Deneyimini En İyi Şekilde Yaşatan 5 Kısa YouTube Hikayesi
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Gökhan Abay
Gökhan Abay listeler

Sanal gerçeklik gözlüklerinin revaçta olduğu günümüzde 360 derece video yapımı da önem kazandı. Hala istenilen seviyelere gelemese de bazı platformlarda başarılı örnekler görmek mümkün. Bilindiği üzere Youtube, uzun süredir kullanıcıları için 360 derece video yükleme ve izleme imkanı sunuyor. Bu imkanla birlikte insanlar, izlediği videolardan daha fazla keyif alıyor ve videodaki her ayrıntıyı rahatlıkla görebiliyor. Bu blogda sizlerle 360 derece video deneyimini en iyi şekilde yaşatan 5 kısa YouTube hikayesini paylaşacağız.

1- Help

Oldukça başarılı bir yapım olan Help, uzaylı istilasını konu almasıyla dikkat çekiyor. Los Angeles şehrinin ortasında karşılaşılan bir uzaylı ve panik içerisinde kaçan insanlara şahit oluyoruz. Uzaylıdan kaçmak için çabayan genç bir kadın, sizce başarılı olabilecek mi? Bu kısa hikayenin yönetmenliğini Hızlı ve Öfkeli ve Star Trek filmlerinden tanıdığımız Justin Lin yapıyor.

2- Pearl

360 derece çekilen kısa hikayelerde benim en sevdiğim video "Pearl" oldu. Eski bir arabada bulunan kayıt cihazının ardından, küçük bir kızın babası ile arabada yaşadığı anılarla başlayan bu kısa öykü, aynı arabanın içinde geçen bir ergenlik dönemi ile devam ediyor. Arkaplanda çalan müziğe eşlik ederek adeta bu hikayeye siz de ortak istiyorsunuz. Sonunda ise duygulandıran bir sahne yaşanıyor. Keyfini çıkarın.

3- Rain or Shine

Londra'da mükemmel bir yaz günüydü. Güneş parlıyor ve kuşlar şarkı söylüyordu. Ella ise güneş gözlüğü takmaya kararlıydı. İşler sandığından da kötü gidecekti. Rain or Shine, Elle adında minik bir kızın yağmur ile çekişmesini anlatıyor. Oldukça tatlı bir hikaye. 

4- Buggy Night

Bir önceki kısa hikaye ile Buggy Night'ın çocuklar için olduğunu söylemeliyim. Buna rağmen izlemeye değer olduklarını düşünüyorum. Buddy Night, 5 küçük haşerenin bir bataklıkta yaşadıklarını anlatan 3 dakikalık bir kısa hikaye. Işığı takip ederek haşerelerin yaşadıklarına ortak olun. 

5- Ducktales

Bu hikayeyi izledikten sonra bana biraz kızacağınızı hissediyorum. Aralarında en kötüsünün bu olduğunu ben de kabul ediyorum. Ancak bu hikayeyi çekici yapan şey, hepinizin yakından tanıdığı Duck'ı içermesi. Görüntü açıları kötü ama altınların arasına atlamak paha biçilemez. 

ETİKETLER : youtube 360 derece video youtube 360 derece video

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