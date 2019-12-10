4 Adımda Etkili Bir Alan Adı Nasıl Seçilir?

Bir alan adı seçmek çoğu kişi tarafından web sitesi oluşturmanın en basit adımlarından biri olarak biliniyor ancak yeni bir site oluştururken en önemli adım, bir alan adı seçmektir. E-posta adresinizde görünecek olan alan adı, insanlar üzerinde bir etki oluşturmak istiyorsanız gelecekte kartvizitlerde yer alacağından ötürü çok büyük bir role sahiptir.

Peki, alan adı seçimini iyi bir şekilde yapıp yapmadığımızı nasıl öğrenebiliriz? Bu yazıda, 4 adımda etkili bir alan adının nasıl seçileceğini öğreneceksiniz. İşte, 4 adımda etkili bir alan adı seçme!

1. Arama Motorlarını Kullanın

Aklınızdaki alan adının zaten diğer işletmeler tarafından kullanılmadığından emin olmanız gerekiyor. Bu, özellikle onların ürünleri ya da hizmetleri sizin ürünlerinize ya da hizmetlerinize benziyorsa çok önemlidir.

Alan adınıza eklemek istediğiniz kelimeleri arama motorlarını kullanarak aratmanız, ihtiyacınız olan bilgilerin çoğunu size sunacaktır. Başkasının adını ihlal etmediğinizden emin olmak istiyorsanız bir avukat daha derinlemesine bir arama yapmanıza yardımcı olur.

2. Alan Adının Durumunu ve Fiyatını Kontrol Edin

Bir web sitesinin ortalama ömrü çok da uzun değildir. Bu nedenden ötürü her güzel alan adının sonsuza kadar alınamadığını aklınızdan çıkarmalısınız.

Kullanılabilir durumda olan alan adlarının ve fiyatlarının bir listesini tutun ve kullanmak istediğiniz alan adını seçmek için listenizi kontrol edin.

3. Listenizi Daraltın

Listenizdeki alan adlarının hatırlanmasının, telaffuz edilmesinin ve yazılmasının çok basit olduğundan emin olun. Listenizde yer alan alan adları bu üç kriterin dışında kalıyor ise alan adını listenizden çıkarın.

Web sitenizin adresini insanlarla paylaşırken insanların web sitenizin alan adını hatırlamasını istersiniz. Alan adınız hakkında ayrıntılı bir açıklama yapmanız gerekmeyecek bir biçimde benzersiz olmasını sağlamalısınız.

4. Başkalarına Alan Adı Hakkında Ne Düşündüklerini Sorun

İnsanlara "Bu alan adının bir web sitesi için iyi bir alan adı olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklinde sormayın. Bu sorunun yerine seçtiğiniz alan adını paylaşarak "Burada ne tür bir web sitesi bulmayı beklersiniz?" şeklinde bir soru sorabilirsiniz.

Bu, hangi alan adının web siteniz için en iyisi olabileceği konusunda size daha fazla bilgi sağlayacak ve ayrıca listenizdeki işe yaramayacak alan adlarından kurtulmanıza yardımcı olacaktır.