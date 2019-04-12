Dünyanın en ünlü bilgisayar üreticilerinden Acer, düzenlediği [email protected] etkinliği ile yeni ürünlerini tanıttı. İki yeni iş odaklı Chromebook modelini gösteren Acer, bunun yanı sıra Aspire, Nitro, Predator ve TravelMate gibi cihazlarına dair detayları da paylaştı.

Bütün iş kollarına ve kullanım şekillerine yönelik modellerini yenileyen Acer, ortaya koyduğu ürünlerle beğeni topladı. Etkinlik sırasında tanıtılan ürünler ise sırasıyla şöyle oldu: Acer TravelMate P6, Acer Aspire, ConceptD 900, ConceptD500, Acer Nitro 7, Acer Nitro 5, Acer Spin 3, Acer Predator Helios 700, Acer Predator Helios 300, Acer Chromebook 715, Acer Chromebook 714.

Notebook

Chromebook 715/714: Tanıtılan yeni kurumsal sınıf Chromebook modelleri, hafif ve narin tasarımlarıyla dikkat çekti. Narin görünüşlerine karşın, alüminyum kasa ile desteklenen tasarımlar, sağlamlık konusunda akıllarda soru işareti bırakmadı. Her iki ürüne de parmak izi okuyucu koyan Acer, Citrix sertifikası da aldı. Ayrıca Chromebook 715 modelinde ilk defa sayısal tuş takımına yer verildi.

Aspire Serisi: Aspire serisi daha önce de olduğu gibi kullanıcıların birçok ihtiyacına yanıt verebilir şekilde tasarlandı. Aspire 7 modeli, üst sınıf donanıma sahipken, Aspire 5 onun bir altına konumlandı. Aspire 3 ise giriş seviyesinde önemli bir alternatif olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.

TravelMate P6: Sürekli iş seyahati yapanlar için ince ve hafif hazırlanan TravelMate P6, bir kiloyu çok az geçen ağırlığıyla dikkat çekti. Çok hafif ve ince olmasına karşın 20 saate kadar şarj ömrü sunan notebook, kıtalararası uçuş yapmanız halinde bile dayanabileceğini gösterdi.

Spin 3: Acer, popüler Spin dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar serisinin en yeni üyesi Spin 3’ü duyurdu. Acer Spin 3, sahip olduğu güç, değer, uzun pil ömrü ve geniş ekran boyutuyla fark yarattı. Windows 10 işletim sistemi, 8. Nesil Intel Core i7 işlemci ve tercihe bağlı NVIDIA GeForce MX230 GPU ile donatılan üründe, 512 GB PCIe SSD ve 1 TB’a kadar HDD depolama, şarj edilebilir ve saklanabilir kalem ve gelişmiş Wi-Fi 5 performansı bulunuyor.

Oyuncu bilgisayarları ve ürünleri

Acer Predator Helios 700: Eşsiz bir tasarıma sahip olan Predator Helios 700 dizüstü bilgisayar, en yeni ve harika teknolojilerle sizi savaşa hazırlıyor. Yeni 9. Nesil Intel Core i9 işlemcilerle hız aşırtılabilir en yüksek performansı sunan ürün, NVIDIA GeForce RTX 2080 veya 2070 GPU ve 64 GB’a kadar DDR4 bellek taşıyor. Killer Wi-Fi 6 AX 1650 ve E3000 özellikli Killer DoubleShot Pro ise yoğun ortamlarda bir önceki nesil kablosuz AC ağlarına kıyasla dört kat daha fazla ağ kapasitesi sunuyor. Yüksek hızlı geniş depolama çözümü de yükleme sürelerini kısaltıyor. Tüm bu güç; 3 ms tepki süresi ve NVIDIA G-SYNC teknolojisine sahip 17 inç 144 Hz FHD IPS 1 ekranda hayat buluyor. Beş adet hoparlör ve bir subwoofer’dan oluşan ses sistemi, gerçek ve güçlü seslerle kendinizi oyunların içinde gibi hissetmenizi sağlıyor.

Acer Predator Helios 300: Çok satanlar arasında yer alan Predator Helios 300 dizüstü bilgisayar teknolojisi, sunduğu özellikleri ve geliştirilen tasarımıyla şimdi daha da iyi hale geldi. Oyuncular 9. Nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçenekleri ve Max-Q tasarımlı NVIDIA GeForce RTX 2070 GPU ile üst düzey performansın tadını çıkaracak, Turbo tuşu ile de tek dokunuşla hız aşırtma yapabilecek. Killer DoubleShot Pro ise hızlı ve kesintisiz ağ bağlantısı sunacak. 32 GB’a kadar DDR4 2666 MHz bellek ve RAID 0 olarak çalışan iki adede kadar PCIe NVMe SSD ile günümüzün AAA oyunlarını denemek isteyen oyun tutkunlarının beklentileri karşılanıyor.

Acer Nitro 7: Acer’ın yeni Nitro 7 modeli en iyi tasarım ve performansı arayan standart oyuncular için hazırlandı. Üründe yalnızca 19,9 mm 1 (0,78 inç) inceliğinde yepyeni bir şık metal kasa bulunuyor. Yüksek çözünürlüklü 15,6 inç ekran, gerçekçi renkler oluşturmasının yanı sıra 144 Hz 1 yenileme hızı ve 3 ms 3 tepki süresiyle görüntülerde yırtılma olmasını engelleyerek mücadelenin en kritik anlarında sizi yarı yolda bırakmıyor. 9. Nesil Intel Core işlemci 1 ve en yeni NVIDIA GPU’larla donatılan Nitro 7 kusursuz bir oyun deneyimi sunuyor. RAID 0 1 şeklinde kullanılan NVMe teknolojili M.2 Gen 3x4 PCIe SSD’ler için iki adet yuva, 32 GB’a kadar DDR4 RAM ve 2 TB HDD depolama ile yeterli alan sunuluyor.

Acer Nitro 5: Acer’ın yenilenen Nitro 5 dizüstü bilgisayarı ile kullanıcılar sevdikleri oyunları Full HD IPS 4 ekranda tüm ayrıntılarıyla oynayabilecek. 17,3 inç veya 15,6 inç seçenekleri sunan model, yüzde 80’lik inanılmaz ekran gövde oranı sunuyor. Nitro 5; 9. Nesil Intel Core işlemci 1 , en yeni NVIDIA GPU’ları, RAID 0 şeklinde çalışan NVMe teknolojili iki adet M.2 Gen 3 x4 PCIe SSD 1 ve 32 GB’a kadar DDR4 RAM ile uygun fiyata üstün oyun performansı sunuyor. Ürün ayrıca 2x2 MU-MIMO teknolojili Gigabit Wi-Fi 5 ile zahmetsiz oyun yayını imkanı veriyor. Kullanıcılar HDMI 2.0, USB Type-C 3.2 Gen 1 gibi çeşitli bağlantı noktalarıyla uygun cihazları bağlayabiliyor.

Predator M-Utility Sırt Çantası: Oyuncular, yayıncılar ve fotoğrafçılar için tasarlanan bu su geçirmez çanta, 180 derece katlanabilir bir kapağa sahip. Buradan 17inç dizüstü bilgisayar bölmesine kolayca erişilebiliyor ve havalimanı güvenliğinden geçerken de kolaylık sağlanıyor. Bunun yanı sıra üründe üçayak tutucu, seyahat için bagaj kayışı, ayarlanabilir kayışlar ve hava alan ağlı sırt yastıkları bulunuyor.

Predator Cestus 330 oyuncu faresi: Rekabetçi oyunlarda hızlı sürükleme ve üstün hassaslık sağlayan Pixart 3335 sensöre sahip olan Cestus 330; 16.000 DPI çözünürlük, yedi adet programlanabilir tuş, kullanım sırasında DPI değiştirme (5 seviye) ve 16,8 milyon renk RGB arka aydınlatma gibi özelliklerle geliyor. Kullanıcılar Predator Quartermaster yazılımıyla ayarları değiştirip hassaslığı artırabiliyor.

Predator Aethon 300 oyuncu klavyesi: Cherry anahtarlar (MX Blue), deniz mavisi arka aydınlatma ve tüm tuşlarda anti-ghosting gibi özellikler yer alıyor. Predator Galea 311 katlanabilir oyuncu kulaklığı: Hassas bir şekilde ayarlanan 50 mm sürücüler, Acer TrueHarmony teknolojisi, fiziksel tuşla kapatılabilen mikrofon, rahat köpük kulak yastıkları ve 3,5 mm kulaklık jakı bulunuyor.

Tasarımcı bilgisayaları

Acer ConceptD 900: Yüksek performanslı ConceptD 900 masaüstü bilgisayar aynı anda birden fazla karmaşık ve talepkar uygulamayla çalışan profesyoneller için geliştirildi. 40 çekirdek ve 80 iş parçacıklı olabilen iki adet Intel® Xeon® Gold 6148 işlemci, NVIDIA Quadro RTX 6000 GPU ve toplamda 192 GB 1 ECC belleğe destek veren 12 bellek yuvasıyla bu bilgisayar; film yapımcıları, animasyon sanatçıları, ürün tasarımcıları ve mimarların uzun işlem süreleriyle uğraşmadan kendi yaratıcı süreçlerine odaklanması için mükemmel bir çözüm sunuyor. ConceptD 900 ayrıca yapay zeka ve derin öğrenme çalışmaları yürütenlere de olağanüstü işlem ve grafik performansı sağlıyor. Yaratıcı profesyoneller iki adet M.2 PCIe yuvasına ek olarak RAID 0/1 destekli sürücülere uygun beş depolama yuvasına sahip verimli kasa ile daha esnek çalışabiliyor. Kullanıcılar üç adet PCIe x8 ve dört adet PCIe x16 yuvasıyla da sistemlerini istedikleri gibi genişletebiliyorlar.

Acer ConceptD 500: ConceptD 500 işlerini profesyonel seviyeye çıkarmak isteyen film yapımcıları, animasyon sanatçıları, ürün tasarımcıları ve içerik üreticiler için tasarlanan güçlü bir masaüstü bilgisayar. 9. Nesil Intel® Core™ işlemciler ve NVIDIA Quadro RTX 4000 GPU’lara 1 kadar seçenekler sunan 3 model, karmaşık projelerde iş yüklerini ve multimedya içerik üretimini hızlandırarak kullanıcıların yaratıcılığa odaklanmasına olanak tanıyor.