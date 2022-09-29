Hiç şüphesiz arama motorları hayatımızın birer vazgeçilmezi. Peki, herkesin kullandığı arama motorlarının yanı sıra birbirinden çok farklı arama motorları olabileceğini biliyor muydunuz? Sizler için birbirinden ilginç ve adını dahi duymadığınız arama motorlarını derledik. Peki, bu arama motorları neler? Gelin, birlikte bakalım.

Adını Dahi Duymadığınız Arama Motorları

Norton Safe Search

INFO

Aol.

Baidu

DuckDuckGo

Ask

Dogpile

yaani

NAVER

En iyi antivirüs programlarından biri olan Norton, çoğunlukla virüs denilince akla gelmektedir. Fakat, Norton'un kendine ait bir arama motoru olacağı hiç aklınıza geldi mi? Norton Safe Search isminden de anlaşılacağı üzere güvenli arama motorları arasında yer almaktadır. Öyle ki kendileri çevrimiçi güvenlikte ek bir güvenlik katmanına sahip olduklarına ve internet üzerinde karşınıza çıkacak virüsleri engellemede yardımcı olduklarını iddia ediyorlar.

ABD tarafından piyasaya sunulan info arama motoru, dünya da ve ülkemizde çok kullanılmasa da milyonlarca kişi tarafından ziyaret edildiğini söyleyebiliriz.

Microsoft Bing'e benzeyen arama motoru Aol. Amerika tabanlı bir arama motorudur. Birçok teknoloji şirketininde sahibi olan Aol. çok fazla ziyaretçiye sahip olmasa dahi birçok kişinin adını dahi duymadığı arama motorları arasında yer almaktadır.

Her ülke kendi arama motorunu çıkarmakta. Öyle ki bu veri güvenliği için oldukça önemli bir rol kazanmış durumda. Teknoloji ülkesi denilince akla gelen ülkelerden biri olan Çin de kendi arama motoru Baidu'yu kullanmaktadır.

DuckDuckGo

İnternet üzerinde gizli kalmak istiyorsanız ilk başvurmanız gereken arama motorlarından biri de DuckDuckGo'dur. Bu arama motoru hackerlardan tutun birçok kişiye kadar kullanılmaktadır. Sık kullanılan arama motorları arasında yer alan DuckDuckGo, birçok arama trafiğini ve çerezleri almamaktadır.

Eğer uzun yıllar internet kullanıyorsanız bir program indirildiğinde peşinden gelen bu arama motorunu hatırlıyorsunuzdur. Ask arama motoru bir zamanlar çok kullanılsa dahi şu an tercih edilmemektedir.

Listemizde bulunan en iyi arama motorlarından biri de Dogpile olabilir. Çünkü bu arama motoru diğer arama motorlarından çıkan sonuçları tek bir yerde topluyor ve kullanıcılarına sunuyor.

yaani

Veri güvenliği için ülkemizin de çıkardığı kendi arama motoru, en iyi Türk arama motorları arasında yer almaktadır.

Güney Kore'ye ait olan arama motoru Türkiye'de pek sık kullanılmasa da en çok kullanılan arama motorları arasında yer almakta.

En Bilindik Arama Motorları

Google

Yandex

Bing

Yahoo!

Google

Bilindiği üzere dünya üzerinde en çok kullanılan ve index alan arama motorlarından biri Google'dır. Çoğunuzun adını dahi duymadığı arama motorlarına kıyasla birçok şeyi burada bulabilirsiniz.

Yandex

Rusya tabanlı arama motoru ülkemizde de sıklıkla kullanılmaktadır. Hatta birçok insan Google'da bulamadığı sonuçları Yandex üzerinde aratmaktadır.

Bing

Microsoft'a ait olan arama motoru belki de Türkiye'den çok kullanılan üçüncü arama motorları arasında yer almakta ve yine Google arama sonuçlarında bulamayacağınız birçok bilgiyi Microsoft veri tabanından arayabilirsiniz.

Yahoo!

Yurt dışında birçok kişinin kullandığı arama motoru ülkemizde pek kullanılmamaktadır. Birçok yeni haberi Yahoo! üzerinden bulabilir ve internette surf yapabilirsiniz.

Bu içeriğimizde çoğunuzun adını dahi duymadığı arama motorlarını işledik. Sizler bu listeye hangi arama motorlarını eklemek istersiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.