Adobe illustrator Nedir ve Neden Kullanılır?

Dünya üzerinde birçok tasarım programı bulunmakta. Fakat, hiç şüphesiz liderler arasında Adobe bulunmaktadır. Öyle ki şu an tasarım programı denilince akla gelen programlardan biri de Adobe’dir. Peki, kısa bir bilgilendirmenin ardından Adobe ıllustrator nedir, ne için kullanılır? Gelin, yakından bakalım.

Adobe illustrator Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Adobe illustrator bir çizim programıdır. İstediğiniz 2 boyutlu veya 3 boyutlu çizimleri Adobe illustrator ile gerçekleştirebilirsiniz.

Adobe illustrator Photoshop’dan farklıdır. Hatta aralarındaki en temel farkı Adobe illustrator ve Photoshop arasındaki fark nedir? Başlıklı yazımızda belirmiştik. Photoshop’tan farklı olarak çizimleri kendiniz oluşturmanız da önemli bir etkendir.

Adobe illustrator Neden Kullanılır?

Vektör tabanlı çizim programı genel itibariyle tasarımlar oluşturmak için kullanılır. Bu tasarımlar arasında logo, 3 boyutlu objeler bulunmaktadır. Fakat fotoğraf düzenlemek isteyen kullanıcılar için de uygun olduğu söylenebilir.

Genel itibariyle görüntünün sonsuz bir şekilde büyütülüp küçültülmesi ile görüntü bozuklukları ortadan kaldırabilir. Bu sayede illüstratörler çalışmalarında bozulmalar yaşamazlar.

Ayrıca kurumsal olarak birçok firmaya Adobe illustrator öğrenerek tasarımlar oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir kitap kapağı, afiş veya restoran menüleri tasarlayabilirsiniz.

illustrator Olmak için Neler Yapılmalı?

Eğer gerçekten illustrator olmak istiyorsanız. İlgili üniversite bölümlerine başta grafik tasarım bölümünü okuyabilir ya da kendinizi internet üzerinden eğitimler alarak bu işe başlayabilirsiniz. Zorunlu olarak bir üniversite okumanıza gerek yok.

Adobe illustrator ile Neler Yapılabilir?

Kısaca Photoshop ile yapılan her şeyi illustrator ile yapabilirsiniz. Fakat Photoshop ve illustrator birbirinden farklı olduğundan dolayı çizim, tasarım odaklı çalışmalar yürütecekseniz illustrator kullanmalısınız.

Photoshop mu illustrator mü?

Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Ancak çizim yapmak isteyen kişiler illustrator, fotoğraflar üzerinde düzenleme yapmak isteyen kullanıcılar Photoshop'u seçmelidir. Her iki programda da istediğinizi yapabilseniz de işinin aslı programları seçmek çok daha yararlı olacaktır.

Adobe illustrator nedir? Başlıklı yazımızda en temel bilgileri sizlere aktardık. Kimilerinin Photoshop’cu olduğu kimilerinin ise illustrator’cü olduğu bir dünyada yaşasak da iki programda oldukça başarılı işler çıkarmaktadır. Peki, sizin tarafınız hangisi? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.