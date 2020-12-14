Kargoların adres bulunamadı sorunlarına çözüm üretecek olan adres kodu sistemi ile birlikte her evin ve her dairenin kendine özel bir kodu olacak. Peki ama adres kodu sorgulaması nasıl yapılır ve bu sorgulama için nelere ihtiyacınız bulunuyor? Bu rehberimizde merak ettiğiniz tüm bu detaylara daha yakından göz atacağız.

Adres Kodu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar dahilinde yakın bir zamanda kargolarda adres bilgisi vermek yerine adresinize özel olarak oluşturulan kodları kullanabileceksiniz. Bu sayede kargo şirketlerinin adres karmaşası sona erecek ve adres bilgileriniz (sokak ya da cadde ismi gibi) güncellendiğinde kod bilginiz üzerine otomatik olarak yansıtılacak.

Adres Kodu internet sitesini ziyaret edin. Açılan ekrandan Adres Kodunu Öğren butonuna tıklayın. İlk olarak İl, ardından İlçe, ardından Bucak / Köy, ardından Mahalle bilginizi seçin. Açılan ekradan Cadde bilginizi seçin. Açılan ekrandan Bina No bilginizi seçin. Binanızı seçtikten sonra son olarak İç Kapı No bilginizi seçin. Son ekranda Adres Kodu Bilgisi karşınıza çıkmış olacak.

Hemen yukarıda da bahsettiğimiz gibi her binanın ve binadaki her dairenin kendine özel bir adres kodu bilgisi bulunuyor. Yani elinizdeki adres kodu ile birlikte bulunduğunuz ili, ilçeyi, bucağı, mahalleyi, caddeyi, binayı ve de iç kapı numarasını öğrenmek mümkün hale geliyor.

Adres Kodu Nedir?

Adres kodu ülke sınırları içerisinde yer alan tüm konutlarda bulunan özel bir numaradır. Bu kapsamda her evin ve iş yerinin kendine özel bir adres kodu bulunuyor ve bu sayede binaları ve daireleri kendilerine özel kodlarla tanımlamak mümkün hale geliyor.

Adres Kodu Ücretli mi?

Hayır, adres kodunu öğrenmek için kullandığınız servislerin ya da hizmetlerin tümü ücretsiz bir yapıdadır. Yani adres kodunu öğrenmek için herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yok. Hizmetten faydalanarak bilgilerinizi doldurup, ücretsiz bir şekilde sorgulama yapabilirsiniz.

Adres Kodu Avantajları Nelerdir?

Bu noktada en büyük avantajı, kargo bazında adres karışıklığının önüne geçilmesi olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca binanızın bulunduğu caddenin ya da sokağın ismi değişse bile bu sorundan etkilenmeyeceksiniz çünkü adres kodunuz bu bilgilerle otomatik olarak güncellenecek.