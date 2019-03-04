Adsense Başvurularınızın Reddedilmesinin Sebepleri

Google AdSense, bloglarınızdan veya YouTube kanallarınızdan para kazanmanız için en önde gelen seçeneklerden biridir ancak başvurunuzun olumlu sonuçlanması o kadar da kolay değildir. AdSense başvurularınızın sürekli reddedilmesinden şikayetçiyseniz aşağıdakilerden birini ihmal ediyor olabilirsiniz.

AdSense başvurularınızı henüz bir haftalık bloglar veya YouTube kanalları ile kabul ettiremezsiniz. Google, yeni açılan blogların veya YouTube kanallarının genellikle yetersiz olduğunu düşünebilir ve başvurunuzu değerlendirmeden geçirmeyebilir. Yeni açılan YouTube kanallarınızın ya da bloglarınızın içerikleri Google için yeteri kadar çok değildir. Başvurunuzun yüzde yüz onaylanması için özgün, kendinize has üslubunuzla sunduğunuz içerikler ile Google’nin karşısına çıkmalısınız.

Diğer firmaların reklamları ile blogunuzu reklam çöplüğüne döndürmeniz de Google AdSense başvurunuzun kabul edilmemesi için bir gerekçedir. Bunun para kazanmanız için iyi bir yol olduğunu düşünebilirsiniz ancak reklamdan geçilmeyen blogunuz, hem kullanıcılar hem de AdSense açısından çöplükten başka bir şey değildir. Blogunuzdaki yoğun reklamlardan kurtulduktan sonra Google AdSense başvurunuzu gönderin.

Bir diğer ihtimal, kanalınızda veya blogunuzda uygunsuz içeriklere yer vermenizdir. Yetişkinlere yönelik içerikler, telif yasalarına aykırı içerikler, hack ile alakalı içerikler, uyuşturucu ve uyuşturucuyu çağrıştıran içerikler, AdSense başvurunuzun reddedilmesi için yeterli sebeplerdir.

Adsense başvurusu sırasında dikkat etmeniz gereken en önemli husus, reddedilmeleriniz üzerine tekrar tekrar başvurmamanızdır. Yukarıdaki etkenleri göz önünde bulundurarak kanalınızı veya blogunuzu yeniden ele almalı ve Google’nin sizi reddetmesi için ortada hiçbir neden bırakmamalısınız.