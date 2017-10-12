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Adsense, Maksimum Üç Reklam Kuralını Kaldırdı! Yayıncılar Şimdi Ne Yapmalı?

Murat UZUN
Murat UZUN nasıl yapılır
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Google Adsense web site sahiplerinin muzdarip olduğu bir konuda önemli bir adım atarak sayfa başı maksimum 3 reklam kuralını değiştirdi. Artık bir sayfaya istisnalar hariç olmak üzere sınırsız sayıda reklam kodu uygulanabilecek. Peki bu ne anlama geliyor? Web site sahipleri artık daha mı çok kazanacak? Fırsattan istifade edip sayfayı baştan aşağı reklamla doldurmalı mı yoksa farklı bir strateji mi izlemeli? Kafanıza takılabilecek onlarca soruya cevap olacak açıklayıcı bir rehber hazırlamaya çalıştık.

Üç Reklam Kısıtlaması Kalktığına Göre Web Site Sahipleri Daha Çok Mu Kazanacak?

Öncelikle şu hususun altını çizmek gerekir ki ne kadar çok reklam o kadar çok kazanç diye bir mantık yürütmek yanlış olur. Bilindiği üzere Google'ın Adwords adını verdiği bir servisi var. Bu servise kayıt olan kişi veya işletmeler belli bir bütçe yatırıp reklam kampanyası oluşturuyor ve Adsense adını verdiğimiz web site ağındaki yayıncılar da bu reklamları yayınlıyor. Kazancın az veya çok olması reklamverenin sitenizde yer alan reklam kampanyasına ayırdığı bütçe ile doğrudan alakalı. 

Google Adsense Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Kayıt Oluruz?

Kısıtlama Kalktığına Göre Yayıncılar Her Yeri Reklamla Doldurabilecek Mi?

Google Adsense bu değişikliğe gitti gitmesine ama düştüğü önemli bir şerh var! O da tahmin edeceğiniz üzere "içeriğin önüne geçmemesi ve içerikten ayrıştırılması". Yani bu serbestliği çok fazla abartmamak, içerikle reklamı birbiriyle bütünleştirip kullanıcıyı aldatmaya yönelik hareketlerden kaçınmak gerekiyor. Kaldı ki biraz da kendimizden pay biçerek düşünmemiz gerekiyor. Her yanından reklam fışkıran bir web sitesinde vakit geçirmek ister miydik?

Üç Reklam Kuralının Kalkmasını Nasıl Avantaja Dönüştürebiliriz?

 

Adsense'e ilave edilen "Sayfa Düzeyi Reklamlar" bu bağlamda kullanmamız gereken önemli bir özellik. Head etiketleri arasında ekleyeceğimiz bir kod parçacığı sayesinde Adsense reklam sunumu noktasında kontrolü adeta ele alıyor. Çerezlere dayalı olarak elde ettiği kullanıcı davranışlarına göre web sitemizin boş kısımlarına uygun reklamları otomatik ekliyor, duruma göre tam sayfa (interstitial) reklam bile gösterebiliyor! Her tarafı reklam koduyla doldurmak yerine sayfa düzeyi reklamlar özelliğini kullanarak işi Adsense idaresine bırakmak en mantıklısı gibi!

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