AdSense Olmadan YouTube'dan Para Kazanma Yöntemleri

YouTube’da video içerik üretmek, işinizi doğru bir şekilde yaptığınız durumlarda çok kazançlı olabilir. YouTube içerik üretme işine başlamayı düşünenler ya da ilk adımı atan kişilerde sıkça görüyoruz ki kaliteli videolar üretildiğinde ve AdSense kullanılarak reklam gösterildiğinde otomatik olarak para kazanmaya başlanılacağı zannediliyor.

YouTube’dan ne kadar kazanıldığının belli bir sayısının verilmesi mümkün değildir, tamamen değişkendir. Bazı zamanlarda gelir elde edemediğiniz bile olacaktır. YouTube size devamlı olarak kazandırmayabilir. YouTube’daki videolarınızın her bin görüntülemesi için 1 dolar kazanacağınızı tahmin edebilirsiniz.

Peki, YouTube neden içerik oluşturucularına çok az para ödüyor? Hepsinden önce YouTube’un bir video paylaşım platformu olduğunu ve içerik oluşturucularına hiçbir ödeme yapmak zorunda olmadığını hatırlayalım ve reklamverenlerden gelen paranın size ulaşmadan önce uğraması gereken birçok yer olduğunu unutmayalım.

Gelirden çok gider varken YouTube’da para kazanmanın ne kadar zor olduğunu artık biliyorsunuz. AdSense haricinde bir gelire ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu yazıda, YouTube’da hızlı bir şekilde para kazanmak için AdSense haricinde neler yapabileceğinize kısaca bir göz atacağız.

1. Bağlı Pazarlama

Bu, YouTube’da para kazanmak için en çok başvurulan yöntemlerden biridir. Günümüzde en çok Instagram'da kullanılır. Bağlı pazarlama, sattığınız her ürün ve hizmet için hesabınıza bağlı özel bir bağlantı üzerinden komisyon aldığınız bir pazarlamadır.

Yapmanız gereken tek şey sevdiğiniz bir ürünü öne çıkaran bir video yapmaktır. Takipçileriniz bu ürün ya da hizmet ile ilgilenirse açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirler. Her satın alma işlemi başına siz de belli bir komisyon alacaksınız.

2. Ürün Satma

Reklamlardan kazandığımızın sadece belirli bir bölümünü hesabımıza geçirebiliyoruz. Bağlı pazarlama yöntemini kullandığımızda AdSense’den kazandığımız yüzdeden daha büyük bir yüzde alıyoruz ama gelirin %100’ünün bize ait olmasını ve gelen paranın tamamının kontrolünü elimize almak istersek ne yapabiliriz? Cevap basit! Kendi ürünlerinizi satarak bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Bu bir hizmet olabilir. Örneğin, 25 dolara sattığınız küçük bir çevrimiçi eğitim programı oluşturduğunuzu varsayalım. Ürettiğiniz bir YouTube videosunun sonunda bu eğitim programından bahsedebilirsiniz. Bu videonun her 1000 görüntülemesinde YouTube hesabınıza bağlı olan AdSense’den yaklaşık olarak 1$ alacaksınız ancak insanları bu eğitim programını satın almaya teşvik ederseniz bu kazancınızı inanılmaz derecede artıracaksınız.

3. Danışmanlık

Nihayetinde, YouTube’da para kazanmanın ve belli bir üne kavuşmanın en hızlı yolu, değer vermekten geçer. Video yüklemek ve en iyisini ummak yeterli değildir. YouTube’da içerik üreten kişilerin geneli, YouTube’a video yüklemenin, insanların reklamları görüntülemesinin yeterli olduğunu düşünüyor ama yeni açılan ya da çok az kişi tarafından takip edilen kanalların bu şekilde para kazanması çok zor. Belirli bir konuda çok bilgi sahibi olan içerik üreticilerinin bu bilgilerini pazarlayarak para kazanabilmeleri mümkündür.