Ağda Kayıtlı Değil Hatası Ne Demek, Nasıl Çözülür?

Ağda kayıtlı değil hatası ne demek, birçok Android kullanıcısının karşılaştığı problemlerin başında geliyor. Android telefon kullanıcıları “ağda kayıtlı değil” problemiyle karşılaştığı zaman hemen operatör ayarlarını etmelidir. Ağ üzerindeki problem çoğunlukla operatörle ilgili olur. Cihaz, operatörle bağlantı kuramadığından dolayı ağda kayıtlı değil hatası oluşur. Bunun sonucunda hem internet hem de metin özellikleri devre dışı kalır. Bu yazımızda ağda kayıtlı değil sorunu ve çözümlerinden bahsedeceğiz. İşte detaylar…

Ağda Kayıtlı Değil Hatası Neden Olur?

Ağda kayıtlı değil hatası çözümü için öncelikle hatanın nedenini bilmek gerekir. Ağda kayıtlı değil hatasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz;

Baz istasyonunda meydana gelen arızalar,

Sim kartın yanlış takılmasından dolayı ortaya çıkan temassızlık,

Cihaz yazılımının eski olması,

Telefondaki yazılımsal ve donanımsal hatalar,

Sim kartın bozulması,

IMEI numarasının kopyalanıp başka telefonda kullanılması,

Ayrıca kullanıcılar telefonlarına çeşitli uygulamalar yükleyerek daha sonra onların hem kişisel bilgilere hem de sistem özelliklerine ulaşmasını sağlar. Uygulamalardaki kötü yazılımlar, ağda kayıtlı değil hatasının oluşmasına sebep olur. Manuel şekilde farklı operatör kullanımı da ağda kayıtlı değil hatasına yol açar.

Ağda Kayıtlı Değil Hatası Nasıl Çözülür?

Ağda kayıtlı değil hatası sorunu çözümü için aşağıda belirttiğimiz noktaların uygulanması gerekir. Bu noktaları şöyle belirtebiliriz:

Telefon Kapatılıp Yeniden Açılmalı

Telefonlardaki donanım ve yazılımdan kaynaklı problemlerin çözümü için telefon kapatılıp yeniden açılmalıdır. Telefon açıldığında sorun devam ediyorsa yeniden kapatılır. Kapatma işleminin ardından batarya çıkartılıp yaklaşık 10 dakika beklenmelidir. Bekleme süresinin ardından batarya takılıp telefon açılır. Telefonun açılmasının ardından sorunun devam edip etmediği kontrol edilir.

Sim Kart Çıkartılıp Takılmalı

Genellikle ağda kayıtlı değil hatası kullanıcının sim kartı yanlış takmasından kaynaklıdır. Sim kart yanlış takıldığı için cihazda algılayamaz. Sonuç olarak; cihaz sim kartı algılayamadığından ağda kayıtlı değil hatası oluşur. Sim kartın doğru takılıp takılmadığı kontrol edikten sonra problem devam ediyorsa kart başka telefona takılmalıdır. Sim kart başka cihaza takıldıktan sonra sorunun nerden kaynaklandığı daha iyi anlaşılır. Başka cihazda sim kart sorunsuz çalışıyorsa problemin ana kaynağı cihazdır. Eğer başka cihaza sim kart takıldığında sorun devam ediyorsa operatörden kaynaklı problemlerden şüphelenilebilir. Ayrıca sim kartla ilgilide problem olabilir.

Ağ Seçimi Düzeltilmeli

Akıllı telefonlardan operatör tercihi yapılabiliyor. Aynı zamanda bağlantı türleri de seçilir. Ağ seçimin yanlış olması baz istasyonlarına bağlantıda problem yaratır. Yanlış seçilen ağ şu şekilde düzeltilebilir;

İlk olarak telefondan “Ayarlar” daha sonra “Bağlantılar” yazan yere giriş yapılır.

“Ağ operatörleri”, “Servis Sağlayıcıları” butonlarından birine basılır.

Otomatik bağlantı için ağ seçimi istenir. Eğer sistem istenmeyen operatörü seçiyorsa, “ağları ara” seçeneğinden kullanıcı kendi operatörünü manuel seçebilir.

Telefonun Yazımı Güncellenmeli

Ağda kayıtlı değil hatası çözmek için telefonun yazılımının güncel olup olmadığı kontrol edilir. Telefonun yazılımı güncel değilse güncellenerek ardından problemin sürüp sürmediğine bakılır.

Telefon Güvenli Moda Alınmalı

Android telefonlara yüklenip kullanılan uygulamalar, yukarıda belirttiğimiz gibi ağda kayıtlı değil hatasını ortaya çıkarır. Uygulamalar kullanıcın iznine bağlı olarak sistem özelliklerini kullanır. Ayrıca arka planda da uygulamalar çalışmaya devam eder. Ağla ilgili problemler olduğunda cihazda yüklü olan uygulamalar devre dışı bırakılmalıdır. “Güvenli Mod” ile kolayca uygulamalar devre dışı bırakılır.