Akıllı Ampullerin 5 Avantajı

Hayatımızdaki çoğu elektronik alet “akıllı” olmaya başladı. Bu kervana son zamanlarda oldukça popüler olan ampuller de eklendi. Philips ve Xiaomi gibi büyük firmalar ampullerin “akıllanması”nda öncü oldu. Her ne kadar şimdiye kadar kullandığımız klasik ampullerden fiyatları yüksek olsa da teknolojik ürünler konusunda meraklı ve hevesli kullanıcılar yeni nesil (akıllı) ampullere geçiş yaptılar.

Peki akıllı ampullerin hayatımıza ne gibi artıları olabilir? Bizlere ne avantajlar sağlayabilirler? Blogumuzda bunlara değinelim.

Parlaklıkları Ayarlanabilir

Ekstra bir anahtara gerek kalmadan, akıllı ampullerin parlaklıkları ayarlanabilir. Akıllı ampule uygun, akıllı telefon ya da akıllı saat/bileklik uygulamasını indirerek odanızı istediğiniz parlaklık seviyesinde tutabilirsiniz. Böylece çalışma ortamınız gibi parlaklık seviyesi önemli olan odalarınızda daha verimli olabilirsiniz.

Her Yerden Kontrol Edebilirsiniz

Akıllı ampulleri sadece evinizdeki anahtar üzerinden kontrol etme gibi bir zorunluluğunuz yok. Kablosuz ağa bağlı akıllı ampulleri istediğiniz yerden istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Parlaklığını ayarlayabilir, açılıp kapanma zamanlarını seçebilirsiniz. Ayrıca Philips Hue gibi kaliteli akıllı ampulleri kullanırsanız, bu ampulleri Google Home ya da Apple Home aracılığıyla sesli asistanlar sayesinde kontrol etme şansınız da var. Bu özelliği dışarıdayken ya da evden uzak kaldığınız birkaç gün içinde evinizin güvenliğini sağlamak için de kullabilirsiniz.

Renkleri Değişebilir

Akıllı ampullerin parlaklıklarının ayarlanabildiğinden bahsettik. Bazı akıllı ampullerin yetenekleri bunlarla da sınırlı değil, renk değiştirme yeteğine de sahip olabiliyorlar. Normal ampuller tek renk yanarken akıllı ampullerin bazılarında 16 milyon renk seçeneği vardır. Böylece uygulama üzerinden istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Yine sesli asistan sayesinde renk değiştirmeniz de mümkün. Evinizin havasından renginden sıkılıyorsanız çoklu renk desteği olan akıllı ampuller tam size göre.

Bazı Akıllı Ampuller Müzik Çalabilir

Evdeki kablo karmaşaları veya ayrıca bir kablosuz hoparlör bulundurma zorunluluğu yerine ampulün müzik çalması kulağa çok hoş geliyor. Örneğin Playbulb Color isimli akıllı ampul açtığınız müziğin temposuna göre odanızın rengini ve parlaklığını değiştirebiliyor. Evinizde bu şekilde eğlenceli ve hoş zamanlar da geçirebilirsiniz.

Daha Rahat Uyumanızı Sağlarlar

Siz uyurken salgılanan melatonin hormonunun düzenlenmesini sağlayan birkaç sıcak renk vardır. Uyumadan önce bulunduğunuz ortamdaki loş ışık bir süre melatonin hormonunuzun üretimini düzenler.

BONUS: Tembellik

Bu kısımda tecrübeli olduğum bir konudan bahsedeceğim. Özellikle yorgun olduğumuz kış günleri sıcacık yatağımıza yattıktan sonra; telefonla, bilgisayarla ve kitaplarla zaman geçirmek fazlasıyla hoş oluyor. Bunların üzerine yumuşacık yastığımıza başımızı koymuşken uyumak istiyoruz ama maalesef üzerimizde parıldayan bir ampul oluyor. İşte tam bu anda yataktan çıkarak anahtardan ampulü kapatmak yerine yattığımız yerden ampulü telefon uygulaması üzerinden kapatmak mükemmel bir rahatlık sağlıyor.