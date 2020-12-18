Bildiğiniz üzere akıllı telefonlar gündelik hayatımızın en önemli parçalarından birisi haline geldi. Öte taraftan fiyatların gittikçe artış gösterdiği bu sektörde yeni bir cihaza binlerce lira ödemeden önce, bazı şeyleri dikkat almanız gerekebilir. Bu rehberimizde akıllı telefon alırken dikkat edilmesi gerekenler ile karşınızdayız. Peki ama akıllı telefon alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Bu noktada ufak bir ön hatırlatma yapmamız gerekirse akıllı telefonlarda yer alan bileşenler gerçekten ciddi anlamda farklılık gösterebiliyor. Sizin için hangi modelin en iyisi olduğunu belirlemek, genellikle ihtiyaçlarınızı anlamak ve bunları bilmekten geçiyor.

Yani kendinize bir öncelik listesi oluşturarak başlamanız en doğru hareket olacaktır. İstediğiniz şey daha güçlü performans mı? Daha iyi bir kamera mı? Daha uzun batarya ömrü mü? Yoksa daha yüksek ödemeler yapıp hepsinden azar azar almak mı istersiniz?

Akıllı Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Peki ama bir akıllı telefon satın alırken nelere dikkat etmelisiniz? Yazımızın devamında akıllı telefon satın alırken dikkat etmeniz gereken bazı detayları sizlerle paylaşacağız. Eğer hazırsanız, sizleri daha fazla bekletmeden asıl konumuza doğru geçiş yapalım.

1- Fiyat

Bu noktada belirlemeniz gereken ilk şey, tahmin edebileceğiniz gibi bütçenizdir. Nitekim bütçe, nelere sahip olabileceğinizi belirleyen ana unsur. Günümüz koşullarında 0 - 2.000 TL arasında yer alan modelleri Giriş Segment, 2.001 TL - 3.500 TL arasında yer alan modelleri Orta Segment, 3.501 TL - 5.000 TL arasında yer alan modelleri Orta - Üst Segment ve 5.001 TL Üstü modelleri ise Üst Segment olarak tanımlayabiliriz. Gerçekten 'çok pahalı' olan modeller ise Premium Segment olarak isimlendiriliyor.

.2- İşletim Sistemi

Bütçenizi belirledikten sonra yazılım tarafında bir seçim yapmanız gerekecek. Bu tarafta Android ve iOS olmak üzere iki farklı popüler seçenek bulunuyor. iOS genellikle daha stabil ve daha uzun vadeli güncellemeler ile öne çıkıyor. Android ise daha kişiselleştirilebilir olması ve her segmente hitap etmesi ile tercihlerinize konuk olabilir.

3- Performans

Öncelikle işlemcilerden başlamak daha doğru olacaktır. Günümüzde kullanılan popüler mobil işlemcileri şu şekilde özetleyebiliriz:

- Qualcomm Snapdragon (Android Cihazlarda)

- MediaTek (Android Cihazlarda)

- Apple A Bionic (Apple Cihazlarda)

- Samsung Exynos (Samsung Cihazlarda)

- Huawei HiKirin (Huawei Cihazlarda)

Görmüş olduğunuz gibi işler şimdiden sarpa sarmaya başladı. iOS cihazlarda kafa karışıklığına düşmenize gerek yok çünkü sadece A Bionic işlemciler arasında seçim yapmanız gerekir. Öte taraftan Android cihazlarda Snapdragon, MediaTek, Exynos ve HiKirin gibi çeşitli işlemciler arasında seçim yapmalısınız. Bu işlemcilerin her biri kendine özgü avantajlar ve dezavantajlar sunar.

Bu seçimin ardından ihtiyaç duyduğunuz bellek miktarını seçmeniz gerekiyor. Bu noktada standart bir kullanıcı için 4 GB RAM yeterli olacakken, oyun odaklı akıllı telefonlarda 8 GB RAM daha doğru bir seçim olabilir. Öte taraftan daha yüksek bellek miktarlarına genellikle ihtiyaç duymazsınız.

4- Ekran

Söz konusu şey ekran görüntüleme teknolojileri olduğunda karmaşık bir terminoloji söz konusudur. Yine ihtiyaç duyduğunuz şeyleri ve önceliklerinizi belirleyerek en doğru seçimi yapmaya odaklanmanız doğru bir adım olacaktır. Bu noktada bazı terimlere göz atalım:

- Ekran Boyutu: Gündelik bir kullanıcı için küçük boyutlu ekranlar daha iyi olabilirken, oyun ve multimedya odaklı kullanılacak cihazlarda daha büyük ekranlar daha doğru bir tercih olabilir. Her ne olursa olsun 4,5 inç ila 7,0 inç arasında bir seçim yapmanız gerekir.

- Ekran Yenileme Hızı: Bunun ardından dikkat etmeniz gereken şey, ekran yenileme hızıdır. Normal bir akıllı telefonda 60 Hz ekran yenileme hızı bulunur ancak oyun odaklı bir akıllı telefon satın alacaksanız 90 Hz ya da 120 Hz daha uygun bir tercihtir.

5- Batarya

Tabii tüm bu teknik özelliklerden faydalanırken, güçlü bir batarya işlerinize yardımcı olacaktır. Bu noktada batarya kapasitesine ve hemen ardından da batarya şarj çözümlerine bakmalısınız. Karşınıza çıkabilecek bazı terimlere daha yakından göz atalım:

- Batarya Kapasitesi: Her ne amaçla olursa olsun, alacağınız akıllı telefonun güçlü bir bataryaya sahip olmasını istersiniz. Bu noktada herşey kapasite ile ilgili değildir ancak en azından güçlü bir bataryaya sahip olacağınızdan emin olun. Tercihiniz en az 4,000 mAh kapasitesindeki bataryadan yana olsun.

- Hızlı Şarj Çözümleri: Bunun ardından bataryanızın hızlı bir şekilde dolmasını sağlamalısınız. Günümüzde gerçekten oldukça hızlı şarj çözümleri bulunuyor. Bizim tavsiyemiz, bataryanızın en az 30W kablolu şarj desteğine sahip olmasından yanadır.

Tabii ki akıllı telefonlarda dikkat etmeniz gereken daha pek çok faktör söz konusu ancak bu beş madde üzerinde yoğunlaşarak kendinize en uygun akıllı telefonu bulmak daha kolay olacaktır. Peki siz bu rehberimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.