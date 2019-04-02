Akıllı Telefon Bağımlılığını Sonlandıracak 4 Uygulama

Akıllı telefonlarınıza istediğinizden daha fazla ulaşabiliyorken kendinizi daha yalnız hissetmezsiniz. Teknolojinin ilerlemesinin kötü etkilerine maruz kalan birçok insan, telefonlar yüzünden ne kadar saatin heba olduğunun nihayet farkına vardı.

Söylemesi biraz garip gelebilir ancak bu akıllı telefon bağımlılığını yine akıllı telefonlara indirilebilen uygulamalar sayesinde aşabiliyoruz. Bu yazıda, akıllı telefon bağımlılığını sonlandıracak 4 uygulamayı öğreneceksiniz.

1. Forest

Telefon bağımlılığını sonlandırmak için sürekli bir çaba sarf ediyorsanız kesinlikle gözlerinizi Forest’e adamalısınız. Forest bir nevi oyundur. Telefondan başınızı kaldırmanız gerektiğinde Forest’i açabilir, bir tohum ekebilirsiniz. Telefonunuzu ne kadar uzun süre elinize almazsanız çıkan ağaç da o kadar büyük olur. Telefonunuzu elinize alırsanız, kendinize engel olamazsanız ağaç ölür.

2. Headspace

Akıllı telefon bağımlılarının genellikle YouTube’nin kara deliğinde kaybolduğunu veya sosyal medya platformlarında sınırsız bir kaydırma döngüsüne kapıldıklarını görüyoruz.

Headspace, zihninizi boşaltmanıza, hayata daha farklı, daha pozitif bir bakış açısı ile bakmanızı sağlayan bir meditasyon uygulamasıdır. Bu uygulama düşüncelerinizde ve kararlarınızda büyük değişimler meydana getirecektir.

3. Space

Space, akıllı telefon kullanımınızı kısıtlamanız için başvurabileceğiniz en iyi uygulamalardan biridir. Uygulama, telefon kullanımını azaltmanıza daha kapsamlı bir şekilde yardımcı oluyor. Telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlı olarak dört telefon kullanıcı tipinden biri olarak sınıflandırılırsınız. Bu, önerileri ve hedefleri kişiselleştirmek için kullanılır.

Space, telefonunuzla gelen uygulamada geçirilen süreyi görme özelliğinden farklı olarak, telefonunuzun tüm kontrolünü elinize almanızı sağlar. Örneğin, telefon bildirimlerini devre dışı bırakmak için tek bir dokunuş yeterlidir.

4. RescueTime

Telefonlar her daim yanınızda bulunan temel cihazlardan biri olabilir ancak dikkatinizi dağıtan, sizi oyalayan şey maalesef ki telefon ile bitmiyor. RescueTime; Android, Linux, macOS ve Windows platformları için de uyumludur.

RescueTime, zamanınızı öldürdüğünüz sitelerin yahut uygulamaların otomatik olarak izlenmesini sağlar; böylece gün boyunca sizi gereksiz yere oyalayan siteleri yahut uygulamaları görebilirsiniz. Herhangi bir sitede veya uygulamada çok uzun zaman geçirdiğiniz durumlar için olacakları belirleyebilirsiniz.

Harcadığınız zamanı izleyen RescueTime, istediğiniz verimliliği elde edip edemediğiniz ve belirlediğiniz hedeflere ulaşıp ulaşmadığınız konusunda ayrıntılı bir rapor hazırlar.