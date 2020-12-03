Bundan on yıl öncesine döndüğümüzde, o zamanki akıllı telefonlar ile günümüzün akıllı telefonları arasında ciddi farklılıkların olduğunu görüyoruz. Öte taraftan akıllı telefonlarda gelişmeyen, ve hatta belki de gittikçe kötüye giden, teknoloji batarya ömrü olarak öne çıkıyor. Peki ama akıllı telefon bataryaları neden hala bu kadar kötü ve neden daha iyisi geliştirilemiyor?

Akıllı Telefon Bataryaları Neden Gelişmiyor?

Hepimiz teknolojinin çarpıcı bir şekilde gelişmesine ayak uydurduk. Her yıl daha kaliteli kameralar, daha güçlü işlemciler, daha başarılı ekranlar ve daha fazla bellek görmeye alışkın olsak da geçtiğimiz yıllarda batarya ömrü açısından herhangi bir ilerlemeye tanıklık edemedik.

Akıllı telefonlarımızın bataryaları halen bir günü çıkarmakta zorlanıyor.

Aslında Gelişiyor Ama Yavaşça

Bu alanda çalışan binlerce kişinin emeğini hiçe saymamız doğru olmaz çünkü batarya teknolojileri de ufak adımlarla olsa dahi gelişiyor. Yine de diğer teknolojik bileşenlerdeki gibi üstel artışlarla, yani çokça, gelişmeye şahitlik etmiyoruz. Her yıl biraz daha iyi hale geliyorlar ancak sadece bu kadar.

Biraz daha.

Modern akıllı telefonlar gittikçe daha ince hale gelmeye başladıkça, bataryaların boyutları da küçülüyor. Aslında aynı doğrultuda, yani eski modellerdeki gibi kalın cihazlarla karşılaşmış olsaydık, batarya ömrünün çok daha iddialı bir halde olduğunu görebilirdik.

Öte taraftan bataryalar artık daha küçük form faktörlerinde daha iyi performans gösterebiliyorlar. Yani aynı büyüklükteki iki bataryayı ele aldığımızda bundan on yıl öncesini ve günümüzü kıyasladığımızda, arada kayda değer ciddi farkların olduğunu görebiliriz.

Fark etmiş olabileceğiniz üzere şu sıralar daha uzun süre dayanan bataryalardan ziyade daha hızlı şarj olan bataryalara odaklanılıyor. Yani bataryanız yine bir gün dayansa bile, onu yaklaşık yarım saatlik bir şarjla sıfırdan yüze tamamen doldurabilmeniz isteniyor.

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