Akıllı Telefon Nasıl Temizlenmeli? İşte Virüse Karşı Yöntemler

Covid-19 salgınının hızla yayılması hijyeni her zaman olduğundan daha önemli bir noktaya getirdi. Peki akıllı telefon nasıl temizlenmeli? İşte akıllı telefonunuzu dezenfekte etme yolları!

Akıllı Telefon Nasıl Temizlenmeli?

Günümüzde pek çok kişi tüm gününü akıllı telefonlar ile geçiriyor. Sokakta, metroda, mutfakta ya da yatakta. Yani kısaca söylemek gerekirse akıllı telefonlar oldukça kısa bir sürede kirlenebilir. Buna karşın temiz hale getirmek de oldukça kolay.

Peki akıllı telefon nasıl temizlenmeli? Akıllı telefon temizlenirken neler kullanılmalı ya da neler kullanılmamalı? Bu yazıda aradığınız sorulara cevap bulacaksınız.

Akıllı Telefon Temizlerken Neler Kullanılmamalı?

Öncelikle yapılan yaygın hatalardan başlamakta fayda var.

Sirket, ağartıcı, alkol veya sert dezenfektan maddeleri telefonunuzun yan ve arka yapısı için iyi bir temizleyici malzeme olabilir. Ancak bu kimyasalları ekranlardan uzak tutmanız gerekiyor. Eğer temizlik sırasında kullandığınız bez ıslak ya da nemli ise sıvı kısmın cihazın açık yerlerinden (şarj yuvası ya da mikrofon deliği gibi) sızmadığından emin olun.

Söz konusu kimyasalların cihaz içine girmesi genelde pek de iyi sonuçlara yol açmaz.

Buna ek olarak basınçlı hava, ulaşılması zor olan yerlere ulaşabildiği için faydalı olabilir. Ancak mikrofon delikleri ya da diğer hassas bileşenlere verebileceği olası zararları da göz önüne almalısınız. Bu nedenle çok ama çok dikkat edilmeli.

Akıllı Telefonu Elle Temizleme

Akıllı telefonunuzu elinize alın. Cihaz, silikon ve sert plastik gibi yıkanabilir malzeme yapısına sahipse onu ılık su ile yıkanmış bir bezle durulayın. Cihaz deri ya da diğer lüks malzemelerden yapılmışsa malzemeye özgü temizleyiciler kullanın.

Temizleme bezine çeşitli uygun kimyasallar (telefon temizlemek için satılan özel karışımlar) katarak cihazın arka yüzeyini ve yanlarını silin. Ekrana geçerken nemin oldukça az olmasına dikkat edin ve ekran tarafındaki süreci dikkatli bir şekilde ele alın.

Daha sonra mikrofiber bez yardımı ile cihazı kurulayın.

Bunu sürekli bir şekilde yapmanız gerektiğini unutmayın.

Bir telefonu dezenfekte ederken kullanabileceğiniz izopropil alkol, seyrek miktarlarda kullanıldığında işe yarayabilir. Bunlara ek olarak bunun her cihaz ya da her malzeme yapısı için uygun olmadığını vurgulayalım. Bu yolu tercih etmek istemezseniz UV ışınları kullanarak bunu yapabilirsiniz.

Peki siz akıllı telefonunuzu temizlerken hangi yöntemlere başvuruyorsunuz? Hemen aşağıdan bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.