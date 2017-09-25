Akıllı Telefonlarda Bütün Kullanıcıların Nefret Ettiği 5 Özellik

Akıllı telefonların hayatımıza girmesi teknolojiden her yerde faydalanmamıza olanak tanıdı. Günümüz istatistiklerine bakıldığında, web sitelerinin aldığı trafiğin yüzde 50'sinden fazlasının artık mobil kaynaklı olduğunu görüyoruz. Anlayacağınız mobil hayata çok çabuk adapte olduk. Bu süreçte iOS mu Android mi tartışmalarında birbirimizden ayrılsak da ortak paydada buluştuğumuz çok fazla nokta var. Bu blogda, akıllı telefonlarda bütün kullanıcıların nefret ettiği 5 özelliği masaya yatıracağız.

Kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arayüzü söz konusu olduğunda geliştiricilerin daha özenli olması gerektiğini düşünüyorum. Kullanılan stratejiler sürekli geliştirilmeli ve en iyi deneyimi sunmak için tamamen "kullanıcı odaklı" olmalılar. Burada şirketlerin kazanç politikalarına gönderme yapmıyorum, tam tersine nasıl daha fazla para kazanabileceklerine vurgu yapıyorum. Bunun yolu da kullanıcı odaklı olmaktan geçiyor.

Aşağıda sözünü ettiğim nefret unsurları sadece mobil cihazlarda rahatsız olduğumuz özellikler değil, birçoğuna masaüstü tarayıcılarda zaten denk geliyoruz. Akıllı telefon dememin sebebi bu özelliklerin işimizi daha fazla zorlaştırması. Hadi başlayalım.

1- Pop-up'lar ve Geçiş Reklamları

Ethan Zuckerman, 90'lı yıllarda pop-up reklamların hayatımıza girmesini sağlayan kodları yazdığını iddia ediyor. O günden beri insanlığa özür borçlu. Bana kalırsa içi rahat olsun, o olmasa başka biri bu kodları zaten yazacaktı. Neyse konumuza dönelim. Açılır pencereler günümüzde modern tarayıcıların varsayılan olarak engellediği bir unsur haline geldi. Buna rağmen zaman zaman hala karşılaşabiliyoruz. Peki sonraki süreçte pazarlamacılar ne yaptı? Bu sefer de geçiş reklamlarını hayatımıza soktular.

Google dahi bu geçiş reklamlarının sinir bozucu olabileceğini ve içeriğe erişimin daha kolay olması gerektiğini söylüyor. Teşekkürler Google!

2- Alakasız Push Bildirimleri

Push bildirimleri bana kalırsa harika bir pazarlama aracı. Ancak sabah uyandığımda bazı uygulamalardan gelen "Bugünlerde seni çok göremiyoruz, nerelerdesin?" tarzında bildirimler beni çok rahatsız ediyor. Bu konuda yalnız olmadığımı düşünüyorum.

3- İki Adımdan Fazla Olan Giriş Politikaları

Son yıllarda ziyaret etmek istediğimiz sitelere veya uygulamalara girişler kolaylaşsa da hala bu işi zorlaştıranlar var. Tek tıkla, olmadı iki tıkla halledebileceğimiz bir işi neden zorlaştırıyorsunuz? Kullanıcıların yeni kullanıcı adı ve şifre oluşturması konusunda ısrar ediyorsanız veya ek kayıt bilgileri istiyorsanız, sosyal medya girişlerini de tamamen bırakın!

4- Uzun ve Karmaşık Formlar

Bir önceki madde ile bağlantılı gibi gözükebilir, ancak değil. Bir sisteme kayıt olurken çok fazla bilgi isteyen uzun ve karmaşık formlar, gizlilik kaygısı nedeniyle pek çok kullanıcıyı kaçırıyor. Çok gerekli olsa bile sıkıyor. Buna bir çözüm üretemez misiniz?

5- Karmaşık Arayüzler

Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Diyelim ki bir gelir takip uygulaması arıyorsunuz ve araştırmaya başladınız. Birkaç uygulama denedikten sonra insan sıkılıyor ve en kolay arayüz hangisindeyse onu tercih ediyor. Karmaşık bir arayüze pek tahammülümüz yok.

Sizin de eklemek istediğiniz maddeler var mı? Akıllı telefonlarda nelerden nefret ediyorsunuz?