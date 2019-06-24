Akıllı Telefonlarda Film İzlemek Neden Zararlıdır?

Akıllı telefonunuzun ekranı ne kadar büyük olursa olsun asla film izlememelisiniz. Akıllı telefonlarda film izlemek; ergonomik yönden yaklaşacak olursak, yoğun öfke birikimine neden olacak kadar acı vericidir.

Bu yazıda, akıllı telefonlarda film izlemenin zararlarına değineceğiz.

Akıllı Telefonlarda Film İzlemek Kaba Bir Davranış mı?

Akıllı telefonda film izleyenlerin bazıları, akıllı telefonunuzda bir film izlemenin, filmleri her yere götürebileceğiniz anlamına geldiğini söyleyebilir. Bu doğrudur ama aynı zamanda büyük de bir problemdir.

Bir kitap okumada olduğu gibi sessiz, müdahaleden uzak faaliyetin aksine film izlemek bazen istemeden de olsa ortak bir deneyimdir. Uçuşta veya otobüs yolculuğunda biraz uyumaya çalışırken karşınızda oturan kişinin izlediği film, sesini duymasanız bile ilginizi çekmeyi başardı.

Aynı durum, halka açık bir yerde telefonunuzda film izleyebileceğiniz her yerde geçerlidir: metro, tren, otobüs veya hastanelerdeki bekleme bölümleri. Etrafınızdaki insanlar, istemeden de olsa muhtemelen dikkatini izlediğiniz filme verecektir.

Akıllı Telefonlarda Film İzlemenin Sağlığınıza Zararı Var!

Girişte de söylediğimiz gibi, akıllı telefonda film izlemenin rahat bir yolu yoktur. Özel olarak tasarlanan bir sandalyede oturuyor olsanız bile boynunuzu zorlayabilirsiniz ve eğer gözlerinize doğru tutarsanız, kollarınız zayıf düşer.

Akıllı Telefonlarda Film İzlemek, Film Yapımcılarını Üzüyor

Hiçbir film yapımcısı, filmlerini küçük ekranlarda göstermek için film yapma hayali kurmaz. Netflix ve Amazon Prime gibi dağıtımcıların size verdikleri izin ne olursa olsun, dinlemeniz gereken insanlar ve aslında izlemekte olduğunuz içeriğin arka planında kalanlardır.

David Lynch, bir YouTube videosunda, telefonları kullanarak film izleme konusundaki düşüncelerini açıkça ortaya koyuyor.

Akıllı Telefonları Kullanarak Film Yapmak

Telefonunuzda film izlerken yapılan en büyük hata, tembelliktir. Telefonlar, film izlemek için çok zayıf cihazlardır; ancak söz konusu film yapımı ise işler değişir. Akıllı telefonlar, bu konuda tamamen devrimci bir yaklaşım sergilemektedirler.

Steven Soderbergh’in Netflix’teki bir filmi olan High Flying Bird, harekete geçmeniz için yeterli coşkuyu verecek bir film olmalı. 2018 filmi Unsane’de yaptığı gibi, Soderbergh’in çekimlerinin de neredeyse tamamı iPhone telefonlar kullanılarak tamamlandı.

Film, iPhone telefonların kamerasının tüm veriminden faydalanmıştır. Karakterlerin yakın çekimleri harika görünüyor. Normalde ayarlanması saatler alacak karmaşık çekimler, minimum araç-gereç ile başarılı bir şekilde yapılabilir.

Akıllı telefonları kullanarak film çekmenin tabii ki çokça sakıncası vardır. İç mekan çekimlerinden bazıları çok karanlık olabilir. High Flying Bird’ün bir akıllı telefon ile çekilmesi önemli değildir. Karakterlerin görünümü, diyaloglar, sinematografi her yönüyle harika duruyor. İyi bir fikir ve elbette işinin ehli oyuncular ile dışarıda yürürken bile bir eser oluşturabilirsiniz.