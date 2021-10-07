Akıllı Telefonlardaki Radyasyon Kansere Neden Olur mu?

Yıllardır hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen akıllı telefonlar sürekli olarak yanımızdalar ve onları bazen bir pantolon cebinde, bazen de bir gömlek cebinde olsa da çoğunlukla kıyafetlerimizin içerisinde taşıyoruz. Ayrıca bu cihazların belirli ölçüde de olsa aktif olarak radyasyon yaydıklarını biliyoruz ve çeşitli radyasyon tipleri kansere neden olabiliyor. Peki ama akıllı telefonlar kansere neden olabilir mi?

Akıllı Telefonlar Kansere Neden Olabilir mi?

Öncelikli olarak belirtmemiz gereken şey, ülkelerin akıllı telefonların SAR değerlerine yönelik yasal düzenlemelerde bulunduğudur. Bu nedenle üreticiler, ülkeler tarafından belirlenen bu yasal sınırlara uymak zorunda kalır ve bu değerleri aşan cihazların satışında bulunamaz. Tabii ki üreticilerin bu durumu istismar etmesini önlemek adına her bir cihaz, resmi kuruluşlarca denetlenir ve kontrol edilir.

SAR Değeri Nedir? En Çok Kaç Olmalıdır?

SAR ya da Specific Absorption Rate, Özgül Emilim Oranı ya da Özgül Soğurma Oranı anlamına gelir. Kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse beden tarafından soğurulan enerji oranının ölçüsü niteliğindedir. Ülkelerin yasal düzenlemeleri gereği akıllı telefonların SAR değeri Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla 1,6 W/KG, Avrupa Birliği ülkelerinde ise en fazla 2,0 W/KG olmalıdır.

Akıllı Telefonlar Kansere Neden Olur mu?

En kısa yanıtı ile hayır. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda akıllı telefon kullanımının kanser riskini artırdığına yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır. Ayrıca cep telefonlarının ve baz istasyonlarının ilettiği radyo frekansı iyonlaştırıcı değildir ve çok zayıf etki gösterir. Bu iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ise DNA'ya zarar vermek için yeterli enerjiye sahip değildir.

Buna karşın resmi araştırma şirketleri, potansiyel olarak uzun vadeli bir etkinin olup olamayacağını gözlemleyebilmek adına sıkı araştırmalara devam ediyor ve yeni kanıtları izlemeyi sürdürüyorlar. Yine de bahsetmiş olduğumuz gibi, bugüne dek yapılan araştırmalarda akıllı telefonların yaydığı radyasyonun kansere neden olduğuna yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı.

4G / 5G Kansere Neden Olur mu?

Hayır, 4G ve 5G ağları tıpkı eski ağlarda olduğu gibi radyo dalgaları üzerinden çalışır. 4G ya da 5G ağları eski mobil ağlardan daha yüksek frekans dalgaları kullanıyor olsalar da, DNA hasarı yaratabilecek ve kansere neden olabilecek ölçüde yeterli enerjiye sahip değildirler.

Sonuç

Kısaca toparlamak gerekirse hem akıllı telefonlar hem de 4G / 5G ağları kansere neden olmak için yeterli enerjiye sahip değildir ve bugüne dek yapılan araştırmalarda kanser riskinin arttığına yönelik herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.

Buna karşın mobil cihazların yaydığı radyasyondan kaçınmak istiyorsanız, çeşitli yöntemlerden faydalanarak riski minimuma indirgemek isteyebilirsiniz. Örneğin akıllı telefonunuzu çantanızda taşıyabilir, çağrılarınızı kablolu kulaklıklar ile yapabilirsiniz. Buna ek olarak gece uyurken aynı odada bulunmamak da uygulanabilecek yöntemlerden bir diğeridir.