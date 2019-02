Akıllı Telefonlarınız Gizliliğinizi Nasıl İhlal Ediyor?

Akıllı telefonların yaygınlaşması, özel hayatımıza ikinci şahısların dahil olmasına yol açtı. Gizliliğinizi ihmal etmelerini engelleyen uygulamalar yükleseniz dahi yanınızdan ayırmadığınız akıllı telefonların varlığı, gizliliğe büyük bir tehdit arz ediyor.

Gizliliğiniz için tedbir almak ve haberiniz olmadan nelerin döndüğü hakkında bilgilenmek isterseniz akıllı telefonların sizin gizliliğinize nasıl müdahale ettiklerini baştan aşağı gözden geçirelim.

Android ve iOS tabanlı işletim sistemlerine sahip telefonlarda, çektiğiniz her fotoğrafın içine konum bilgilerinizin yerleştirildiğinden haberdar mıydınız? Bu, çekilen her fotoğraftan nerede olduğunuzun öğrenilmesi ve yine her çekilen fotoğraftan o yere ne sıklıkla gittiğinizin öğrenilmesi anlamına gelir.

Geliştirici Felix Krause, bu bilgilerin ne kadar tehlikeli boyutta olduğunu gösteren bir uygulama geliştirdi. Fotoğraflarınıza erişim izni alan herhangi bir uygulama, fotoğraflarınızın nerede çekildiğini kolaylıkla öğrenebilir. Bu bilgilerden yola çıkarak nerede geziye başladığınızı ve nerede gezinizi sonlandırdığınızı, nerede çalıştığınızı ve daha fazlasını açıklayabilirler.

📍 Any app gets complete access to where you've been the last years within a second, when you grant access to photos https://t.co/cLAMzibRrj pic.twitter.com/vRaUxdAxds