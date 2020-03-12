Alakasız YouTube Videolarının Önerilerin Önüne Nasıl Geçilir?

İsimsiz troller dışında YouTube için tamamen kötü diyemeyiz. Alakasız YouTube video önerileri, en az YouTube trolleri kadar moral bozucu olabiliyor. YouTube’un istenmeyen, can sıkıcı özelliklerinin önüne geçebileceğinizi biliyor musunuz?

YouTube’un şimdiki arayüzünü 2005’teki arayüzü ile karşılaştırdığınızda arada çok büyük farklılıkların olduğunu göreceksiniz. Eklenen özelliklerin çoğu kullanıcı dostu ama aralarında bazen can sıkıcı olan YouTube video önerileri gibi özellikler de bulunuyor.

YouTube’un video önerilerinden bıktınız mı? Bu yazıda, alakasız YouTube video önerilerinin önüne geçmenin yolunu öğreneceksiniz. İşte onları düzeltmenin yöntemi!

YouTube Önerilerini Sıfırlama

YouTube algoritmasının önerileri neye göre yaptığını kimse bilmiyor. YouTube’un video önerilerinde bilinen bir büyük etki var ki, o da arama ve izleme geçmişi. Her ikisini de sıfırlarsanız, âdeta temiz bir sayfa açmış olursunuz.

YouTube Arama Geçmişini Silme

İlk olarak yapmanız gereken, YouTube arama geçmişini sıfırlamaktır. Arama geçmişi olmadan YouTube video öneri özelliği genellikle ne izlediğinizi bilmiyor. YouTube arama geçmişini silmek ayrıca gereksiz, istemediğiniz aramaların tümünü siler.

YouTube arama geçmişini silmek için şu adımları uygulayın:

YouTube hesabınıza girin.

hesabınıza girin. Sol bölümde yer alan “Geçmiş” yazısının üzerine tıklayın.

Açılan sayfada “Arama geçmişi” yazısının yanında yer alan butonu işaretleyin.

Burada isterseniz teker teker silebilir, isterseniz de “Tüm Arama Geçmişini Temizle” yazısına tıklayarak bütün arama verilerinizin silinmesini sağlayabilirsiniz.

Arama verilerinizin bir dahaki sefere kayıt olmasını engellemek için “Arama Geçmişini Duraklat” yazısına tıklayabilirsiniz.

YouTube İzleme Geçmişini Silme

İkinci olarak yapmanız gereken, YouTube izleme geçmişini temizlemektir. YouTube izleme geçmişi, izlediğiniz her videonun günlüğüdür.

YouTube izleme geçmişini silmek, YouTube video önerilerinin sıfırlanmasının kilit bir noktasıdır. YouTube izleme geçmişini silmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

YouTube hesabınıza giriş yapın.

hesabınıza giriş yapın. Sol bölümde yer alan “Geçmiş yazısının üzerine tıklayın.

Açılan sayfada “İzleme geçmişi” yazısının yanında yer alan butonu işaretleyin.

Burada isterseniz teker teker silebilir ya da “Tüm İzleme Geçmişini Temizleme” seçeneğine tıklayarak bütün izleme geçmişini temizleyebilirsiniz.

İzleme geçmişini kapatmak için “İzleme Geçmişini Duraklat” yazısının üzerine tıklayabilirsiniz, bir dahaki sefere izlediklerinizin günlüğü tutulmayacaktır.

Arama ve izleme geçmişinizi temizledikten sonra YouTube video önerinin sıfırlanması için bir süre beklemeniz gerekebileceğini unutmamalısınız. Bazen temizlediğiniz hâlde bile önermeye devam edebilir.