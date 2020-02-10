Alan Adının Başkasına Ait Olduğu Öğrenildiğinde Ne Yapılmalı?

Hayalinizdeki web sitesini oluşturmak için ilk adım bir alan adı seçmektir. Alan adını seçtikten sonra yapmanız gereken planlarınızı karşılayabilecek uygun bir barındırma hizmeti bulmaktır. Bununla birlikte, mükemmel alan adını seçmek sizin için çok uzun bir süreç olabilir.

Alan adlarını bulmak için beyin fırtınası yaparak çok fazla zaman harcadınız. Alan adı önerme araçlarını kullandınız ve sonunda mükemmel olan alan adını buldunuz. Bu alan adını bulduktan sonra alan adının birine ait olup olmadığını öğrenmek için alan adı sorgulama aracını kullandınız ve alan adınızın zaten sahipli olduğunu gördünüz.

Bu yolun sonu olmak zorunda değildir. Sadece alan adının kime ait olduğunu öğrenmenizi sağlayacak bir araca ihtiyacınız var. İstediğiniz alan adının kime ait olduğunu bulmalı ve kişinin alan adını satmaya istekli olup olmadığını öğrenmek için kişi ile iletişime geçmelisiniz. Yeni bir alan adı satın alırken verdiğiniz ücretten daha fazla vermeniz gerekebilir ancak bu mükemmel alan adını edinmek istiyorsanız buna kesinlikle değecektir.

Şu anda internette sahipli olan alan adlarının pek çoğu kullanılmamaktadır, alan adı sahipleri sadece uygun bir alıcının bulunmasını beklemektedir. Sahipli bir alan adı bulduysanız ve internet sitesi hizmet vermiyor ise alan adını satın alabilmeniz için elinizde sağlam bir şans vardır. Bazı durumlarda internet sitesi kullanılıyor olsa dahi internet sitesini satın almanız mümkündür.

Alan adının sahibi başka bir projeye ağırlık vermiş olabilir ve bu alan adının kullanıldığı internet sitesi bir süredir güncellenmemiş olabilir. Bu durumda daha yüksek bir alan adı ücreti ödemeyi beklemeniz gerekir ancak web sitesinin trafiği iyi durumda değil ise bu ücret daha düşük olabilir.

Sahipli Alan Adına Nasıl Sahip Olunabilir?

Alan adı sahibinin bilgilerini bulmak o kadar da zor değildir. Bir alan adının sahibini öğrenmek için alan adı sorgulama aracı kullanılmaktadır. Birisi bir alan adı satın aldığında kişinin iletişim bilgileri de bu alan adı sorgulama aracında görüntülenebilmektedir.

Bir alan adını sorgulamak için ilk önce alan adı sorgulama aracına gitmelisiniz. “Enter a domain” yazısının yazılı olduğu kutunun içine sorgulamak istediğiniz alan adını yazın ve “Lookup” butonuna tıklayın.

Bazı durumlarda alan adının sahibinin bilgileri görüntülenemeyebilir, bunun nedeni alan adı sahibinin bilgilerinin üçüncü taraflar tarafından görüntülenmesini istememesidir. Alan adı sahibi bilgilerinin görünmemesi için hiçbir işlem yapmamışsa alan adını kaydettiği yeri, alan adı sahibinin e-posta adresini ve telefon numarasını, alan adının son kullanma tarihini ve alan adının ne zaman kaydedildiğini öğrenebilirsiniz.

Alan adı sahibinin bilgilerinin gizlendiği durumlarda ise en iyi seçeneğiniz internet sitesinin iletişim bölümüne göz atmaktır.