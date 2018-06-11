Ali Koç Hangi Telefonu Kullanıyor ve Neden O Telefon?

Geçtiğimiz pazar günü, yani 3 Haziran 2018 tarihinde Fenerbahçe Camiası'nda tarihi bir Seçimli Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi. Başkanlık seçimlerinde 20 yıllık efsane başkan Aziz Yıldırım ve camianın önde gelenlerinden, Türkiye'nin en zengin ailelerinden birine mensup olan Ali Koç yarıştı. Ali Koç 16092, Aziz Yıldırım ise 4644 oy aldı. Ali Koç bu sonuçla bir devri 11448 oy farkla kapatarak, Fenerbahçe'nin 37. başkanı oldu.

Şimdi ise seçim sürecinde ve seçim günü Ali Koç'un elinden düşmeyen telefon olan Blackberry KEYone'ı ele alacağız. Öncelikle hatırlatmak isteriz ki Koç Holding şu anda elinde Apple, Asus, Huawei gibi büyük markaların Türkiye distribütörlüğünü bulunduruyor. Ancak Ali Koç'un elindeki telefon ne bu markalardan birinin modeli ne de çok pahalı bir cihaz. Nedenine hep birlikte göz atalım.

Blackberry KEYone şu anda piyasada 2500 Türk Lirası fiyat bandında bulunabilecek orta segment bir telefon. Fakat Ali Koç gibi iş adamları için bulunmaz bir nimet. Hem dokunmatik ekranı hem de fiziksel klavyesi ile e-posta yazmak ve yazılı dökümanlar hazırlamak için adeta biçilmiş kaftan. Karşımızda kendine özel telefon ürettirebilecek maddi bir güce sahip biri olmasına rağmen Ali Koç'un piyasada ucuz diyebileceğimiz bir cihazı kullanması hepinize garip gelmiştir diye düşünüyoruz.

Telefonun öne çıkan diğer iki özelliği ise fiziksel klavyesinin yanı sıra bataryası ve Blackberry'nin Hub uygulaması. Bu uygulama sayesinde mesaj, e-posta ve sosyal medya bildirimleri bir uygulama ile toplanıyor ve herhangi bir karmaşa yaratmıyor.

Batarya demişken üzerinde biraz daha duralım. Yapılan testlere göre Blackberry KEYone 81 saat batarya süresi sunmasıyla iş adamları için büyük bir avantaj sağlıyor ve onları çoğu kullanıcı gibi telefonlarını her gün şarj etmek zorunda bırakmıyor. Aynı zamanda Snapdragon işlemcisinin olmasının avantajıyla QuickCharge 3.0 teknolojisini kullanarak %50 pil seviyesine yalnızca 36 dakikada çıkabiliyor.

Blackberry KEYone'ın öne çıkan teknik özellikleri ise şu şekilde:

4.5 inç ekran

3:2 oranında 1080x1620 ekran çözünürlüğü

Corning Gorilla Glass 4 ekran koruması

8 çekirdekli Snapdragon 625

Adreno 506 Grafik İşlemcisi

3 GB RAM/32 GB depolama ya da 4 GB RAM/64 GB depolama

12 megapiksel f2.0 diyafram açıklığına sahip arka kamera

4K 30 kare video kayıt

3500 mAh batarya

Android 7.1 işletim sistemi

Teknik özellikler dışında Blackberry'nin sağladığı özel güvenlik önlemleri ve Blackberry telefonların daha kolay şifrelenebildiğini de göz önüne almak gerekiyor. Aynı zamanda sosyal medyada dolaşan bazı iddialara göre Ali Koç bu telefonda Türkiye'de bulunmayan yabancı bir operatörün sim kartını kullanıyor ve bu operatörle olan anlaşması sayesinde de telefonu dinlenemiyor. Tabi bu iddia ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Yazımızın sonuna gelmişken şunu da ekleyelim, Ali Koç'un kullandığı telefon olan Blackberry KEYone'ın yeni modeli olan Blackberry KEY2 çok kısa sürece önce tanıtıldı. O cihazın özellikerine de alttaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ali Koç'u tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.