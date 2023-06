Amazon Gaming Week İndiriminden Neler Alınır?

Amazon Türkiye’nin Gaming Week kampanyası, Türkiye’deki oyun severlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlar kapsamında birçok oyuncu ihtiyacı olan ekipmanlara normalden çok daha düşük bir bütçe ile sahip olabiliyor.

Oyun konsolları, monitörler, bilgisayarlar, çeşitli aksesuarlar, oyuncu koltukları ve çok daha fazlasında dikkat çeken indirimler yer alıyor. Eğer aktif olarak oyun oynayan bir kullanıcıysanız kaçırmamanız gereken bu indirimin kısa süreli olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Amazon Gaming Week Ne Zaman?

6-12 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen Amazon Gaming Week’te oyun dünyasına damgasını vuran ürünler, avantajlı fiyat seçenekleri ile satışa sunuluyor. Yüzlerce ürüne piyasa fiyatından daha düşük bir bütçe ile sahip olabileceğiniz bu kampanyaya teknoloji devi markalar katılım sağlıyor.

Amazon Gaming Week’te ürünleri sergilenen isimler arasında Logitech, Phillips, Lenovo, Samsung, HP, Acer, TCL, X-Drive, MSI, Viewsonic, ASUS, Samsonite, Steelseries, HyperX, Hawk, Grundig gibi ünlü markalar bulunuyor.

Amazon Gaming Week’ten Hangi Ürünler Alınabilir?

Amazon Gaming Week’te oyun oynarken ihtiyacınız olan teknolojik donanımlara ilişkin birçok ürün bulabilirsiniz. Bunun yanında oyun deneyiminizi daha konforlu hale getiren oyuncu koltukları, oyun sırasında atıştırabileceğiniz çeşitli yiyecekler bile Amazon Gaming Week kapsamında satışa sunulan ürünler arasında sıralanıyor.

Genel olarak bu özel kampanya sürecinde Amazon’dan avantajlı bir şekilde temin edebileceğiniz ürün gruplarını sıralamak gerekirse, şöyle bir liste yapmak mümkün:

Masaüstü bilgisayar modelleri

Dizüstü bilgisayarlar

Kulaklık ve mikrofonlar

Akıllı aydınlatma üniteleri

Mouse ve mousepadler

Klavye

Cep telefonları ve telefon aksesuarları

Televizyon

Projeksiyon ve ses sitemleri

Anakart, ekran kartı gibi bileşenler

Fan ve soğutucular,

Bilgisayar kasası,

Taşınabilir güç kaynağı

Televizyon

Çeşitli elektrikli aletler

Oyuncu koltukları

Atıştırmalık ürünler

Amazon Gaming Week’te Öne Çıkan Ürünler Hangileri?

Amazon’un kendi sitesine baktığınızda Gaming Week kapsamında bazı ürünlerin öne çıktığını kolayca görebilirsiniz. İşte, kampanya döneminde oyun severler tarafından yoğun bir talep gören ve en çok tıklanan ürünlerden bazıları:

HP Victus Gaming 16 Dizüstü Bilgisayar

Samsung QE55QN85CATXTK 55’’

HP Pavillion Gaming Dizüstü Bilgisayar

TCL 65C825 65 inç 4K UHD Uydulu Mini LED

TCL 55C735 55 inç 4K UHD QLED Google TV

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

Samsung LS34BG850SUXUF

Amazon Gaming Week’te Amazon Prime Ayrıcalıkları

Amazon’da ‘Prime’ üyeliğe sahip olanlar her zaman olduğu gibi Gaming Week sürecinde de yapacakları alışverişlerde bedava ve hızlı kargo fırsatlarından yararlanabiliyor. Ayrıca Amazon Prime üyeleri, ücretsiz olarak Prime Gaming ayrıcalıklarından da faydalanabiliyor.

Oyun severlere çeşitli oyunlara ücretsiz erişim, twitch.tv kanalı aboneliği, oyunlarda yer alan ganimetler gibi farklı olanaklar sunan Prime Gaming, Amazon Gaming Week’in gerçekleştiği Haziran ayında da öne çıkmayı başarıyor.

2023 yılının Haziran ayı boyunca Far Cry 4, Astrologaster, Calico, WRC 8 FIA World Rally, Monkey Island, Across the Grooves gibi oyunlara ücretsiz sahip olma imkânı sunan Amazon Prime Gaming, Pokemon GO için de önümüzdeki aylara yönelik farklı bonus ürün paketleri vadediyor.