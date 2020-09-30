Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de faaliyete başlayan Amazon Prime pek çok avantajla ve servisle birlikte geliyor. Peki uygun fiyatlı bu aboneliği denediyseniz ve memnun kalmadıysanız neler yapmalısınız? Amazon Prime Aboneliği Nasıl İptal Edilir isimli bu yazımızda merak ettiğiniz detayları sizlere aktardık!

Amazon Prime Aboneliği Nasıl İptal Edilir?

Amazon'un internet sitesine gidin. Abone olduğunuz hesapla giriş yapın. Sağ üstteki menüden 'Hesap ve Listeler'e gelin. 'Hesabım' sekmesine tıklayın. 'Prime' kutucuğuna girin. Sağ üstte yer alan 'Yönet' butonuna basın. Alttaki butondan 'Üyeliği Sonlandır' butonuna basın.

Bu işlemin hesabınızı iptal etmeyeceğini yalnızca Amazon Prime üyeliğinizi iptal edeceğini hatırlatalım. Yani hesabınızdaki siparişler, bilgiler ya da adresler gibi detaylar herhangi bir şekilde kaybolmayacak. İptal işleminin ardından üyeliğinizi yenilenme tarihine kadar kullanmaya devam edebileceğinizi de vurgulayalım.

Amazon Prime Avantajları Neler?

Ülkemizde 7,90 TL / Ay ücretle kullanıcılara sunulan Amazon Prime, beraberinde pek çok avantajla geliyor.

- Ücretsiz ve Hızlı Teslimat

İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de yaşayan kişiler aynı gün teslimat imkanından ücretsiz şekilde faydalanabiliyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Isparta, Kütahya, Manisa, Sakarya, Yalova, Düzce ve Afyon'da yaşayan kişiler ertesi gün teslimat imkanından ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Diğer şehirlerde yaşayan kullanıcılar ise ücretsiz ve hızlı kargo imkanından faydalanabiliyor.

** Detaylı bilgi için internet sitesini ziyaret edn.

- Prime Video

Popüler filmleri ve ödüllü Amazon Originals dizilerini, üyeliğin sayesinde ek ücret ödemeden Prime Video'da Türkçe altyazılı izle. Dilersen televizyondan, tabletten veya mobil cihazlarından çevrim içi izle, dilersen indir istediğin zaman istediğin yerden izle.

** Detaylı bilgi için internet sitesini ziyaret edn.

- Prime Gaming

Prime Gaming ile League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar için içeriklere erişme avantajını yakala. Ayrıca, her ay ücretsiz oyunlara ve Twitch.tv kanalı aboneliğine sahip ol.

** Detaylı bilgi için internet sitesini ziyaret edn.

- Prime Day Fırsatları

Sadece Prime üyelerine özel, bu yıl 13-14 Ekim'de gerçekleşecek olan Prime Day fırsatlarına eriş. Ayrıca "Günün Fırsatları" sayfasındaki seçili fırsatları herkesten önce sen yakala.