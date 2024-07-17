E-ticaret devi Amazon, yine göz kamaştırıcı bir indirim kampanyası başlattı. 16 - 22 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu indirim döneminde özellikle bilgisayar bileşenleri tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Eğer sisteminizi yükseltmek veya yeni bir PC toplama niyetindeyseniz Amazon Prime Day i̇ndirimlerinde alınabilecek bilgisayar bileşenleri tam size göre.

Amazon Prime Day indirimleri kapsamında, yüksek performanslı işlemcilerden güçlü ekran kartlarına, hızlı SSD'lerden geniş kapasiteli sabit disklere kadar pek çok bileşen uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte sizler için derlediğimiz kaçırılmaması gereken bazı fırsatlar:

Amazon Prime Day’deki İndirimli Bilgisayar Bileşenleri

Samsung 980 PRO Soğutuculu NVMe M.2, 1 TB SSD

Eğer 1 TB’lık bir M.2 SSD’ye ihtiyacınız varsa Samsung 980 PRO tam size göre bir ürün. 7,000 MB/s okuma ve 5,100 MB/s yazma hızlarına ulaşabilen bu SSD son derece hızlı bir ürün. Eğer çok hızlı bir SSD’ye sahip olmak istiyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz.

Samsung 980 PRO Soğutuculu NVMe M.2, 1 TB SSD detaylı özellikleri ise şu şekilde:

Arayüz : PCIe 4.0 NVMe

: PCIe 4.0 NVMe Okuma Hızı : 7,000 MB/s

: 7,000 MB/s Yazma Hızı : 5,100 MB/s

: 5,100 MB/s Depolama : 1TB

: 1TB Form Faktörü : M.2

: M.2 Termal Yönetim : Dinamik termal koruma teknolojisi

: Dinamik termal koruma teknolojisi Yazılım : Samsung Magician yazılımı ile izleme ve optimizasyon

: Samsung Magician yazılımı ile izleme ve optimizasyon Kullanım Alanları: Oyunlar, yüksek çözünürlüklü içerikler ve veri yoğun uygulamalar

MSI VGA GEFORCE RTX 4080 SUPER 16G

MSI VGA GEFORCE RTX 4080 SUPER 16G ekran kartı, yüksek performans ve üstün grafik deneyimi sunan yeni nesil bir grafik kartıdır. NVIDIA'nın özel mimarisi ile güçlendirilen bu kart; ray tracing, AI teknolojilerini bir araya getirerek oyun ve profesyonel uygulamalarda olağanüstü performans sağlar. 16 GB bellek ile donatılmış olan RTX 4080, yüksek çözünürlüklü oyunlar ve grafik ağırlıklı uygulamalar için geniş bir bant genişliği sunar.

İki adet fanı ve geniş soğutma yüzeyleri ile etkin bir ısı yönetimi sağlar, böylece kartın uzun süre yüksek performansla çalışmasını mümkün kılar. Eğer 4K oyunların tadına varmak istiyorsanız MSI VGA GEFORCE RTX 4080 SUPER 16G, Amazon Prime Day i̇ndirimlerinde alınabilecek bilgisayar bileşenlerinden en iyisidir.

Intel Core i9-14900K

Intel Core i9-14900K, Intel'in 14. nesil masaüstü işlemci serisinin en güçlü modellerinden biridir. Bu işlemci 24 çekirdek (8 performans çekirdeği ve 16 verimlilik çekirdeği) ve 32 iş parçacığına sahip olup, çoklu görev ve ağır iş yükleri için mükemmel bir performans sunar.

Intel'in en yeni teknolojilerini barındıran i9-14900K, gelişmiş yapay zeka yetenekleri ve yüksek bant genişliği sağlayan PCIe 5.0 desteği ile dikkat çekiyor. DDR5 bellek desteği sayesinde daha hızlı veri aktarımı ve iyileştirilmiş enerji verimliliği sunar. Eğer DDR5 sistem kurmak istiyorsanız bunun gibi bir işlemciye ihtiyacınız var. Bu işlemci ileri seviye oyuncular ve profesyonel kullanıcılar için tasarlanmıştır. Overclock edilebilir yapısı ile maksimum performans elde edilmesine olanak tanır.

Intel Core i9-14900K Özellikleri

Çekirdek Sayısı : 24 çekirdek (8 performans çekirdeği + 16 verimlilik çekirdeği)

: 24 çekirdek (8 performans çekirdeği + 16 verimlilik çekirdeği) Temel Saat Hızı : 3.2 GHz

: 3.2 GHz Turbo Boost Hızı : 5.8 GHz

: 5.8 GHz Bellek Desteği : DDR5 ve DDR4

: DDR5 ve DDR4 PCIe Desteği : PCIe 5.0

: PCIe 5.0 Yapay Zeka Yetenekleri : Gelişmiş AI özellikleri

: Gelişmiş AI özellikleri Overclock : Overclock edilebilir yapı

: Overclock edilebilir yapı TDP : 125W

: 125W Kullanım Alanları: Oyun, çoklu görev, profesyonel uygulamalar

Intel Core i7-14700K

Intel'in 14. nesil işlemci ailesinin öne çıkan üyelerinden Core i7-14700K, hem oyuncular hem de profesyoneller için tasarlanmış güçlü bir seçenek. 20 çekirdekli yapısı sayesinde çoklu görevlerde etkileyici bir performans sunuyor. Turbo Boost teknolojisi sayesinde hızı 5.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu özellik yoğun işlemler sırasında ekstra güç sağlayarak, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

i7-14700K'nın öne çıkan özelliklerinden biri de DDR5 bellek desteği. Bu daha hızlı veri işleme ve enerji verimliliği anlamına geliyor. Ayrıca PCIe 5.0 desteği sayesinde yeni nesil depolama ve ekran kartlarıyla uyumlu çalışarak sistem performansını artırıyor. Overclock yapılabilir olması, deneyimli kullanıcılara işlemcinin potansiyelini daha da artırma şansı veriyor ancak bu özelliği kullanırken iyi bir soğutma sistemine ihtiyaç duyulduğunu unutmamak gerekiyor.

Intel Core i7-14700K Özellikleri

Çekirdek Sayısı : 20 çekirdek (8 performans çekirdeği + 12 verimlilik çekirdeği)

: 20 çekirdek (8 performans çekirdeği + 12 verimlilik çekirdeği) Temel Saat Hızı : 3.4 GHz

: 3.4 GHz Turbo Boost Hızı : 5.6 GHz

: 5.6 GHz Bellek Desteği : DDR5 ve DDR4

: DDR5 ve DDR4 PCIe Desteği : PCIe 5.0

: PCIe 5.0 Yapay Zeka Yetenekleri : Gelişmiş AI özellikleri

: Gelişmiş AI özellikleri Overclock : Overclock edilebilir yapı

: Overclock edilebilir yapı TDP : 125W

: 125W Kullanım Alanları: Oyun, çoklu görev, profesyonel uygulamalar

Intel Core i5-14600K

Intel'in 14. nesil işlemci ailesinin orta sınıf kahramanı Core i5-14600K, dengeli performansı ve çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor. 14 çekirdek ile donatılan bu işlemci günlük kullanımdan oyun oynamaya kadar geniş bir yelpazede etkileyici bir performans sunuyor.

i5-14600K'nın modern donanım dünyasına ayak uydurmasını sağlayan özelliklerinden biri DDR5 bellek desteği. Bu sayede daha hızlı veri işleme ve daha verimli enerji kullanımı mümkün oluyor. PCIe 5.0 desteği ise, yeni nesil ekran kartları ve SSD'lerle uyumlu çalışarak sistem performansını bir üst seviyeye taşıyor.

Intel Core i5-14600K Özellikleri

Çekirdek Sayısı : 14 çekirdek (6 performans çekirdeği + 8 verimlilik çekirdeği)

: 14 çekirdek (6 performans çekirdeği + 8 verimlilik çekirdeği) Temel Saat Hızı : 3.5 GHz

: 3.5 GHz Turbo Boost Hızı : 5.3 GHz

: 5.3 GHz Bellek Desteği : DDR5 ve DDR4

: DDR5 ve DDR4 PCIe Desteği : PCIe 5.0

: PCIe 5.0 Yapay Zeka Yetenekleri : Gelişmiş AI özellikleri

: Gelişmiş AI özellikleri Overclock : Overclock edilebilir yapı

: Overclock edilebilir yapı TDP : 125W

: 125W Kullanım Alanları: Oyun, çoklu görev, günlük uygulamalar

ASUS GEFORCE RTX 4060 TI DUAL

En popüler, en çok satın alınan ve en fiyat/performans ürünlerden biri olan RTX 4060 TI günümüzde pek çok sistemde yer edinmeyi başarıyor. Uygun fiyatlı olması ve hemen hemen her oyunu iyi ayarlarda çalıştırabiliyor olmasından ötürü çok tercih edilen ASUS GEFORCE RTX 4060 TI DUAL, bütçesi düşük olan oyuncular için ideal bir kart.

Bu kart 8GB GDDR6 bellek ile donatılmış olup oyunlarda ve grafik gerektiren uygulamalarda iyi performans sağlar. RTX 4060 TI, gerçek zamanlı ray tracing ve yapay zeka destekli DLSS teknolojileri ile oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkarır.

ASUS'un çift fanlı soğutma sistemi etkili ısı yönetimi sağlayarak kartın serin ve sessiz çalışmasını sağlar. Uygun fiyata iyi bir kart satın almak istiyorsanız ASUS GEFORCE RTX 4060 TI DUAL’ı tercih edebilirsiniz. Acele edin, stoklar tükenmek üzere.

32GB KINGSTON FURY BEAST RGB DDR5 6000Mhz KF560C36BBEAK2/32 2x16

Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) 6000MHz DDR5 RAM, yüksek performans ve hız sunan bir bellek kitidir. 6000MHz hızında çalışan bu DDR5 bellek modülleri, oyun, video düzenleme ve diğer yüksek performans gerektiren uygulamalarda üstün performans sağlar. Eğer 16 GB size yetmiyorsa ve DDR5 mimarisinde bir RAM arıyorsanız bu ürüne muhakkak bir göz atmalısınız.

Standart haline gelen ikili kanal yapılandırması ile veri aktarım hızını en iyi seviyeye çıkaran bu ürün renkli tasarımıyla da dikkat çekiyor. Eğer rengarenk bir sistem toplama niyetindeyseniz bu ürün tam size göre.

Corsair QL Serisi, iCUE QL120 RGB Beyaz, 120mm, PWM, Lighting Node CORE RGB Kontrolcü Dahil, RGB Fan, 3'lü Paket

Uygun fiyata 3 tane 120 mm rengarenk fan alma niyetindeyseniz Amazon Prime Day i̇ndirimlerinde alınabilecek bilgisayar bileşenlerininden en iyisi bu üründür diyebiliriz. İyi bir soğutmanın olmazsa olmazı olan fanlar her sistemde kullanılır. Eğer kasanızı rengarenk RGB aydınlatma ile donatmak istiyorsanız bu ürünü satın alabilirsiniz.

Sessiz ve uzun süre çalışabilen bu fanlar Corsair iCUE yazılımı ile kontrol edilebiliyor. Böylece kendi keyfinize göre dilediğiniz rengi atayabilirsiniz.

Amazon Prime Day i̇ndirimlerinde alınabilecek bilgisayar bileşenleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Amazon Prime Day i̇ndirimlerinde ne almayı planlıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.