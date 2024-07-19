Amazon Prime Day İndirimlerinde Alınabilecek Bluetooth Hoparlör Modelleri

E-ticaret sektöründe öne çıkan Amazon, Prime Day etkinliği kapsamında çok sayıda ürünü indirimli olarak sunuyor. İndirimli ürünler arasında bluetooth hoparlör modelleri de yer alıyor.

Bu rehberde özellikleri ve indirimli fiyat etiketleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran bluetooth hoparlörleri bir arada topladık. İşte Amazon Prime Day indirimlerinde alınabilecek Bluetooth hoparlörlerin listesi!

Amazon Prime Day İndirimlerinde Alınabilecek 9 Bluetooth Hoparlör Modeli

Soundcore by Anker 2 Özellikleri

%42 oranında indirime giren Soundcore by Anker 2, Amazon Prime Day indirimleri sürecinde satın alınabilecek uygun fiyatlı bluetooth hoparlör modelleri arasında yer alıyor. IPX7 sertifikası sayesinde suya karşı dayanıklılık sunan hoparlör 12W gücünde.

Bose SoundLink Flex Özellikleri

20W güce sahip olan Bose SoundLink Flex, tescilli PositionIQ teknolojisini içeriyor. Bu teknoloji, optimum ses kalitesini elde edebilmek için hoparlörün pozisyonunu otomatik olarak algılabiliyor.

IP67 sertifikasına sahip olan cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. "Beyaz duman", "kırmızı", "siyah" ve "taş mavisi" olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan hoparlörün tam şarj ile 12 saate kadar kullanım imkânı sunduğu söyleniyor.

JBL Go4 Özellikleri

190 gram ağırlığındaki JBL Go4 gün içerisinde çok rahat bir şekilde taşıanbiliyor. Tek şarj ile 7 saate kadar kullanım süresi sunan hoparlörde Playtime Boots özelliği bulunuyor. Daha yüksek ve net ses sunan özellik ile 2 saatlik kullanım süresi elde edebilirsiniz. Cihazın suya ve toza karşı dayanıklılık sunduğunu da belirtelim.

Soundcore by Anker Motion BOOM Özellikleri

IPX7 sertifikası sayesinde suya karşı dayanıklılık sunan Soundcore by Anker Motion BOOM 30W gücünde. Tek şarj ile 24 saat kullanım süresi sunan cihazda BassUp teknolojisi mevcut. Bu teknoloji, bassların daha güçlü çıkmasına yardım ediyor.

ttec Dynamite Quattro Özellikleri

40W güç sayesinde yüksek ve etkileyici bir ses deneyimi sunan ttec Dynamite Quattro, tek şarj ile 30 saate kadar pil ömrü elde edilebiliyor. IP65 sertifikasına sahip olan cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. LED ışıklar içeren hoparlör 480 gram ağırlığında.

Soundcore by Anker Rave+ PartyCast Özellikleri

160W gücüyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Soundcore by Anker Rave+ PartyCast, yüksek ve etkileyici bir ses deneyimi sunuyor. Özel BassUp teknolojisini içeren cihazda ritme göre yanıp sönen özel LED'ler bulunuyor. IPX4 sertifikasına sahip cihaz tek şarj ile 24 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

JBL Clip5 Özellikleri

Gün içerisinde çok partik bir şekilde taşınabilen JBL Clip5 modeli 280 gram ağırlığında. 10W gücündeki hoparlörde IP67 sertifikası mevcut. Bu sertifika, cihazın suya ve toza karşı dayanıklılık sunmasını sağlıyor. Cihazda tek şarj ile 12 saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor.

Tribit Stormbox Blast 90W Özellikleri

IPX7 sertifikası sayesinded suya karşı dayanıklılık sunan Tribit Stormbox Blast modeli RGB aydınlatma desteğiyle dikkat çekiyor. 90W gücündeki cihaz tek şarj ile 30 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

Sunix TWS 6.5" BTS-70 Özellikleri

Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine imkân tanıyan Sunix TWS 6.5" BTS-70 modeli, mikrofonlu bluetooth hoparlör arayan kişiler için harika bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Kaliteli ses deneyimi sunan cihaz LED ışık desteği mevcut.

Amazon Prime Day indirimleri döneminde hangi bluetooth hoparlör modelini tercih etmeyi düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.