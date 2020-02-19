AMD Sistem Toplayanlar İçin En İyi AMD Ryzen İşlemciler

AMD sistem toplaması yapanlar, Intel yerine AMD işlemcileri tercih edenler için en iyi modelleri listeledik. AMD Ryzen işlemciler arasında en iyisi hangisi? Hangi AMD işlemciyi tercih etmeli? Bu rehberin bilgisayarınız için doğru AMD Ryzen işlemciyi seçmenize yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Intel ve AMD benzer model adlandırma düzenine sahip. İşlemcilerin ana ailesi sırasıyla Core ve Ryzen, işlemcileri ayırt etmek için 3,5,7,9 gibi rakamlar kullanılıyor. Sayı ne kadar düşük olursa genellikle işlemci o kadar az yetenekli oluyor. Örneğin, bir Ryzen 3 işlemci Ryzen 7’yi geride bırakamaz. Intel gibi AMD de sadece birkaç model numarası ve X soneki kullanarak her şeyi basit tutuyor. Şimdi Ryzen işlemcileri ele alalım:

Ryzen 3 - 4 Çekirdek'e kadar işlemciler

- 4 Çekirdek'e kadar işlemciler Ryzen 5 - 6 Çekirdek'e kadar işlemciler

- 6 Çekirdek'e kadar işlemciler Ryzen 7 - 8 Çekirdek'e kadar işlemciler

- 8 Çekirdek'e kadar işlemciler Ryzen 9 - 16 Çekirdek'e kadar işlemciler

- 16 Çekirdek'e kadar işlemciler Threadripper - 64 Çekirdek'e kadar işlemciler

Her bir grup içinde işlemciler model numarasına göre adlandırılır. Model numarası ne kadar yüksek olursa CPU o kadar güçlü olur. Örneğin, Ryzen 3 1200, Ryzen 3 1300X ve Ryzen 5 3600’den daha az güçlüdür. X soneki, bu modelin fabrikada biraz daha hızlı bir sürümünün olduğu anlamına gelir. Yani, Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1800’den daha güçlü bir işlemcidir. Ancak iki model arasında çok büyük farklılıklar yoktur, sadece fabrikada ayarlanan saat hızlarında ufak bir artış yapılmıştır.

İki numara ile başlayan Ryzen CPU’lar 2018’de piyasaya sürülen Zen+ işlemcilerdir. Zen 2 kullanan üçüncü nesil CPU’lar 2019’da piyasaya sürülmüştür. G soneki olanlar Intel CPU’ların çoğuna benzer şekilde Vega video işlemeyi dahil eder. Bu, ayrı bir ekran kartı olmadan sistemi çalıştırabileceğiniz anlamına gelir. Ryzen 5 2400G böyle bir işlemcidir.

Tüm AMD Ryzen işlemciler aynı soket AM4’ü kullanır. 1. ve 2. Nesil Threadripper’lar benzersiz bir TR4 soketi kullanırken, 3. Nesil Threadripper’lar TRX4 kullanır.

Ryzen 3 İşlemci

Ryzen 3, bütçe dostu PC’ler için ideal, bilgisayarlarında yoğun uygulamalar kullanmayan tüketiciler için tasarlanmış bir işlemci. İşlemcilerin hepsi dört çekirdekli, dört fiziksel çekirdek taşıyor ve güçsüz değiller. Büyük oyunları bile oynatacak yetenekte bir oyun bilgisayarı sistemi kurabilirsiniz.

Ryzen 3 1000 Serisi

Ryzen 3 2000 Serisi

Ryzen 3 3000 Serisi

Ryzen 5 İşlemci

Ryzen 5, Intel Core i5 ailesini hedef alan, agresif fiyatıyla öne çıkan, oyun oynamak için ideal bir işlemci. Bu işlemciler video düzenleme ve diğer yoğun iş yükleri için fazlasıyla güç sağlayan dört ve sekiz çekirdek işlemcilerin bir karışımı.

Ryzen 5 1000 Serisi

Ryzen 5 2000 Serisi

Ryzen 5 3000 Serisi

Ryzen 7 İşlemci

Ryzen 7 ailesi, Intel Core i7 işlemciler gibi çoğu kullanıcı için aşırıya kaçma olabilir ancak nispeten uygun fiyatıyla çekici duruyor. İyi bir ekran kartınız varsa Ryzen 7 işlemciyi tercih ederek harika bir performans alabilirsiniz.

Ryzen 7 1000 Serisi

Ryzen 7 2000 Serisi

Ryzen 7 3000 Serisi

Ryzen 9 İşlemci

Ryzen 9 ailesi, AMD’nin en yeni işlemcisi olup, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip. Ryzen 7 ve Threadripper arasında kalan harika bir model.

Ryzen 9 Serisi

Threadripper

Muhtemelen bir Threadripper işlemciye ihtiyacınız olmayacak ancak kim sahip olmak istemez ki? Hayallerin ötesinde çılgın sistem toplayan ileri düzey kullanıcıların gözdesi olan Threadripper, 64 çekirdek ve 128 iş parçacığına sahip.

Threadripper 1000 Serisi

Threadripper 2000 Serisi

Threadripper 3000 Serisi

Hangi işlemcinin en iyi olduğu PC'nizde yapacağınız işlemlere ve bütçenize bağlı. Farklı bütçelere hitap eden en iyi işlemcileri bir araya getirdik.