Eğer geçtiğimiz senelerle ufak bir kıyaslama yaparsak Android 11, sunduğu yenilikler bakımından daha az heyecan verici gibi gözüküyor. Nitekim işletim sisteminin yeni sürümünde kullanıcıları heyecanlandıracak yeni özelliklerin sayısı az gibi gözüküyor olsa da, gündelik hayatınızda etkili olabilecek bazı gizli ve önemli değişikliklerden söz etmemiz mümkün.

Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak yayınlanan Android 11, şimdiden birkaç cihaz için yayınlandı ve pek çoğu için de geliştirilmeye devam ediliyor. Yeni özelliklerden bazıları iOS'un yıllardır sunduğu özellikler olsa da bazıları iOS'un önüne geçmesine olanak sunuyor. Şimdi bu özeliklerin bazılarına daha yakından göz atalım.

Android 11 ile Sunulan 5 Yenilik!

İşte Android 11 ile Gelen ve Hemen Denemeniz Gereken 5 Yenilik!

1- Google Asistan Artık Üçüncü Parti Uygulamalarla Çalışıyor

Android kullanıcıları uzun bir süredir Google Asistan ile mesaj gönderebiliyor, e-postalarını kontrol edebiliyor ve akıllı telefonundaki pek çok işlevi yönetebiliyordu. Ancak bu özellik Google'ın servisleri ve hizmetleri ile sınırlıydı. Siri ise bir süredir üçüncü parti uygulamalarla birlikte çalışabiliyor. Nitekim artık Google Asistan da.

Şirket kısa süre önce Walmart, Spotify ve Discord gibi otuz uygulama ile iş birliği yaptığını duyurdu ve önümüzdeki haftalarda daha fazla uygulamaya destek sunulmasını beklememiz gerektiğini hatırlattı. Artık kullanıcılar aşağıdaki gibi şeyler söyleyerek belirli görevleri yerine getirebilecek:

- "Ok Google, Snapchat'te Selena Gomez'i aç."

- "Ok Google, Etsy'de rahat battaniyeler ara."

2- Doğrulanmış Aramalarla Kimin Aradığını Bilin

Telefonunuz birden bire çaldığında kimin, neden aradığını merak ediyor olabilirsiniz. Dahili arama uygulaması numarayı tanımasanız dahi bunun kim olduğunu anlamanıza yardımcı olacak bir güncelleme aldı. Bu sayede spam numaraları önceden algılamanız mümkün hale gelecek.

3- Bir Ses Duydum

iOS 14 ile sunulan Ses Tanıma özelliğine benzer bir şekilde Android 11, yangın alarmından kapı ziline kadar sesleri algılar ve bunlardan haberdar etmek için bildirimler gönderir. Bu sayede işitme engelliler ya da o sırada sesleri duyması mümkün olmayan diğer tüm kişiler - kulaklık taktığınız zamanlar gibi - bildirimlerle uyarılır. Ses bildirimleri bebek ağlama sesinden akan su sesine, duman ve yangın alarmından, kapı ziline kadar on farklı sesi dinler ve makine öğrenimi ile yorumlayarak sizi haberdar eder.

4- Google Duo Daha İşlevsel Oldu

Google Duo ailenizle ve sevdiklerinizle iletişim kurabilmenin en iyi yollarından birisi. Artık Duo ile birlikte ekranınızı paylaşabilir ve sesli mesajlar göndererek iletişimi farklı bir noktaya taşıyabilirsiniz. Bir video görüşmesi sırasında ekranı paylaşmak için sağ alt köşedeki üç noktaya tıklayın ve ardından 'Ekran Paylaşımı' butonuna basın. Bunun ardından yapmanız gereken tek şey 'Şimdi Başlat'a basmak olacak.

5- Action Block'tan Faydalanın

Yeni Action Block uygulaması kısa ifadeleri iletmek için görsellerden ve sembollerden faydalanıyor. Google, bunu 'serebral palsi, down sendormu, otizm, afazi ve diğer konuşma ile ilgili engelli insanlar için yapay ses' olarak adlandırıyor. Action Blocks'u denemek için Play Store'u indirmeniz yeterli olacaktır.

Android 11 ile gelen tüm yeniliklere göz atmak için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sizler için hazırladığımız yazıya ulaşabilirsiniz.