Gündelik yaşamda bazı şeyleri unutmak sandığımızdan çok daha kolay olabiliyor ve bunlardan birisi akıllı telefonunuzun ya da tabletinizin kilit ekranı şifresi ise, bu durum pek de hoş olmayacaktır. Pek çok kullanıcı Android açılış şifresini unuttum, ne yapabilirim sorusunu soruyor. Peki Android kilit ekranı şifresi sıfırlama nasıl yapılır?

Android Kilit Ekranı Şifresi Sıfırlama: Nasıl Yapılır?

Not: Bu rehberimizde yer alan adımlar belirli bir ürün grubu üzerinden hazırlanmıştır ve modeller arasında bazı küçük farklar gözlemlenebilir. Yine de hemen hepsinde benzer adımların ve benzer uygulamaların olduğunu hatırlatalım. Yani bu rehber çoğu durumda işinize yarayacaktır.

​Yöntem 1 - Gmail ile Şifre Kaldırma

'Deseni / Şifreyi Unuttunuz mu?' butonuna tıklayın.

'Hesap Kilidini Açma' butonuna tıklayın.

Cihazda kullandığınız Gmail hesabı ile giriş yapın.

Artık şifreniz sıfırlandı ve cihazınız kullanıma hazır!

Yöntem 2- Sıfırlayarak Şifre Kaldırma

Cihazınızı kapatın.

Güç ve Ses Kapama tuşlarına aynı anda basın. (Tuşlar Farklı Olabilir)

Kurtarma Modu ekranına giriş yapın.

Cihazınızı fabrika ayarlarına döndürün.

Eğer Gmail hesabınıza ait detayları hatırlıyorsanız ilk yöntemi kullanarak herhangi bir veri kaybetmeden cihazınızın parolasını kaldırabilirsiniz. Öte taraftan bu bilgileri de hatırlamamanız durumunda yapabileceğiniz tek şey cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmek olacaktır. Bu durumda cihazdaki tüm bilgilerin sıfırlanacağını hatırlatalım. Yine de burada yer verdiğimiz her iki yöntem de başarılı bir şekilde kilit şifresi kaldırma işlemini yapacak.

Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer verdiğimiz yöntemler parolanızı kaldırabilmenize yardımcı oldu mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi ve deneyimlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.